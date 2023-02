Les meilleures armes à utiliser dans Atomic Heart

Lorsqu’il s’agit de faire des dégâts sur Atomic Heart, ce ne sont pas les options qui manquent ! Voici les armes à feu et les armes de mêlée les plus efficaces pour tirer son épingle du jeu sur le FPS de Mundfish.

Au cours de sa mission dans Atomic Heart, Sergueï Alexeïevitch Netchaïev, alias l’agent P-3, dénichera de nombreuses ressources qui lui permettront de concevoir des armes destructrices et diablement efficaces pour venir à bout des robots tueurs.

Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté vous devrez utiliser votre temps et vos ressources à bon escient afin de pouvoir miser sur les meilleures armes du FPS aussi vite que possible. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Les meilleures armes à feu d’Atomic Heart

Chaque arme d’Atomic Heart a ses avantages et ses inconvénients, mais quand on y regarde de plus près, il y en a vraiment quatre qui se démarquent, répondant chacune à des besoins différents.

Élektro

Ne nécessitant pas de munitions et fonctionnant uniquement avec de l’énergie, ce pistolet électrique est probablement l’arme la plus sous-estimée du jeu. Alors que le Dominator et le Canon électromagnétique sont des monstres d’énergie volumineux et percutants, il peut s’écouler un certain temps avant que vous ne les obteniez et ils risquent de ne faire qu’épuiser vos réserves.

Ainsi il peut être préférable de consacrer ses efforts à l’amélioration de l’Élektro, car lorsque l’arme est combinée à des pouvoirs tels que la Morsure de glace, vous pourrez éliminer certains adversaires avec seulement quelques tirs. De plus, l’amélioration de vos niveaux d’énergie rendra l’arme encore plus performante qu’elle ne l’est déjà.

KS-23

Que serait un FPS sans un bon vieux fusil à pompe ? Le KS-23 remplit cette obligation dans Atomic Heart et il mérite d’être l’une de vos principales options tout au long de votre aventure. L’amélioration de ses dégâts, de sa cadence de tir et de son chargeur font du KS-23 un allié inestimable.

Vous arriverez à un point où avec cette arme vous pourrez venir facilement à bout des adversaires lambdas tout en étant capable d’infliger de lourds dégâts aux ennemis de niveau supérieur et même aux boss.

Mundfish Les adversaires ne manquent pas sur Atomic Heart, alors soyez bien préparés !

Kalachnikov

Comme pour le KS-23, la Kalachnikov, également connue sous le nom d’AK-47, est un fusil d’assaut incontournable dans les jeux de cet acabit.

La Kalach ne brille pas particulièrement dans un domaine. Cependant, vous ne tarderez pas à augmenter votre inventaire, ce qui signifie que vous pourrez stocker 200 à 300 balles, les combiner avec des cartouches élémentaires, et obtenir ainsi des dégâts supplémentaires et une cadence de tir accrue, de quoi voir les prochains combats d’un œil serein.

Grosse Bertha

Vous pouvez jeter la finesse par la fenêtre lorsqu’il s’agit de la Grosse Bertha, même s’il ne s’agit pas de tirer des mini-nukes avec comme dans Fallout. Dans Atomic Heart, la Grosse Bertha change la donne pour les adversaires plus redoutables, elle est incontournable pour les combats de boss.

Si vous souhaitez vous rendre dans un Polygone pour mettre la main sur diverses améliorations, alors vous devez vous procurer des munitions artisanales pour garder cette arme de destruction massive prête à l’emploi.

Les meilleures armes de mêlée à utiliser

Bien qu’elles ne soient pas aussi glamour et risquent de devenir obsolètes à la fin d’Atomic Heart, les armes de mêlée sont un bon moyen d’économiser des munitions tout en infligeant des dégâts considérables.

Suédois

C’est votre arme de départ, il serait donc impoli de ne pas inclure le Suédois dans cette liste. Il s’agit d’une hache de pompier assez rudimentaire qui peut avoir un aspect assez élégant une fois que vous lui aurez équipé de nouvelles pièces.

Avec la possibilité de faire des attaques à 360° et de lancer des attaques lourdes, c’est une petite arme qui sera parfaitement viable et utilisable pour la plupart des premières étapes du jeu.

Zvezdocha

L’objectif principal des joueurs qui aiment le combat en mêlée est de mettre la main sur le Zvezdocha, car ses dégâts de base sont plus élevés que ceux de n’importe quelle autre arme de mêlée dans Atomic Heart.