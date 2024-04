L’excellence de Baldur’s Gate 3 rend les autres jeux moins attrayants

Le premier anniversaire de Baldur’s Gate 3 approche à grands pas, mais l’engouement autour du jeu est toujours aussi présent.

Cela est aidé par le fait que les gens découvrent encore des secrets et trouvent ou inventent des moyens ingénieux pour résoudre les nombreux défis auxquels le joueur est confronté au cours de son aventure.

La rejouabilité est renforcée par le nombre impressionnant d’options de personnages et de types de parcours possibles. En fait, Baldur’s Gate 3 se sabote presque à cet égard, car les joueurs ont du mal à terminer une seule partie, voulant expérimenter un personnage différent et un autre aspect de l’histoire.

Tous ces éléments combinés donnent un jeu avec une rejouabilité presque illimitée. Cela a pour effet secondaire de rendre les autres jeux moins attrayants en comparaison, surtout quand l’année 2024 propose un calendrier de sorties de jeux vidéo beaucoup plus léger qu’en 2023, laissant de longs intervalles pour que les joueurs retournent dans les Royaumes Oubliés.

Baldur’s Gate 3 a élevé la barre pour beaucoup de personnes, tant en termes de contenu que de gameplay. Son monde mature et ensanglanté contraste fortement avec l’univers sucré et inoffensif de Starfield, qui a été lancé à peu près au même moment mais n’a pas laissé une impression aussi marquante sur le public.

Les fans sur le Reddit de Baldur’s Gate 3 ont déploré son effet sur leur opinion des autres jeux. De multiples longues parties prennent le pas sur l’essai de nouveaux jeux, et même lorsqu’ils commencent quelque chose d’autre, ils sont rappelés à Baldur’s Gate 3.

Inévitablement, cela se calmera, surtout que Larian a confirmé qu’aucun DLC pour Baldur’s Gate 3 n’est en développement. Avec le temps, les gens auront eu leur dose des Royaumes Oubliés et passeront à autre chose.

Mais Baldur’s Gate 3 a créé une norme que d’autres jeux auront du mal à atteindre. Et tout comme des classiques tels que Deus Ex ou Skyrim, l’envie de réinstaller et de créer un nouveau personnage sera toujours présente.

