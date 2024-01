L’actrice de Rio Morales de Spider-Man refuse de retirer une illustration obscène de son personnage

L’actrice derrière le personnage de Rio Morales dans les jeux Spider-Man d’Insomniac a refusé de retirer une illustration osée de son personnage. Voici ce qu’elle a dit à propos de l’agitation causée sur les réseaux sociaux.

Avec sa vision excitante et vivante des rues animées de New York, Marvel’s Spider-Man, créé par Insomniac Games, a conquis les joueurs en 2018 et une fois de plus en 2023 avec Spider-Man 2.

Bien que Peter Parker, le célèbre homme-araignée, soit le principal personnage du jeu, Rio Morales, un autre personnage, a joué un rôle crucial dans le développement de l’intrigue et dans sa résonance émotionnelle.

Rio Morales, en tant que mère de Miles Morales qui est un l’autre homme-araignée jouable dans le jeu, ajoute de la profondeur dans l’histoire du jeu en donnant aux joueurs un aperçu des difficultés de la famille Morales. Avec le nouveau Spider-Man 2, Rio prend un rôle plus audacieux en tant que soutien aux aventures de Miles.

Comme Rio est très appréciée par les fans, l’un d’entre eux a créé une illustration osée du personnage dans le jeu, que l’actrice jouant le rôle a ensuite publiée, résultant de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L’actrice, cependant, a refusé de la retirer pour plusieurs raisons.

L’actrice de Rio Morales dans Spider-Man refuse de retirer un fan art NSFW

Jacqueline Piñol, l’actrice de Rio Morales dans les jeux Spider-Man d’Insomniac, a partagé une illustration 3D NSFW de son personnage sur X/Twitter. En la partageant, elle a écrit : “Quelqu’un m’a envoyé ça. WOW ! Magnifique œuvre d’un artiste 3D. Hé, les mamans peuvent être sexy aussi ! Je commence la nouvelle année avec la sexy Rio Morales. Un peu osé pour moi, donc profitez-en maintenant, car je la retire dans 24 heures !“

Cependant, dès que l’illustration a gagné plus de vues et a attiré l’attention des fans, l’actrice a de nouveau écrit dans une publication en annonçant qu’elle l’avait gardée à la demande populaire et qu’elle acceptait volontiers les commentaires qui la qualifient de “based”.

Face à l’audace de l’actrice, les fans l’ont félicitée dans les commentaires, avec un fan qui a dit : “Tu es la meilleure. C’est tellement cool de ta part d’embrasser cette situation amusante.“

Un autre a ajouté : “Très based. C’est vraiment drôle de voir un acteur ou une actrice reconnaître ces choses, s’impliquer avec la communauté et s’amuser avec.“

Un troisième fan a ajouté : “Rio Morales est la conseillère municipale dans mon cœur avec 100% des votes.“

Enfin, un quatrième a répondu : “C’est vraiment cool que tu acceptes que ce type de contenu existe et que tu ne le traites pas comme une sorte de tabou. Beaucoup de doubleurs n’abordent pas ces types de sujets parce qu’ils pensent que cela leur donne une ‘mauvaise image’.“

