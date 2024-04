Les Super Destroyers de Helldivers 2 reçoivent enfin une évolution

Arrowhead a officiellement annoncé que tous les joueurs de Helldivers 2 peuvent mettre à niveau leurs Super Destroyers jusqu’aux modules de niveau 4.

Mettre à niveau vos Super Destroyers offre des avantages majeurs dans Helldivers 2. Le plus important est l’amélioration des Stratagèmes qui sont très utiles dans le combat contre les Bugs et les Automatons. Il se trouve que le niveau de difficulté global du jeu a considérablement augmenté avec des améliorations apportées à toutes les factions et missions.

Et maintenant, les Super Destroyers sont prêts à recevoir une mise à niveau pour que les Helldivers aient une chance équitable contre les ennemis les plus forts de la galaxie.

Le premier changement concerne les Stratagèmes Eagle, qui largueront désormais une bombe supplémentaire en plus de celles existantes. Les dégâts de feu de tous les Stratagèmes ont également été augmentés de 25%. Les tourelles recevront aussi 50% de dégâts en moins provenant des explosions.

L’étalement de barrage orbital HE a été réduit de 15%, ce qui signifie que le Stratagème ne manquera pas ses cibles.

De plus, les arcs électriques tirés des armes toucheront également une cible supplémentaire. Enfin, les boîtes de ravitaillement rechargeront les armes de soutien avec le nombre maximum de chargeurs qu’elles peuvent porter.

Et voilà tout ce que nous savons sur les mises à niveau que les joueurs recevront en plus de la mise à niveau du module de niveau 4. Il est également important de mentionner que chacune de ces mises à niveau affectera une large gamme de Stratagèmes, ce qui rendra les combats pour la Démocratie beaucoup plus faciles.