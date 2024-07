Patch note MAJ 0.1.2 de Gray Zone Warfare du 3 juillet : IA améliorée, nouvelles LZ…

Le Patch 0.1.2 de Gray Zone Warfare est là, et il apporte des changements importants et des corrections de bugs au jeu de simulation militaire. Cette mise à jour très attendue enrichit l’expérience de jeu avec plusieurs améliorations significatives et résolutions de problèmes critiques.

Avec le patch 0.1.2, les joueurs de Gray Zone Warfare peuvent désormais découvrir neuf nouvelles zones d’atterrissage (LZ), facilitant ainsi les déplacements stratégiques à travers la carte. De plus, de nombreux bugs affectant la jouabilité ont été corrigés, notamment des problèmes de collisions, d’animations incorrectes et de gestion des objets. L’IA a également été améliorée, promettant une interaction plus immersive avec les ennemis et les alliés.

Voici donc les notes de patch 0.1.2 complètes pour Gray Zone Warfare.

Patch note complet de la mise à jour 0.1.2 de Gray Zone Warfare

La suite de cet article est une traduction du patch note en anglais publié sur le site officiel de Gray Zone Warfare.

AJOUTS

9 nouvelles zones d’atterrissage pour faciliter les déplacements vers des zones spécifiques ; ajustement du terrain pour les accueillir

Une notification manquante lors de la tentative d’invitation d’un ami dans un escadron alors qu’il est déjà dans l’escadron

Une notification signalant l’absence de munitions/chargeur dans les poches lors d’une tentative de rechargement

Boîte de dialogue de confirmation pour diverses actions d’escadron et d’amis

Effets sonores manquants sur l’écran de création de personnage

Notification incitant les joueurs à réclamer leurs récompenses d’édition

Optimisations pour réduire le phénomène de caoutchouc

Réglages de sensibilité distincts pour viser en utilisant les viseurs

Sons pour les actions de progression des vendeurs

Radiation manquante dans la zone de Ground Zero (elle est désormais mortelle lorsque vous entrez dans la zone)

Description de la zone de ramassage et de destination sur le widget hélicoptère

Diverses optimisations de VRAM

Confirmation du vendeur lors de la sortie de l’écran du vendeur avec des articles dans le panier en utilisant Retour/Échap

Votre mode de jeu préféré est désormais sélectionné lors du lancement du jeu

AJUSTEMENTS

Éclairage sur les paramètres de qualité graphique moyenne

Plusieurs sources lumineuses dans le bunker YBL-1

Certaines tâches utilisent désormais des objets de quête uniques

Effet de flou pendant la suppression des lunettes de visée et des collimateurs

Le chemin de vol de Kilo 3 à Juliet 4

CHANGEMENTS

L’inclinaison est désormais désactivée pendant les animations de ravitaillement

Charger le chargeur sélectionne maintenant les munitions de l’équipement, et non du casier

Les joueurs ne peuvent plus piller leurs PNJ amis dans le camp de base pour éviter l’exploitation

Les joueurs seront réaffectés au même serveur après une déconnexion (s’ils se reconnectent dans un certain délai)

MK18 renommé en DDM4 pour correspondre aux spécifications de l’arme

CORRECTIONS

Une cour arrière sans issue

Un bug où un cadavre se déformait de manière anormale, créant une image grotesque

Un bug où un vendeur ne montrait pas tout son stock

Un bug où une arme restait dans la main du joueur pendant une animation de ravitaillement

Un bug où un joueur pouvait rester bloqué dans une collision après avoir été réanimé

Un bug où un joueur était emmené au bord de la carte en sautant sur un hélico au dernier moment avant le départ

Une inactivité de la molette de la souris

Une collision sous les plates-formes métalliques dans FOB

Une collision avec un bureau de cuisine dans une villa de Midnight Sapphire

Une clôture en lévitation près de Midnight Sapphire

Une collision manquante dans le quartier général de Fort Narith

Une icône manquante pour Débloquer ami

Une erreur réseau après avoir attendu dans la file d’attente pour rejoindre un serveur

Une rampe sur laquelle les joueurs ne pouvaient pas sauter par-dessus

Un problème rare où la progression du personnage était réinitialisée au rang 1

Une situation rare où la caméra traversait l’hélicoptère en montant dessus

Une route près de la zone d’atterrissage Juliet 3

Une situation où les joueurs pouvaient porter à la fois un gilet pare-balles et un porte-plaques

Un endroit à Tiger Bay où l’IA pouvait rester bloquée

Un endroit où un joueur pouvait viser avec un viseur et tirer à travers une clôture solide

Un endroit où l’écran devenait complètement sombre près de la zone d’atterrissage Juliet 3

Un changement soudain de son ambiant près d’un terrain de golf

Un minuteur AFK pour expulser les joueurs inactifs

Navigation de l’IA sur un sable mouvant à Sawmill

IA bloquée et tirant depuis les murs dans YBL-1

Les icônes de munitions restaient grises après l’annulation de l’échange

Une zone dans les villes de départ où l’IA pouvait rebondir

Une exploitation empêchant l’effet de suppression du flou

Une collision incorrecte sur un pont en bois près de Midnight Sapphire

Un problème où les joueurs en coma ne pouvaient pas être touchés et achevés

Un problème où les joueurs n’avaient pas d’entrée lors du chargement sur le serveur

Un problème où un cadavre disparaissait mais restait pillable

Un problème où modder une arme sur un cadavre la rendait inutilisable jusqu’au redémarrage du jeu

Un problème où les corps des joueurs ne montraient aucun butin pendant un court instant

Un problème où les joueurs recevaient des invitations d’escadron dans le chat même après avoir désactivé les invitations d’escadron dans les paramètres

Un problème où les joueurs ne pouvaient pas piller leur corps après une reconnexion

Un problème où les interactions de quête restaient actives après l’échec d’une quête

Un problème où parfois les objets disparaissaient en les déplaçant dans l’inventaire

Un problème de sélection de faction sur l’écran de création de personnage

Impossible d’inviter un joueur dans un escadron après l’avoir expulsé

Impossible de rejoindre un serveur avec votre escadron si le leader est déjà sur un serveur

Le cœur détruit n’était pas visible sur le panneau de santé

Les manches disparaissent en regardant autour tout en visant

Échec de chargement de Skalla.dll sur les PC pris en charge ou lorsque le nom du dossier où le jeu est installé contient un caractère non-ASCII (veuillez noter que cela ne change pas la compatibilité des anciens CPU sans support AVX2)

Lumière solaire clignotante à travers une fenêtre à Forth Narith

Le verre de certaines portes et fenêtres, les rendant blindées

Artéfacts graphiques causés par des ombres sur les fenêtres

Hélicoptère coincé entre Delta et Echo

Hélicoptère qui n’arrive pas après être mort loin d’une LZ, bloquant la LZ

Amélioration de la navigation de l’IA à travers la double porte

Amélioration des ombres des personnages en mouvement dans l’eau

Amélioration de la visibilité de la monnaie dans la fenêtre de commerce du vendeur

Amélioration de l’éclairage dans le centre commercial

Le bouton d’invitation à l’escadron n’est pas disponible pour les nouveaux amis ajoutés

Problème où les joueurs pouvaient traverser un mur et voir derrière lui dans des circonstances spécifiques

Exploitation de duplication d’objets

Les articles utilisés pour soigner d’autres joueurs sont désormais correctement marqués comme en cours d’utilisation

Ombres dentelées sur un viseur lors du viseur

Fuites de lumière dans le bâtiment Motel

Texte long débordant des boîtes d’interface utilisateur d’interaction si un objet a un nom long

Placement du butin sur le champ d’aviation de Pha Lang

Fuites de lumière mineures dans un hangar à Fort Narith

Effet de flou manquant autour du viseur dans certaines circonstances

Balles manquantes dans les animations d’action des armes

Nom manquant dans une notification

Explosions de mortier et de grenade invisibles dans certaines circonstances

Apparition multiple de l’IA au même endroit

Parties de FOB non couvertes sous la zone de sécurité

Placer de l’argent dans une pile à l’intérieur d’un sac à dos placera le portefeuille dans une cellule différente

Le joueur peut rester coincé dans une piscine à LRI FOB

Le joueur est entendu sur le chat vocal même après l’avoir désactivé

Le joueur est incapable de se déplacer tout en ramassant des objets ou en ouvrant des portes

Les joueurs sont maintenant bloqués dans une position lorsqu’ils frappent les portes

Les joueurs sont parfois incapables de sauter près d’un obstacle

Les joueurs ne peuvent pas voir leur cadavre car il est tombé à travers le sol/plancher

Réduction des accrocs juste avant l’atterrissage de l’hélicoptère

La réinitialisation par défaut n’affecte désormais que la section actuelle des paramètres

Plusieurs endroits autour de la carte où un joueur pourrait rester bloqué

Enfoncement des corps dans le sol à Midnight Sapphire

Sauter un coma ne déclenchera plus le message “Vous vous êtes tué”

Certains objets en verre sont trop lumineux dans des environnements sombres

Le chat d’escadron disparaît après la fin d’une expédition

Le chef d’escadron ne peut pas promouvoir un autre membre tant qu’une invitation est en attente

Le chef d’escadron ne peut pas envoyer ou recevoir des messages de chat après s’être connecté à un serveur

Murs en pierre à Midnight Sapphire qui semblaient trop minces

Bégaiement lors du saut près d’un objet

Problème où les joueurs étaient incapables de piller leur corps en mode PVE

La fonction de déséquipement rapide (Ctrl + clic) ne fonctionne pas sur les objets à l’intérieur des conteneurs

Le coussinet de crosse en caoutchouc ne peut plus être fixé directement au tube de tampon

La visibilité de l’objet de quête dans la tâche Deal of the Century

L’arme se fixe en position après avoir sauté par-dessus

Les effets de balles traçantes ne sont pas visibles

Débloquer un ami ne nécessite plus de redémarrer le client

Mouvement indésirable lors du changement de posture

Végétation et paysage au look artificiel près du chemin vers la cascade

Divers crashs

Divers objets flottants, coulants ou enclavés dans le monde

Divers endroits où la végétation entre en collision avec des clôtures ou d’autres objets

AMÉLIORATIONS

Les collisions du joueur avec les objets tout en tenant le couteau

RETOUCHES

Divers lieux dans le monde

SUPPRESSIONS

Une cafetière volante près de Foxtrot 3 LZ

Une ligne de doublon inutile de voix de pilote lors du départ d’une LZ

Diapositives Type 51 dysfonctionnelles du stock du vendeur

Une maison incorrecte dans la région de la villa près de FOB

MODIFICATIONS

Animations de l’AK pour être plus fidèles à la réalité

Mouvement des mains lors de la course

Rotation du personnage en saut

Diverses animations d’armes et de personnages

Quoi de neuf ?

Nous sommes déterminés à améliorer l’expérience de Gray Zone Warfare et continuerons à améliorer les performances jusqu’à notre première grande mise à jour. Notre feuille de route sera bientôt dévoilée, et nous partagerons régulièrement des mises à jour de développement pour le cycle jour/nuit et plus encore. Restez à l’écoute et merci de nous accompagner tout au long de cette phase d’accès anticipé.

