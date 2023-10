La durée de vie de Marvel’s Spider-Man 2 de 30 heures divise les fans

Avec la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 ce mois-ci, les fans se déchirent sur la question de savoir si les supposées 30 heures de jeu suffisent pour la prochaine aventure de notre tisseur de toiles préféré.

Marvel’s Spider-Man 2 débarquera sur PlayStation 5 dans quelques semaines seulement, avec la promesse d’élargir la série d’Insomniac consacrée à l’action en monde ouvert. On y retrouve une histoire plus sombre, de nouveaux méchants, et la possibilité de switcher entre Peter Parker et Miles Morales, entre autres.

Cependant, malgré tout le battage médiatique, les fans semblent divisés sur un point : la durée de vie du jeu. Des rapports indiquent une campagne principale de 15 à 20 heures et 30 heures pour le terminer entièrement, ce qui inquiète certains quant à la brièveté de Spider-Man 2.

Ceci a poussé d’autres fans à défendre la durée du jeu, alimentant un débat plus vaste sur la question de savoir si les jeux modernes sont devenus trop longs.

Il ne faudrait que 30 heures pour obtenir le Platine dans Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac a déjà déclaré que Marvel’s Spider-Man 2 serait aussi long que le premier opus, qui dure environ 17 heures pour la trame principale et 35 pour un run complet. Cependant, la discussion a été relancée par un tweet maintenant supprimé d’un joueur prétendant avoir obtenu le Platine en 30 heures.

Que cette affirmation soit vraie ou non, elle a suscité beaucoup de discussions. Sur Reddit, un utilisateur a posé la question : “Le jeu sera-t-il trop court après cette attente de 5 ans ?” En réaction, un autre a ouvert un fil séparé pour critiquer ceux qui considèrent 30 heures comme un “jeu court”.

Dans le sillage des sorties massives de RPG cette année comme Baldur’s Gate 3 et Starfield, qui possèdent des trames principales bien plus longues, Marvel’s Spider-Man 2 paraît effectivement plus court.

Cependant, comme l’ont souligné les fans, un jeu plus long n’est pas forcément un meilleur jeu, et avoir des centaines d’heures de contenu ne signifie pas forcément en avoir pour son argent. Par exemple,

Spider-Man : Miles Morales est bien plus court que son prédécesseur de 2018, mais a été salué pour son expérience plus ciblée, sans remplissage inutile.

Comme l’a formulé un joueur : “Mieux vaut honnêtement avoir un jeu de 30 heures de haute qualité qu’un jeu de 200 heures artificiellement étiré“. Il a également cité les jeux Assassin’s Creed récents comme exemples du dernier cas.

Alors que les jeux AAA deviennent globalement plus longs (et plus chers), il est facile de supposer qu’un jeu de 100 heures offre un meilleur rapport qualité-prix qu’un jeu de 30 heures. Cependant, les réactions des fans à Marvel’s Spider-Man 2 montrent clairement que pour la plupart des joueurs, un jeu plus court, mais bien conçu est largement préférable à un jeu long fait juste pour être long.

