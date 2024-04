Comment obtenir le R-36 Volcan de Helldivers 2 : Coût, puissance…

Une toute nouvelle arme a fait son apparition dans Helldivers 2 et est rapidement devenue un élément central de la méta. Voici donc comment obtenir le R-36 Volcan dans Helldivers 2.

La méta de Helldivers 2 est toujours en évolution, et les armes ajoutées sont toujours les premières à être testées pour voir si un nouveau challenger peut battre le Slugger. Maintenant, grâce au Warbond des Détentions Démocratiques, nous pourrions avoir un successeur : l’explosif R-36 Volcan.

Alors, pour donner à votre soldat la meilleure chance de propager la démocratie, voici comment obtenir le R-36 Volcan dans Helldivers 2 et si c’est une bonne arme.

Vous pouvez obtenir l’arme explosive R-36 Volcan via le Warbond des Détentions Démocratiques. Débloquer ce Warbond vous coûtera 1 000 SuperCrédits, et vous devrez aller à la deuxième page pour trouver l’arme elle-même.

Une fois que vous avez atteint la deuxième page, vous pouvez obtenir le R-36 Volcan pour 60 médailles, mais assurez-vous de compléter quelques Ordres Majeurs pour pouvoir vous offrir l’arme.

Le R-36 Volcan en vaut-il la peine dans Helldivers 2 ?

Indéniablement oui, le R-36 Volcan ressemble beaucoup à une arme de soutien qui a été ajoutée par accident en tant qu’arme principale. Il est puissant, peut fermer les Trous de Vermines, éliminer des Terminides plus coriaces comme les Cracheurs de Bile, et agit essentiellement comme un Autocanon plus petit, ce qui le rend idéal également pour les Automatons.

Sa pénétration d’armure moyenne signifie qu’elle est efficace jusqu’aux difficultés les plus élevées, et sa nature explosive apporte suffisamment de puissance de feu pour propager la démocratie partout.

Peut-être que le seul inconvénient est son petit chargeur, mais si vous apportez une arme secondaire puissante et que vous prenez un soutien comme le Stalwart, alors vous avez un combo parfait.