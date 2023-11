Cette décision à ne pas prendre lors d’une partie maléfique dans Baldur’s Gate 3

Les parties maléfiques dans Baldur’s Gate 3 sont là pour que les joueurs profitent librement de toutes leurs impulsions sans se soucier des conséquences. Mais il y a un choix qu’il est préférable de ne pas faire.

Dès l’annonce du personnage Sombres Pulsions dans Baldur’s Gate 3, les joueurs planifiaient leur première partie maléfique. Après tout, comme dans D&D, les joueurs adorent agir sur l’impulsion et voir combien ils peuvent semer le chaos.

Cependant, même dans une partie maléfique, il faut agir avec prudence, car il y a des éléments majeurs que les joueurs devraient absolument éviter.

Un joueur de Baldur’s Gate 3 met en garde les autres contre un choix maléfique

Larian Studios

L’utilisateur u/Random-reddit-name-1 a partagé son avertissement sur Reddit : « La seule chose à ne pas faire dans une partie maléfique ». Il a expliqué qu’il s’agit de « s’allier avec Kar’niss le Drider et de le suivre à Hautelune ». Bien que cette action soit acceptable, c’est la lanterne qui gâche vraiment l’expérience des joueurs. À la place, il a supplié les utilisateurs de « tuer Kar’niss, prendre la lanterne lunaire et libérer la pixie, c’est-à-dire la « bonne » action ».

Il a ensuite ajouté que « ne pas avoir la bénédiction des pixies et devoir transporter une stupide lanterne pendant tout l’Acte 2 n’en vaut pas la peine. Je viens de commencer l’Acte 2 dans ma 2ème partie maléfique, et j’ai juste immédiatement tué Kar’niss dès qu’il est apparu. Astarion et Lae’zel n‘étaient pas d’accord avec la libération de la pixie, mais qu’importe ! Ça en vaut la peine ».

La Lanterne Lunaire est un point de frustration pour de nombreux joueurs. En effet, vous devez rester à proximité de celui qui détient la lanterne. C’est extrêmement ennuyeux, surtout quand les compagnons ont tendance à s’égarer ou à rester sur place pendant que vous bougez.

Alors que beaucoup ont suivi le conseil du joueur, un utilisateur a partagé sa manière véritablement maléfique de contourner le problème : « Je joue en tant que Barde et je l’ai convaincu de me donner la lanterne. Il continue ensuite sans elle et est maudit. Vous pouvez entendre des cris lointains. Plus tard, une forme maudite de lui vous tend une embuscade et doit être tuée…Le convaincre de vous donner la lanterne, être maudit, puis tué par vous plus tard correspond à une partie maléfique ».

Bien que cela soit certainement maléfique, il est clair que la pixie doit être libérée. Cela leur permet aux joueurs de pouvoir traverser en toute sécurité les terres maudites. Une bonne action vous permettra de réaliser de nombreuses autres pires dans le futur sans succomber à aucune malédiction.

