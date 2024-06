Le meilleur build contre les Automatons dans Helldivers 2 : équipement, Stratagèmes…

Les Automatons dans Helldivers 2 sont extrêmement difficiles à combattre, peut-être même plus que les Terminides. Alors, pour abattre ces robots redoutables, voici le meilleur build pour les affronter dans Helldivers 2.

Helldivers 2 présente une pléthore d’ennemis brutaux, parmi lesquels les Automatons règnent en maîtres en termes de difficulté. Avec leur armure redoutable, leurs armes mortelles et leur stature imposante, les affronter mène souvent à des situations où l’on est en infériorité numérique, surtout lors des missions de sauvetage les plus difficiles.

Cependant, ces défis peuvent être surmontés si vous disposez du bon équipement, vous permettant de mieux combattre pour la liberté et de décimer vos ennemis. Voici donc le meilleur build d’Automaton dans Helldivers 2, incluant la meilleure arme, armure, et bien plus encore.

Pour découvrir le meilleur build contre les Terminides, consultez notre guide.

Arrowhead Game Studios

Les meilleures armes pour combattre les Automatons dans Helldivers 2

Heureusement, il y a plusieurs armes puissantes qui sont efficaces contre les Automatons dans Helldivers 2. Voici quelques-unes des meilleures :

RS-422 Fusil électromagnétique

Plas-1 Calcineur

AR-23P Libérateur Perforant

P-2 Pacificateur

MG-43 Mitrailleuse

Nous vous recommandons d’utiliser en priorité l’AR-23P Libérateur Perforant comme arme principale, le P-2 Pacificateur comme secondaire, et la MG-43 Mitrailleuse comme arme de soutien.

Ces trois armes perceront l’armure de la plupart des Automatons. L’AR-23P Libérateur Perforant est une arme facile à obtenir qui inflige de gros dégâts et perce l’armure, tandis que le P-2 Pacificateur parvient également à traverser les armures légères, même s’il n’est pas le pistolet le plus puissant. Ensuite, la MG-43 Mitrailleuse est sans doute la meilleure arme du jeu, avec des tonnes de balles, des dégâts insensés, et assez de puissance pour abattre les ennemis les plus forts.

La meilleure armure pour combattre les Automatons dans Helldivers 2

Le choix de l’armure vous appartient, chaque type offrant différents avantages. Cependant, nous vous recommandons de vous diriger vers les armures légères ou moyennes qui ont le passif de rembourrage supplémentaire, pour vous donner un taux d’armure plus élevé. Elles peuvent aller de la B-01 Tactique à la TR-7 Ambassadeur de la marque (armure de pré-commande du jeu).

Aussi, vous pourriez choisir un ensemble d’armure qui augmente votre capacité de STIM, car vous en aurez probablement besoin en cours de route.

Les meilleurs Stratagèmes pour combattre les Automatons dans Helldivers 2

Arrowhead Game Studios

Les Stratagèmes sont parfaits pour vous aider à éliminer les Automatons dans Helldivers 2. Voici donc les meilleurs Stratagèmes à utiliser pour un build contre les Automatons :

MG-43 Mitraillette

Frappe Orbitale GCS

A/M-12 Sentinelle Mortier

Frappe Orbitale Précise

Le MG-43 Mitraillette est une arme de soutien fantastique qui peut simplement faucher n’importe quel robot difficile. Il a des tonnes de munitions, un gros impact, et vous garde au sol assez longtemps pour répandre la Démocratie – ou la destruction totale.

Alors que les attaques GCS pourraient ne pas être aussi puissantes contre les Terminides, elles sont idéales pour les Automatons. Grâce à la Frappe Orbitale GCS, vous pouvez ralentir tous les robots qui viennent à votre rencontre, ce qui vous donne plus de temps pour les faucher avec votre Mitraillette.

Les attaques GCS sont idéales, mais elles sont assez inutiles si vous n’avez rien de dommageable pour les soutenir. En parfaite harmonie avec la Mitraillette se trouve l’A/M-12 Sentinelle Mortier. Ce puissant Stratagème est un incontournable de Helldivers qui laisse pleuvoir la dévastation tout en vous permettant de vous concentrer sur des affaires plus importantes.

Tout comme la Sentinelle est un incontournable de Helldivers, la Frappe Orbitale Précise est un indispensable. Elle a un temps de rechargement rapide, un code simple, et inflige la quantité parfaite de dévastation, particulièrement si vous avez posé une frappe GCS auparavant.

Le meilleur build contre les Automatons dans Helldivers 2

Catégorie Équipement Arme AR-23P Libérateur Perforant, P-2 Pacificateur Armure B-01 Tactique Grenade G-12 Hautement Explosive Bonus Endurance améliorée Stratagèmes MG-43 Mitraillette, Frappe Orbitale GCS, A/M-12 Sentinelle Mortier, Frappe Orbitale Précise

Pour plus d’actualité et de guides sur le jeu d’Arrowhead, consultez la rubrique Helldivers 2 de notre site.