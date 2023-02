Comment résoudre les puzzles des portes avec des symboles d’animaux dans Hogwarts Legacy

De mystérieux puzzles avec des portes, des nombres et des dessins d’animaux peuvent être trouvés dans Hogwarts Legacy : les porte d’Arithmancie. Voici comment les résoudre.

Hogwarts Legacy propose à ses joueurs une histoire passionnante et semée de mystères… mais ce n’est pas tout ! En effet, Poudlard et ses alentours regorgent de petits secrets, d’objets à collectionner et de passages bien cachés à découvrir.

Dès leurs premiers pas à Poudlard, nombre de sorciers sont restés circonspects devant d’étranges portes, dont l’ardoise présente ce qui ressemble à un problème mathématique. Ces portes d’Arithmancie, entourées de dessins d’animaux, sont l’un des puzzles les plus répandus dans Hogwarts Legacy.

L’article continue après la publicité

Le principe de base de ces puzzles est en fait très simple. Après avoir interagi avec la porte, cette dernière affiche sur son ardoise deux cercles, comprenant chacun un nombre en leur centre et 3 petits cercles à leur périphérie.

Ces cercles périphériques peuvent contenir un nombre, un symbole animal – comme ceux présents autour de l’encadrement de la porte – ou encore un ou deux points d’interrogations.

Le concept est simple : il faut trouver les deux mécanismes affichant “?” et “??” près de la porte, et leur demander d’afficher l’animal qui débloquera la porte. En effet, chaque animal correspond à un nombre, et la porte ne s’ouvrira que lorsque la somme des trois nombres ou animaux à la périphérie de chaque cercle est égale au nombre affiché en leur centre.

L’article continue après la publicité

En prenant pour exemple l’image ci-dessous, le joueur doit pour valider le premier cercle faire en sorte que le mécanisme affichant “?” affiche le symbole animal dont la valeur est 2 (3+0+2 = 5).

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Avalanche Software

Quelle est la valeur de chaque symbole d’animal ?

La difficulté de ces puzzles provient surtout de ces fameux symboles animaux dont il est bien difficile de deviner la valeur.

Les sorciers les plus observateurs pourront néanmoins comprendre qu’ils sont simplement dans l’ordre de gauche à droite, affichant des nombres de 0 à 9. Un autre indice réside dans les particularités physiques des créatures affichées : la licorne a 1 corne, l’hydre a 3 têtes, l’araignée a 8 pattes…

L’article continue après la publicité

Heureusement, le jeu nous simplifie un peu la tâche, puisqu’il est tout simplement possible de trouver une note indiquant clairement le nombre correspondant à chaque créature dans la salle de divination.

Voici donc la liste complète des symboles d’animaux, et les nombres correspondant :

Avalanche Software

Demiguise – 0

Licorne – 1

Dragon – 2

Hydre – 3

Hibou – 4

Quintaped – 5

Salamandre – 6

Poulpe – 7

Araignée – 8

Calmar – 9

Avec ce petit schéma sous les yeux, aucun puzzle de porte ne devrait vous résister ! Trouvez simplement les deux mécanismes situés près de la porte, faite une petit addition et vous trouverez sans difficulté quel animal doit être affiché pour résoudre le puzzle.

Pour vous simplifier la vie, gardez en tête que le mécanisme “?” ne comporte que des image d’animaux portant un chiffre pair, alors que le mécanisme “??” ne comporte que des animaux impairs.