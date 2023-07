Le nouveau mode 2v2v2v2 Arena de LoL fait sensation : “C’est la plus belle création de League of Legends”

Même si le nouveau mode Arena de League of Legends n’est disponible que sur le PBE, les joueurs sont déjà fans de celui-ci.

League of Legends a toujours été connu pour son mode de jeu 5v5 emblématique. Prenez 5 joueurs et placez-les contre 5 autres de niveau égal, ajoutez des champions uniques, des capacités, des mécaniques et vous avez un classique certifié. C’est facilement le mode le plus compétitif et populaire de LoL et c’est d’ailleurs celui-ci que la scène professionnelle utilise.

Cependant, League n’a pas toujours été comme ça. Dans le passé, Riot avait créé plusieurs cartes, dont une en 3v3 et un mode de jeu de style “Domination” qui s’appelait Dominion.

L’article continue après la publicité

Mais récemment, Riot a décidé d’essayer un format en 2v2v2v2, qui est actuellement disponible sur le PBE. Et si les joueurs étaient déjà très enthousiastes à l’idée de tester ce nouveau mode, après quelques jours, Arena fait maintenant l’unanimité.

Les joueurs de LoL font l’éloge du nouveau mode Arena 2v2v2v2

“Si vous ne l’avez pas déjà fait, allez sur le PBE et essayez le nouveau mode de jeu. C’est une véritable révélation et c’est l’un des moments les plus amusants que j’ai eu en jouant à League. Chapeau à l’équipe” peut-on notamment lire dans un post sur Reddit.

L’article continue après la publicité

“C’est comme de la drogue. Même les combos cassés ne gâchent pas mon plaisir parce qu’il y en a une tonne et que les améliorations et les cartes permettent toujours de revenir dans la partie” a déclaré un joueur dans les commentaires.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

D’autres joueurs ont également exprimé leur intérêt pour le mode, mais se sentent bloqués par le ping sur le PBE, qui n’a des serveurs que pour l’Amérique du Nord.

Du côté des streamers français, les avis sont également très positifs à l’encontre du mode Arena.

L’article continue après la publicité

Arena sera disponible sur les serveurs live avec le Patch 13.14 le 20 juillet 2023.