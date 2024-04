Un skin exclusif de Billie Eilish pour la saison 3 de Fortnite Festival

Billie Eilish a confirmé sa collaboration avec Fortnite Festival pour la saison 3 à venir, qui inclura un skin exclusif et plus encore.

La saison 2 du mode Fortnite Festival vient de s’achever et les rumeurs concernant la prochaine saison circulaient depuis un certain temps. Enfin, la rumeur d’une collaboration avec Billie Eilish a été confirmée et l’artiste, lauréate de neuf Grammy Awards, a annoncé qu’elle serait la tête d’affiche de la saison 3 de Fortnite Festival en tant qu’artiste vedette.

Eilish a partagé la nouvelle sur son compte X avec une image de son skin arborant ses cheveux teints en vert et une tenue entièrement verte néon. Elle a écrit : « Scène Principale du Fortnite Festival : 23.04.24 », confirmant que la collaboration sera lancée avec la mise à jour v29.30 le mardi 23 avril.

Plusieurs de ses fans ont partagé leur enthousiasme dans le fil de discussion. L’un a dit : « Ça, c’est un bon skin. » Un autre a ajouté : « Oh, ils ont assuré. Dis-moi qu’ils t’ont aussi fait un style avec les cheveux détachés. »

Un troisième a écrit : « OMG, j’ai hâte d’assister au concert de notre artiste préférée ! » Enfin, un quatrième utilisateur a déclaré : « Ça me rend plus heureux que jamais. »

Chaque saison du Fortnite Festival amène un artiste musical populaire dans le jeu sous la forme d’un skin en jeu, accompagné de ses chansons emblématiques comme Jam Tracks dans le Passe Festival. Même s’ils ne se produisent pas réellement comme lors d’un événement en jeu, les joueurs peuvent revêtir leurs tenues et enflammer le Main Stage ou le Jam Stage avec leurs chansons.

Le passe du Fortnite Festival a inclus The Weeknd et Lady Gaga lors des saisons précédentes et les fans étaient à chaque fois satisfaits.