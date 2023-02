Comment récupérer de l’eau dans Sons of the Forest

Afin de pouvoir survivre dans Sons of the Forest, les joueurs devront rapidement trouver de quoi manger et s’hydrater. La toute première chose à faire une fois en jeu est de dénicher de l’eau afin de maintenir votre personnage en vie, voici comment en trouver facilement.

Après de longues années d’attente, Sons of the Forest, la suite du populaire The Forest d’Endnight Games a enfin fait ses débuts sur Steam, en accès anticipé. Dans ce survival-horror, les joueurs à la recherche d’un milliardaire porté disparu échouent sur une île infestée de cannibales et de mutants qui ne sont pas très heureux de voir de nouveaux venus débarquer.

En plus de devoir se battre contre ces adversaires particulièrement hostiles, avec tout de même l’aide ponctuelle d’amis, les joueurs devront garder un œil sur leurs besoins physiologiques, ce qui inclue bien évidemment l’hydratation. Et lorsqu’on atterrit du jour au lendemain sur une île mystérieuse, peuplée de monstres, trouver de l’eau n’est pas toujours une tâche aisée, sachant bien évidemment que l’eau salée ne convient pas, ce serait trop simple !

Si vous êtes un peu perdus et que vous ne savez pas par quoi commencer alors que votre barre diminue dangereusement, voici comment trouver facilement de l’eau, ce qui sera toujours votre priorité n°1. En effet, votre barre d’endurance sera sérieusement impactée si vous avez soif, ce serait dommage de ne pas pouvoir prendre ses jambes à son cou face en temps voulu parce que vous n’aurez pas assez bu.

Pour obtenir de l’eau dans Sons of the Forest, les joueurs devront utiliser leur GPS pour localiser la rivière ou le ruisseau le plus proche. Une fois que vous aurez trouvé cette source d’eau, il vous suffira de marcher vers elle et de regarder vers le bas afin de pouvoir interagir avec elle. Cela devrait vous permettre de boire l’eau, sinon, assurez-vous d’avoir déséquipé votre arme, car vous ne pouvez pas boire tant qu’elle est dans votre main.

Selon le niveau de votre barre de soif, vous devrez peut-être boire plus d’une fois. Il est également important de se rappeler qu’après avoir dormi, vous devrez vous hydrater avant toute chose.

La meilleure source d’eau au début du jeu

Après avoir épuisé les boissons trouvées dans les valises autour de la zone du crash de l’hélicoptère, vous devrez trouver une source d’eau appropriée. Utilisez votre GPS en appuyant par défaut sur la touche “M” pour localiser le cours d’eau le plus proche, indiqué par une fine ligne bleue. Suivez la côte jusqu’à ce que vous atteigniez le ruisseau et commencez à boire.

Endnight Games Trouver de l’eau dans Sons of the Forest est plus facile avec le GPS.

Afin de gagner un temps précieux, il est également possible pour les joueurs de stocker de l’eau dans Sons of the Forest de différentes manières. En tuant une tortue, les joueurs peuvent utiliser la carapace de la tortue pour collecter de l’eau. Vous pouvez également fabriquer une gourde à l’aide de l’imprimante 3D, qui se trouve dans l’une des grottes que vous trouverez au début du jeu.