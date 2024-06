Donjons et Dragons intègre officiellement une mécanique populaire de Baldur’s Gate 3

Une mécanique très appréciée de Baldur’s Gate 3 est sur le point de rejoindre officiellement les règles de Donjons et Dragons avec le lancement de One D&D.

One D&D est un nom de code désignant la révision des règles de 2024 du plus célèbre jeu de rôle sur le marché. La 5ème édition de Donjons et Dragons a considérablement développé le jeu, mais pour le 50ème anniversaire du jeu légendaire, Wizards of the Coast envisage de tout chambouler.

Ce grand changement se traduit par la sortie de plusieurs ouvrages prévue en 2024, dont l’incontournable Manuel du Joueur. Et si ce dernier conserve encore de nombreux secrets, une nouveauté alléchante en a récemment été dévoilée.

Dans une vidéo publiée le 18 juin 2024, les game designers de D&D Chris Perkin et Jeremy Crawford ont révélé qu’une mécanique très populaire rejoindra officiellement les règles du jeu de rôle : la consommation de potion pour le coût d’une Action Bonus, contre une Action auparavant.

Cette règle est déjà largement utilisée par les joueurs et maîtres du jeu aimant personnaliser un peu leur expérience, et a été mise sous le feu des projecteurs par le RPG Baldur’s Gate 3.

Si le simple fait de changer le coût de consommation des potions peut sembler être un ajustement mineur, il n’en est rien. La majorité des attaques ou encore l’utilisation de sorts demandent une Action dans Donjons et Dragons, et c’est pourquoi bien des joueurs négligeaient l’utilisation de consommables – surtout en combat – pour se concentrer sur les mécaniques les plus fun du jeu.

De nombreux vétérans de D&D ont d’ailleurs avoué que l’utilisation des potions par une action bonus a considérablement changé leur manière de jouer, pour le meilleur. Dès les premiers niveaux, cette version des règles permet à toutes les classes d’utiliser efficacement leur Action Bonus, sans donner la sensation au joueur de “gâcher un tour” en ne faisant aucune action offensive.

Si vous n’utilisez pas déjà cette règle custom dans vos parties de Donjons et Dragons, celle-ci deviendra officielle dès le 17 septembre 2024 lors de la mise à jour des règles du jeu de rôle.

