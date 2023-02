Comment équiper rapidement des objets dans Sons of the Forest ?

Sons of the Forest propose différents objets à utiliser. Dans le feu de l’action face à des cannibales déchaînés ou quand la faim vous tenaille, parvenir à accéder rapidement à un objet ou à une arme peut changer la donne. Voici comment faire.

Dans Sons of the Forest les joueurs se retrouvent sur une île isolée, remplie d’adversaires particulièrement coriaces. Pour survivre dans cet environnement hostile, il faut rapidement mettre la main sur différents objets incontournables comme la pelle, ou des contenants pour stocker l’eau.

Alors que chaque seconde compte dans ce survival-horror, mettre trop de temps à sortir de quoi se sustenter, ou trop de temps à équiper une arme peut coûter cher. Voici comment accéder rapidement aux objets dans Sons of the Forest, de quoi éviter que votre aventure ne prenne une tournure aussi tragique que frustrante.

Peut-on utiliser des raccourcis pour les armes et les objets ?

Malheureusement Sons of the Forest ne propose pas de touches de raccourcis traditionnelles pour les armes et les objets, vous ne pouvez donc pas assigner chaque outil à une touche spécifique. Cela peut être assez décevant pour les joueurs qui espéraient avoir droit à une sorte de menu de sélection rapide comme dans Fortnite.

Cependant, il existe un moyen de rendre vos armes et vos objets plus facilement accessibles. Tout repose sur votre sac à dos, un objet que vous obtenez d’entrée de jeu.

Pour équiper rapidement des armes et des objets dans Sons of the Forest, il vous suffit d’appuyer sur “I” pour ouvrir votre sac à dos, puis d’utiliser les emplacements rapides pour sélectionner l’arme ou l’objet dont vous avez besoin.

Voici ce que vous devez faire :

Appuyez sur “I” pour ouvrir votre inventaire

Mettez en surbrillance et sélectionnez le sac à dos

Cliquez sur “Ajouter des objets”

Sélectionnez les armes et les objets que vous voulez ajouter à votre sac à dos

Vous pouvez maintenir la touche “I” enfoncée pour faire apparaître votre sac à dos et sélectionner n’importe quel objet ou arme pendant votre partie. Il s’agit d’emplacements rapides que vous pouvez utiliser pour accéder facilement à ce dont vous avez besoin.

Cependant, votre personnage devra s’asseoir pour ouvrir l’inventaire, ce qui le rendra vulnérable aux attaques ennemies. Il faudra donc faire preuve de prudence lorsque vous regardez dans votre sac à dos.