Ce mod transporte des Pokémon dans la jungle de League of Legends

Un moddeur a transformé les tout nouveaux compagnons de jungle de la saison 13 de League of Legends en Pokémon.

Les changements apportés par la saison 13 de League of Legends Saison ont principalement transformé la jungle afin de la rendre plus accessible aux nouveaux joueurs. L’une des façons dont les développeurs ont essayé de rendre la jungle plus attrayante a été de donner à chaque joueur un compagnon qui les suit partout et qui monte en niveau au fur et à mesure que les joueurs nettoient la jungle.

Un moddeur a alors eu la brillante idée de convertir ces compagnons de la jungle en starters Pokémon de la première génération qui évoluent en même temps que vous. Le gameplay reste le même, mais vos compagnons ressemblent maintenant à des Pokémon.

Riot Games

Maintenant, au lieu de se transformer lentement en une version améliorée de chaque compagnon, les junglers peuvent commencer leur jeu avec un Charmandre et finir avec un puissant Charizard.

Une vidéo publiée sur YouTube montre les trois Pokémon de la Gen 1 évoluant de leur forme de départ jusqu’à leur évolution finale.

En plus d’être une refonte visuelle, ce mod est également livré avec des effets sonores pour Carapuce, Salamèche et Bulbizarre ainsi que leurs évolutions finales avec Tortank, Dracaufeu et Florizarre.

Si vous souhaitez télécharger ce mod, nous vous invitons alors à vous rendre dans la description de cette vidéo YouTube.