Comment obtenir une pelle dans Sons of the Forest ?

La pelle est un objet extrêmement précieux dans Sons of the Forest car elle vous permettra d’obtenir par la suite de multiples objets incontournables. Voici comment en obtenir une.

Alors que Sons of the Forest est enfin disponible sur Steam en accès anticipé, de nombreux joueurs ne se sont pas fait prier pour se lancer dans cette nouvelle aventure signée Endnight Games qui s’annonce coriace ! En effet, en plus de devoir échapper aux cannibales et aux mutants qui vivent sur l’île, il faudra veiller a toujours avoir suffisamment d’eau et de nourriture et des outils à portée de main pour survivre.

La pelle est l’un des outils les plus importants dans Sons of the Forest, en plus d’être une arme, elle permet d’avoir accès à des objets incontournables tels que le fusil à pompe. Voici la marche à suivre pour obtenir une pelle dans Sons of the Forest.

Conditions requises pour obtenir une pelle dans Sons of the Forest

Si vous souhaitez obtenir une pelle dans la forêt de Sons of the Forest, vous devrez d’abord vous procurer un pistolet à grappin et un équipement de plongée.

Pour obtenir le pistolet à grappin dans Sons of the Forest, vous devrez traverser une grotte aux alentours du site du crash de l’hélicoptère, à l’ouest de l’île, près des rivières.

Endnight Games Le Pistolet à grappin se trouve dans une grotte à l’ouest de l’île.

Une fois sur place voici ce que vous devez faire :

Avec une arme et une source de lumière équipées, brisez le panneau en bois pour entrer dans la grotte près des rivières de l’ouest

Utilisez vos armes pour combattre les créatures à l’intérieur de la grotte

Continuez jusqu’à ce que vous trouviez l’entrée bloquée par un Sluggy. Utilisez les bombes à retardement sur le sol pour le faire sauter.

Continue d’avancer tout en combattant vos adversaires. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin après avoir croisé des corps suspendus au plafond, une pente raide, puis des squelettes suspendus au plafond.

Finalement, vous pourrez prendre un virage à droite qui vous mènera au pistolet.

Après l’avoir ramassé, utilisez-le pour créer une tyrolienne menant à la sortie de la grotte.

L’équipement de plongée se trouve également dans une grotte de Sons of the Forest, cette fois sur la côte nord de l’île.

Endnight Games Vous aurez besoin de l’équipement de plongée pour obtenir la pelle dans Sons of the Forest.

Voici la marche à suivre :

Entrez dans la grotte en brisant les panneaux de bois.

Continuez jusqu’à ce que la grotte se sépare, et tournez à gauche. Aller à droite vous mènera au pistolet paralysant, cela peut donc valoir le coup de faire un petit détour.

Continuez jusqu’à ce que vous atteigniez la caverne avec de l’eau.

L’équipement émet de la lumière, alors ramassez-le.

Utilisez-le pour aller sous l’eau et sortez de la grotte à la nage.

Avec le pistolet à grappin et l’équipement de plongée en main, vous pouvez vous diriger vers la grotte à l’ouest des montagnes enneigées pour obtenir la pelle.

Endnight Games La pelle se trouve dans une grotte au pied des montagnes enneigées.

Voici comment récupérer la pelle, étape par étape :