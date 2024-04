Recettes dans No Rest for the Wicked : où les trouver, comment cuisiner…

Si vous rencontrez des difficultés lors des combats dans No Rest for the Wicked, vous devez toujours avoir de la nourriture dans votre inventaire pour vous soigner. Découvrez comment cuisiner dans No Rest for the Wicked, les recettes disponibles, où les trouver, et plus encore.

Les combats dans No Rest for the Wicked peuvent être un peu difficiles au début, tant que vous n’êtes pas familiarisé avec les modèles d’attaque des adversaires. C’est la raison pour laquelle, en complément de posséder les armes et équipements les plus performants, il est essentiel de toujours conserver de la nourriture dans votre inventaire.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur la Cuisine et les Recettes dans No Rest for the Wicked.

No Rest for the Wicked : Où trouver des Recettes

Les Recettes apparaissent aléatoirement dans No Rest for the Wicked. Voici comment les obtenir :

En fouillant les ennemis

En ouvrant des coffres

En les achetant auprès des marchands

Toutes les Recettes dans No Rest for the Wicked

Chaque Recette et repas a un effet différent et, bien sûr, nécessite certains ingrédients selon la recette.

Voici toutes les Recettes disponibles dans No Rest for the Wicked jusqu’à présent :

RECETTE EFFET INGRÉDIENTS Soupe de crabe Restaure instantanément 35 points de santé 1x Crabe fer à cheval Brochette de poisson Restaure instantanément 40 points de santé 1x Carpe crue

1x Armoise Soupe de champignons Restaure instantanément 35 points de santé 1x Champignon

1x Armoise

Pour cuisiner dans No Rest for the Wicked, les joueurs doivent trouver et interagir avec un feu, ou brasero. Une fois que vous en trouvez un pour la première fois, il sera marqué sur la carte (avec une icône de flamme), ce qui vous aidera dans le futur si vous avez besoin de cuisiner à nouveau.

Pour conclure, il est important de souligner que No Rest for the Wicked est actuellement disponible en accès anticipé, offrant ainsi un avant-goût de ce que le jeu complet proposera. De ce fait, Moon Studios prévoit d’enrichir le jeu avec de nouvelles recettes et ingrédients au gré des futures mises à jour.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur la Cuisine dans No Rest for the Wicked. Pour plus d’informations sur le jeu, consultez nos autres guides No Rest for the Wicked ainsi que la rubrique Jeux vidéo de notre site pour plus d’actualité.

