Marvel’s Spider-Man 2 : Comment débloquer la tenue Iron Spider d’Infinity War

Il existe plusieurs tenues que vous pouvez débloquer dans Marvel’s Spider-Man 2, y compris la tenue Iron Spider que Peter Parker porte dans Avengers : Infinity War. Découvrez donc comment mettre la main sur cette armure ultra-technologique dans le jeu.

Marvel’s Spider-Man 2 est enfin disponible sur PlayStation 5 et les joueurs peuvent se lancer dans une toute nouvelle aventure à New York en tant que Peter Parker et Miles Morales. Le jeu est truffé d’actions, incluant des affrontements contre des super-vilains iconiques tels que Venom et Kraven le Chasseur, sans oublier une collection complète de costumes de Spider-Man.

À l’instar du premier Marvel’s Spider-Man, cette suite d’Insomniac Games propose plusieurs tenues passionnantes à débloquer pour les joueurs, et notamment la puissante armure Iron Spider vue dans le film culte Avengers : Infinity War.

Si vous vous demandez comment débloquer cette tenue dans le jeu, voici tout ce que vous devez savoir.

Pour déverrouiller la tenue Iron Spider dans Marvel’s Spider-Man 2, vous devez atteindre le niveau 54.

Vous aurez également besoin de 110 pièces High-Tech et de 3 pièces High-Tech rares dans votre inventaire pour fabriquer la tenue. Une fois le niveau 54 atteint en tant que Peter Parker et les ressources nécessaires à la fabrication, vous pourrez vous balancer librement dans les rues de New York dans la peau de l’Iron Spider.

En raison de cette exigence de haut niveau, vous ne pourrez pas débloquer cette tenue immédiatement. Vous devrez donc progresser à travers de nombreux niveaux du jeu.

Outre cette tenue d’Avengers : Infinity War, vous pourrez également débloquer d’autres costumes de films emblématiques dans le jeu, comme les tenues tissées des films de Sam Raimi et les 3 incroyables tenues de la trilogie The Amazing Spider-Man.

Et voilà, vous savez maintenant tout ce qu’il faut pour débloquer la tenue Iron Spider dans Marvel’s Spider-Man 2 !