Xbox Game Pass : les nouveaux jeux gratuits sur PC et console – Juillet 2022

Ce service est accessible pour 9,99 euros par mois . Toutefois une formule Ultimate existe à 12,99€ comprenant le Xbox Live Gold et deux avantages supplémentaires :

Voici tout ce qui a été annoncé jusqu’à présent pour le mois de juillet sur console, PC et sur la plateforme cloud de Microsoft.

Après Forza Horizon 5, Halo Infinite, et bien d’autres au cours des derniers mois, nous pouvons espérer de grandes choses pour la suite de l’année. Voici tout ce que nous savons sur le Xbox Game Pass en juillet 2022.

Le service ajoute une série de jeux aux bibliothèques des abonnés sur console, PC et même mobile grâce au Microsoft Cloud Gaming (anciennement connu sous le nom de Project xCloud).

En choisissant d’adhérer au Xbox Game Pass, chaque mois les joueurs peuvent débloquer gratuitement différents jeux, tout en bénéficiant de remises exclusives, de contenu en jeu exclusif et de multiples autres avantages.

