Découvrez le personnage adoré des fans de Baldur’s Gate 3 qui vole des objets

Un joueur de Baldur’s Gate 3 s’est indigné lorsqu’un des PNJ les plus appréciés de la communauté a volé un objet important pendant l’un des combats clés du jeu.

Avoir autant de personnages hauts en couleur dans un seul et même jeu conduit naturellement à ce que certains soient plus populaires que d’autres, et dans Baldur’s Gate 3, on ne jure que par les favoris.

C’est pourquoi cela a probablement été une grande surprise lorsque Alfira, la barde tieffeline qui est l’une des chouchoutes de la communauté depuis la sortie du jeu, a volé une arme à un joueur.

Alfira était tellement populaire qu’elle était même le premier choix des joueurs pour devenir un membre du groupe en remplacement de Halsin.

Alfira choque un joueur de Baldur’s Gate 3 en volant une arme en plein combat

Cependant, pour un joueur, qui a partagé son traumatisme sur le subreddit de Baldur’s Gate 3, Alfira est plus une ennemie qu’une amie après la bataille décisive à l’auberge de la Dernière Lumière dans l’Acte 2.

Échouer à ce moment du jeu a des répercussions dramatiques sur le reste de l’histoire, surtout si vous laissez Isobel se faire kidnapper, il est donc important de garder la tête froide et de garder ses armes à portée de main.

Malheureusement, ce joueur n’a pas reçu le mémo et a jeté son arme pour sauver Alfira, pour qu’elle décide ensuite que c’était désormais son arme.

Il a dit : « Je combattais Marcus et ses Horreurs ailées à l’auberge de la Dernière Lumière quand j’ai remarqué qu’Alfira avait 3 points de vie, alors j’ai utilisé le lancer enragé de mon barbare pour lui jeter l’un de mes marteaux peu communs, et j’ai géré l’Horreur ailée avec laquelle elle se battait. Au tour suivant, CETTE DIABLOTINE INGRATE a ramassé mon marteau et maintenant je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas l’acheter, donc je n’ai aucune idée de comment le récupérer et c’était ma meilleure arme de lancer… »

Heureusement, le joueur a pu récupérer l’arme en ordonnant à Alfira de la laisser tomber et en utilisant Main de mage pour la ramasser. Mais faites attention à ce que vous laissez tomber autour des bardes.

