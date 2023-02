Qui est Virginia dans Sons of Forest ? Comment en faire une alliée ?

Au cours de votre périple dans Sons of the Forest, vous finirez tôt ou tard par croiser la route de Virginia, une mystérieuse femme avec trois jambes et trois bras. Voici comment en faire une alliée.

Alors que dans Sons of the Forest vous devrez batailler au quotidien pour résister aux assauts des cannibales et des mutant tout en cherchant de quoi boire et se nourrir, avoir un ami pour vous aider à rassembler des matériaux, obtenir de la nourriture et nettoyer des zones est vital pour survivre.

Si le multijoueur semble être la meilleure solution se simplifier la tâche, encore faut-il avoir des amateurs de survival-horror dans son répertoire. Heureusement, Endnight Games a également inclus un système d’IA pratique pour aider les joueurs qui ne misent pas sur le multijoueur.

Alors que Kelvin accompagne les joueurs dès le crash de l’hélicoptère, il est possible de rencontrer très tôt une autre alliée potentielle, Virginia. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur elle.

Qui est Virginia dans Sons of the Forest ?

Virginia Puffton est le nom de la femme à trois jambes et à trois bras que vous pouvez croiser dans Sons of the Forest. Il s’agit de la fille du milliardaire que vous avez été chargé de retrouver.

Virginia a disparu depuis 31 semaines et n’a que 20 ans. Elle est inoffensive, mais très nerveuse, elle s’enfuit si l’on s’approche un peu trop brusquement d’elle. Cependant, il existe un moyen de se lier d’amitié avec Virginia et d’en faire votre alliée.

Endnight Games Virginia peut être une précieuse alliée dans Sons of the Forest.

Suivez ces étapes pour faire de Virginia votre alliée dans Sons of the Forest :

Tout d’abord, localisez Virigina dans la zone de départ

Elle est assez nerveuse, alors une fois que vous l’aurez trouvée approchez-vous avec prudence et déséquipez vos armes pour ne pas l’effrayer

Vous devez la rencontrer plusieurs fois avant qu’elle ne soit suffisamment à l’aise pour se lier d’amitié avec vous

Répétez le processus en étant prudent et en vous approchant peu à peu d’elle jusqu’à ce qu’elle finisse par vous suivre

Contrairement à Kelvin, elle n’accepte pas les ordres, mais vous pouvez lui laisser des armes à utiliser, ce qui vous donner un sacré coup de pouce lors de vos prochains combats

Comme Virginia a trois bras, elle peut utiliser deux armes à la fois, ce qui la rend extrêmement efficace lors des combats ainsi que pour la défense de votre base.