Même s’il est sorti il y a plus de 10 ans, Clash of Clans reste l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde. Si vous souhaitez en profiter sur grand écran et bénéficier de tous les avantages de cette plateforme, voici comment jouer à Clash of Clans sur PC.

Clash of Clans fait partie des rares jeux à revendiquer plus de 500 millions de téléchargements sur mobile, et même dix ans après sa sortie, sa vaste base de joueurs ne montre aucun signe de déclin.

Étant l’un des jeux mobiles les plus populaires de l’histoire, de nombreux joueurs seront ravis de savoir qu’ils peuvent également y jouer facilement sur PC. L’expérience est plus fluide et vous pouvez même personnaliser vos commandes.

Peut-on jouer à Clash of Clans sur PC ?

Oui, vous pouvez jouer à Clash of Clans sur PC avec un émulateur Android pour PC comme Bluestacks. Suivez ces étapes pour installer et exécuter rapidement le jeu :

Rendez-vous sur le site officiel de Bluestacks et téléchargez la version la mieux adaptée à votre PC.

Installez et lancez Bluestacks.

Ouvrez le Google Play Store sur Bluestacks. Une connexion sera nécessaire, assurez-vous donc de vous souvenir des identifiants souhaités.

Recherchez Clash of Clans dans le Play Store de Bluestacks et installez-le.

Attendez que le téléchargement se termine puis lancez du jeu.

Outre Bluestacks, LeapDroid, GenyMotion et Droid4X sont quelques-uns des meilleurs émulateurs qui vous permettent de jouer à des jeux mobiles sur PC.

Jouer à Clash of Clans sur PC en vaut-il la peine ?

Oui, d’un écran plus grand à un temps de réponse plus rapide avec une souris et un clavier, il y a de nombreux avantages à jouer à Clash of Clans sur un PC. De plus, des applications comme Bluestacks vous permettent de personnaliser chaque commande et vous pouvez associer les principales actions en jeu à des touches.

Même un PC d’entrée de gamme devrait être capable de faire tourner Clash of Clans sans problème et vous n’aurez pas à vous soucier de manquer d’espace de stockage ou des lags. Cerise sur le gâteau, avec plusieurs plateformes, vous pouvez gérer plusieurs comptes Clash of Clans en même temps.