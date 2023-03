Quand sortira Sons of the Forest sur PlayStation et Xbox ?

Alors que Sons of the Forest est rapidement devenu un succès retentissant sur PC pendant sa période d’accès anticipé, les joueurs sur console se demandent quand ils vont bien pouvoir profiter de ce jeu ?

Tout ce que vous devez savoir sur une potentielle sortie de Sons of the Forest sur PlayStation, Xbox et Switch.

S’appuyant sur le gameplay du jeu original de 2014, Sons of the Forest coince les joueurs sur une île où ils sont obligés de fabriquer des armes et de recruter des alliés pour survivre.

Et dès que ce jeu a été lancé en accès anticipé sur PC, il a directement connu un succès instantané.

L’article continue après la publicité

Cependant, si ce succès est brillant, une ombre reste présente puisque Sons of the Forest n’est pas disponible sur console.

Alors qu’en est-il de la sortie de Sons of the Forest sur console ? Tout ce que nous savons.

ENDNIGHT GAMES

Sons of the Forest est-il disponible sur PlayStation ou Xbox ?

À l’heure actuelle, Sons of the Forest n’est pas disponible sur PS4, PS5, Xbox Series X/S ou Xbox One, ce qui signifie que le PC est actuellement la seule plateforme proposant ce jeu.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Et malheureusement, cela ne devrait pas changer de sitôt puisque le jeu est toujours en accès anticipé et que le développeur Endnight Games n’a toujours pas annoncé de portage sur console.

L’article continue après la publicité

Comme c’est le cas pour de nombreux jeux en accès anticipé, une version console ne sera probablement pas envisagée avant que les développeurs ne soient certains que Sons of the Forest soit prêt pour une sortie complète. Cela peut souvent prendre des années de mises à jour, de nouveau contenu et de corrections.

Il n’y a cependant pas que des mauvaises nouvelles puisque son prédécesseur The Forest est bien arrivé sur PlayStation 4 en 2018, soit quatre ans après la sortie de l’accès anticipé sur PC (oui c’est long).

L’article continue après la publicité

De plus, ce jeu n’est jamais arrivé sur Xbox One et n’est toujours jouable que sur PlayStation et PC.

Alors que vont décider les développeurs pour Sons of the Forest ? L’avenir nous le dira.