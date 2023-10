L’absence de costumes “emblématiques” dans Spider-Man 2 enrage certains fans

Marvel’s Spider-Man 2 offre une multitude de costumes à enfiler, mais les fans sont déjà mécontents de l’absence de plusieurs tenues classiques, alors qu’Insomniac continue d’ajouter de nouveaux designs originaux.

Il est possible de porter énormément de tenues dans Marvel’s Spider-Man 2, mais pour certains fans, ce n’est pas suffisant puisque certains amateurs de comics ont récemment exprimé leur mécontentement sur la manière dont le jeu gère les costumes.

Sur le papier, Marvel’s Spider-Man 2 compte 74 costumes si vous avez précommandé l’édition numérique Deluxe, et beaucoup d’entre eux proposent plusieurs palettes de couleurs. Mais pour les fans de comics, il en manque. Beaucoup de personnages et de looks ne sont pas représentés, et ces fans sont vraiment déçus.

Note : de légers spoilers sur Marvel’s Spider-Man 2 sont à suivre.

Les fans reprochent à Spider-Man 2 d’ignorer des personnages

Dans un post Reddit, les fans se sont rassemblés pour discuter des futurs costumes collaboratifs à venir dans Spider-Man 2. Les quatre costumes, conçus en collaboration avec Rina Sawayama, Lando Norris, Kid Super et Vini Jr., seront ajoutés au jeu à une date ultérieure.

Mais les fans ne sont pas vraiment emballés par ces costumes. Beaucoup ont exprimé leur frustration sur Reddit concernant les costumes manquants issus des comics, et du précédent jeu Spider-Man.

“Tous ces costumes… mais pas de tenue de Ben Reilly Spider-Man ?” s’est interrogé un utilisateur. “Je prie pour un costume de Ben Reilly Beyond“, a ajouté un autre utilisateur, faisant référence au look du clone de Spider-Man durant l’arc Spider-Man Beyond de 2022.

Bien que Ben Reilly soit en quelque sorte représenté avec son costume original de Scarlet Spider et sa variante moderne, les tenues portées lorsque le personnage était réellement Spider-Man sont notablement absentes.

Marvel’s Spider-Man 2 manque de costumes emblématiques des comics

Beaucoup des costumes de Marvel’s Spider-Man sont des designs revenant du jeu précédent, comme l’Iron Spider d’Avengers : Infinity War ou le célèbre costume Bodega Cat de Miles. On trouve aussi un certain nombre de nouveaux costumes, comme des looks inspirés de Kraven et le très demandé costume de Superior Spider-Man.

Mais de nombreux costumes emblématiques de Spidey du premier jeu, comme l’armure originale de Spider-Man, le costume blanc de Spider-Man 2099 et le costume classique de Spider-Man animé, manquent à l’appel.

Insomniac Games Le costume blanc de Spider-Man 2099 est apparu dans Marvel’s Spider-Man, mais il est absent de la suite.

Bien sûr, ces costumes pourraient apparaître plus tard en tant que DLC, mais pour le moment, rien n’a été confirmé.

De plus, il ne faut pas oublier que les fans ont déjà l’habitude de se battre pour obtenir les costumes qu’ils désirent. Une campagne très publique pour le jeu original avait conduit à l’ajout des costumes Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Alors tout n’est peut-être pas encore perdu.