Les joueurs de Helldivers 2 classent cette arme comme étant la plus inutile

La M-105 Stalwart est une arme populaire dans Helldivers 2, mais elle s’avère inutilisable dans les niveaux de difficulté élevés. Voici ce que les joueurs pensent être la raison pour laquelle Stalwart est inutile.

Un fan de Helldivers 2 croit que la Stalwart est sous-estimée et que plus de joueurs devraient l’utiliser. Ils a mentionné dans son post Reddit, “J’utilise beaucoup la Stalwart dernièrement avec le Rover Guard Dog et cela vous transforme littéralement en un vaisseau de combat ambulant.” Il estime qu’il “peut apporter un stratagème de frappe de canon ferroviaire pour gérer les chargeurs et les titans de bile en cas de besoin, ou simplement compter sur vos coéquipiers pour les éliminer avec des railguns, EATs, ou Quasars.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En réponse, les joueurs ont clarifié pourquoi la Stalwart n’est pas utilisée dans les difficultés supérieures : “C’est une arme incroyable, mais elle est aussi spécialisée dans une tâche que la plupart des gens veulent que leur arme principale fasse.”

“Si vous prenez la Stalwart, vous n’avez pas de chargeur dédié et de titan buster à part les stratagèmes. C’est bien pour les difficultés inférieures, mais se reposer uniquement sur des stratagèmes pour les gérer ne sera pas suffisant”, a ajouté un autre joueur.

Certains joueurs pensent que la Stalwart est un gaspillage d’un emplacement de Stratagème car ils ont affirmé, “Le Breaker Incendiaire nettoie les brèches sans problème.” En réponse, “Le Breaker Incendiaire est absolument incroyable. Il déchiquette des hordes de bugs et nécessite à peine de viser”, a affirmé un autre Helldiver.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

D’après les commentaires, il est clair pourquoi la Stalwart semble inutile. Le seul avantage est qu’elle se recharge très rapidement et vous aide à éliminer rapidement des vagues d’ennemis, mais c’est là que se termine sa viabilité.

Si vous y réfléchissez, la M-105 Stalwart est une mitrailleuse et nécessite un emplacement de Stratagème qui pourrait être utilisé pour quelque chose de plus destructeur. Elle agit comme une arme principale, ce qui le rend inefficace contre les plus gros ennemis comme les Bile Titans.