Helldivers 2 sortira-t-il sur Xbox ?

Si Helldivers 2 est disponible sur PS5 et PC, les joueurs Xbox souhaitent également participer à l’action. Voici tout ce que nous savons sur une éventuelle arrivée de Helldivers 2 sur Xbox, y compris les dernières rumeurs suite à son lancement sur PlayStation et PC.

Helldivers 2 est rapidement devenu l’une des plus grandes sorties AAA de 2024, et des millions de joueurs se sont lancés dans la bataille contre les forces extraterrestres. Avec les versions pour PlayStation 5 et PC déjà disponibles, les utilisateurs de Xbox se demandent si le jeu arrivera également sur leur console.

Voici alors tout ce que nous savons sur la possibilité que Helldivers 2 arrive sur les consoles Xbox Series X|S à l’avenir.

Helldivers 2 arrivera-t-il sur Xbox ?

Non, il n’y a actuellement aucun plan de sortie de Helldivers 2 sur Xbox. Cela est dû au fait que le jeu est publié par Sony, et la société a décidé de ne pas le rendre disponible sur d’autres consoles, privilégiant une sortie sur PC et PlayStation.

ARROWHEAD GAME STUDIOS

Toutes les rumeurs concernant Helldivers 2 sur Xbox

Dans le dernier épisode du Xbox Era Podcast, le co-animateur Nick Baker, également connu sous le nom de ‘Shpeshal Nick’, mentionne qu’il pourrait y avoir “des discussions très, très préliminaires sur la possibilité que Helldivers 2 arrive sur Xbox“. Il ajoute également que le nouveau PDG de PlayStation “pourrait être plus ouvert à certaines choses“, d’où les rumeurs.

De plus, en février 2024, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a évoqué Helldivers 2 dans une interview avec Game File, insistant sur le fait que l’exclusion de Xbox ne profite pas à la communauté.

“Je dirais, quand je regarde un jeu comme Helldivers 2, et c’est un excellent jeu, bravo à l’équipe qui l’a lancé sur PC et PlayStation, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir à qui cela profite dans l’industrie de ne pas être sur Xbox“, explique Spencer.

Cependant, il a ajouté comprendre la décision, en disant : “Il y a une tradition dans le jeu sur console que nous allons bénéficier de lancer des jeux et de ne pas les mettre ailleurs. Nous faisons la même chose.“

Il reste à voir si Helldivers arrivera sur les consoles Microsoft à l’avenir, mais avec les commentaires de Spencer et les rumeurs du Xbox Era Podcast, il pourrait y avoir une chance pour les joueurs Xbox de se battre pour la démocratie à un moment donné.