Une fois que vous aurez trouvé de quoi étancher votre soif et vous nourrir, il sera grand temps de vous dégoter un abri. Voici comment fabriquer une tente dans Sons of the Forest.

Après vous être remis de vos émotions suite au crash de l’hélicoptère, la première chose à faire pour tenter de survivre dans ce milieu hostile peuplé de cannibales et de bien étranges créatures mutantes sera de trouver à manger et à boire.

Trouver des outils sera également une de vos priorités, mais une fois la faim et la soif écartées, il vous faudra avant toute chose trouver un abri et malheureusement, pour ce faire, il va falloir mettre la main à la pâte ! La bonne nouvelle, c’est que se construire un abri est loin d’être la chose la plus compliquée à faire dans Sons of the Forest. Voici comment faire.

En plus de boissons, le site du crash de l’hélicoptère regorge de ressources. Vous trouverez en un tournemain de multiples bouts de bois, et même parmi les caisses de l’hélicoptère une bâche. Choisissez la zone qui vous semble la plus appropriée pour y élire un temps domicile, puis étalez la bâche à cet endroit.

Ensuite, utilisez les bouts de bois en les positionnant sur les coins de la bâche et abracadabra, vous aurez votre tout premier abri !

Voici la marche à suivre, étape par étape :

Récupérez des bouts de bois

Récupérez la bâche

Ouvrez votre sac en appuyant sur “I” et équipez la bâche

Choisissez où l’étendre et étalez-la en appuyant sur le clic gauche

Ouvrez votre sac en appuyant sur “I” et équipez un bout de bois

Placez-le sur le coin de la bâche en appuyant sur le clic gauche

Répétez l’opération une seconde fois

À quoi servent les tentes dans le jeu ?

En plus de vous éviter de passer la nuit complètement à découvert et de vous permettre de vous reposer un peu, les tentes vous permettent également de sauvegarder votre partie.

Endnight Games Après avoir combattu des cannibales, vous aurez besoin de vous reposer.

Alors que le danger rôde en permanence dans Sons of the Forest, avoir un abri est un filet de sécurité des plus appréciables.