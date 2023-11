Pokémon Go : Quels sont les Pokémon avec le plus de PC ?

Les dresseurs de Pokémon Go peuvent utiliser la puissance de combat (PC) pour déterminer le potentiel brut réel d’un Pokémon. Elle varie en fonction de la taille, de l’espèce, du niveau du dresseur et d’autres conditions. Alors, jusqu’à quel niveau le PC d’un Pokémon peut-il aller dans le jeu ?

Le PC est une statistique agrégée dans le jeu, qui est utilisée pour mesurer approximativement la puissance d’un Pokémon. Bien que ce ne soit pas parfait, c’est le moyen le plus simple de savoir quelles espèces sont fortes et lesquelles ne le sont pas.

Le type, la liste d’attaques et les statistiques de base d’un Pokémon sont d’autres facteurs à considérer lors des combats dans le célèbre jeu mobile. Cependant, au niveau basique, vous n’avez pas vraiment besoin de regarder au-delà du PC, car il prend en compte les statistiques de base.

Indépendamment de ces autres facteurs, et de manière générale, une espèce avec un PC beaucoup plus élevé battra une autre avec un PC beaucoup plus faible. Alors, jusqu’à quel niveau le PC d’un Pokémon peut-il aller dans le jeu ?

Quel est le PC le plus élevé dans Pokémon Go ?

Jusqu’à aujourd’hui, le PC le plus élevé atteignable dans le jeu est de 6 672, qui appartient à la fois à Primo-Groudon et Primo-Kyogre. Cependant, ces formes sont temporaires, et leurs bonus de PC disparaissent après chaque combat. Le PC non Méga-évolué le plus élevé est de 5 010 et appartient à Monaflèmit.

Monaflèmit – 5 010 PC

Niantic Monaflémit à une excellente statistique d’attaque, mais aucun moyen de l’exploiter…

On aurait pu penser que l’un des nombreux légendaires de Pokémon Go revendiquerait le titre du PC le plus élevé, mais cet honneur revient à Monaflèmit. Le Pokémon Paresseux peut atteindre un impressionnant 5 010 PC, soit 23 PC de plus que le second.

Avec cette information, on aurait pu penser que Slaking serait le Pokémon le plus recherché dans le jeu. Cependant, comme nous l’avons mentionné précédemment, le PC n’est pas le seul critère. Slaking se démarque sur ce critère grâce à ses statistiques d’attaque, d’endurance et de PV élevées.

Cependant, en défense, il est relativement faible, avec une liste d’attaques pas vraiment intéressante. Sa seule attaque rapide est Bâillement, qui ne fait pas de dégâts. Bien que ses attaques chargées incluent le puissant Ultralaser et Séisme, le score d’énergie par seconde (EPS) de 8,8 pour Bâillement signifie qu’il ne fait non seulement aucun dégât, mais vous devez attendre 8,8 secondes pour utiliser une attaque qui peut blesser le Pokémon adverse.

Néanmoins, grâce à ses statistiques élevées de PV et d’endurance, on le voit souvent défendre de nombreuses arènes dans Pokémon Go.

Regigigas – 4 913 PC

Niantic

Regigigas et Monaflèmit sont d’excellents exemples pour montrer qu’il y a plus à voir que le PC…

Le Pokémon Colossal a fait ses débuts en octobre 2019 lors d’un événement spécial de recherche. Cet événement spécial coûtait 7,99€ à acheter, mais Regigigas était également disponible dans les EX Raids le mois suivant.

Comme d’autres Pokémon de cette liste, Regigigas a des statistiques d’attaque impressionnantes. Il est également complété par de très bonnes statistiques de défense et d’endurance.

Ses attaques rapides, soit Coup d’Boule Zen soit Coup d’Boule, associées aux attaques chargées de Exploforce, Giga Impact et Tonnerre, signifient qu’il dispose d’une liste de mouvements à la fois puissante et variée. Cela en fait une meilleure option de combat que Monaflèmit comparé à Bâillement.

Mewtwo – 4 724 PC

Niantic / The Pokemon Company

Mewtwo est l’un des meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe Pokémon Go, point final.

Monaflèmit peut avoir été une surprise en numéro un, mais Mewtwo en numéro trois en surprendra quelques-uns. Avec des statistiques d’attaque uniquement dépassées par Deoxys et Kyurem, le favori des fans de Kanto était toujours destiné à être en haut de la liste.

Ses statistiques de défense et d’endurance laissent à désirer, mais si elles avaient été plus élevées, Mewtwo aurait peut-être été trop puissant pour le jeu. Si vous avez eu la chance d’en trouver un avec Confusion et Frappe Psy, vous savez à quel point Mewtwo est puissant.

Kyogre et Groudon – 4 652 PC

The Pokémon Company Kyogre est sans conteste l’un des types Eau les plus puissants de la franchise.

Kyogre et Groudon ont un PC étonnamment élevé dans Pokémon Go…

La troisième place est ex aequo en ce qui concerne le PC dans Pokémon Go. Kyogre et Groudon se reflètent mutuellement avec un fantastique 4 652 PC.

Leurs statistiques de base sont également exactement les mêmes. Classés 22ème et 28ème respectivement pour leurs statistiques d’attaque et de défense, ils sont tous deux un ajout bienvenu à n’importe quelle équipe.

Les légendaires de la Gen 3 ont été faciles à obtenir dans Pokémon Go, car elles ont été présentées comme des rencontres de percée de recherche à plusieurs reprises. Malheureusement, ces percées ont une limite de PC, donc si vous voulez obtenir leur PC maximum, cela vous coûtera beaucoup de Poussières Étoiles.

Fait intéressant, l’autre tiers du Trio Météo, Rayquaza, a un PC maximum de 4 363. Malgré cela, le Pokémon est généralement considéré comme le Pokémon le plus puissant de la région d’Hoenn. Rayquaza a plus d’avantages typiques et est doublement efficace contre les types herbe et sol.

Pokémon avec le PC le plus élevé dans Pokémon Go

Les quatre ci-dessus sont suivis de près par d’autres Pokémon tout aussi puissants, notamment Zekrom, Reshiram, et Dialga avec 4 565 PC chacun. Voici les 15 Pokémon avec le PC maximum le plus élevé dans Go :

Monaflèmit – 5 010 Regigigas – 4 913 Mewtwo – 4 724 Groudon – 4 652 Kyogre – 4 652 Zekrom – 4 665 Reshiram – 4 665 Dialga – 4 565 Palkia – 4 512 Arceus – 4 510 Meloetta – 4 490 Carchacrok – 4 479 Ho-Oh – 4 367 Rayquaza – 4 336 Tyranocif – 4 335

Méga-Évolution

Les Méga-Évolutions ajoutent encore plus de complexité au PC dans Pokémon Go. Avec leur introduction, certains Pokémon, qui auparavant n’auraient pas été envisagés pour les combats, sont maintenant devenus des choix viables.

Cela dit, en ce qui concerne les Méga-évolutions et le PC, certains Pokémon, tels que Méga-Rayquaza, ont des PC qui dépassent largement les autres.

Méga-Évolutions avec le PC le plus élevé dans Pokémon Go

Primo-Groudon – 6 672

– 6 672 Primo-Kyogre – 6 672

– 6 672 Méga-Rayquaza – 6 458

– 6 458 Méga-Tyranocif – 6 045

– 6 045 Méga-Drattak – 5 688

– 5 688 Méga-Latios – 5 661

– 5 661 Méga-Latias – 5 428

– 5 428 Méga-Léviator – 5 332

– 5 332 Méga-Gardevoir – 5 101

– 5 101 Méga-Dracaufeu Y – 5 037

– 5 037 Méga-Laggron – 4 975

Il y a plus de 30 Méga-Évolutions disponibles dans Pokémon Go, chacune avec son propre PC maximum unique. La liste ci-dessus n’est que le sommet de l’iceberg.

Gardez à l’esprit que tous ces chiffres sont basés sur le jeu Pokémon Go en date de décembre 2022. Les valeurs peuvent changer avec le temps à mesure que Niantic ajuste le jeu, ajoute de nouveaux Pokémon, ou modifie les statistiques.

C’est tout ce que vous devez savoir sur le PC le plus élevé dans Pokémon Go. Pour plus de guides utiles, consultez notre liste ci-dessous.

