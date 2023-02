Comment gagner rapidement de l’argent dans Hogwarts Legacy

Entre les potions, les matériaux et les balais, il y a beaucoup de choses à acheter dans Hogwarts Legacy. Si certains de ces objets ont un prix abordable, c’est loin d’être le cas de la plupart d’entre eux, alors voici la meilleure façon de gagner de l’argent rapidement.

Grâce à Hogwarts Legacy, de nombreux joueurs ont pu faire leurs premiers pas dans le Monde des Sorciers, réalisant ainsi le rêve de toute une vie, mais la vie à Poudlard est loin d’être un long fleuve tranquille. En plus de devoir se défendre contre les Trolls, les Mages Noirs et les Gobelins, les joueurs peuvent également rencontrer des problèmes d’argent.

Les Gallions sont difficiles à trouver, si bien que les joueurs se retrouvent régulièrement à court d’argent. Et pourtant, avoir beaucoup de Gallions est essentiel pour améliorer votre taux de récolte dans la Salle sur Demande, ce qui permet de créer encore plus de potions, de faire pousser plus de plantes et même d’améliorer la vie de vos animaux dans le vivarium.

Voici comment mettre toutes les chances de votre côté dans Hogwarts Legacy et gagner rapidement de l’argent.

Explorer le monde ouvert d’Hogwarts Legacy

Même si cela peut sembler évident, explorer la carte et trouver du butin est le moyen le plus simple et probablement l’un des plus faciles de gagner de l’argent dans Hogwarts Legacy.

Vous n’avez même pas besoin de sortir des sentiers battus pour trouver des coffres et du butin, il suffit de passer au peigne fin les différentes zones où les quêtes vous mènent et vous accumulerez des Gallions en un rien de temps.

Les meilleurs coffres pour faire le plein d’argent sont les Coffres à Œil qui renferment chacun 500 Gallions. Pour les ouvrir, il suffit de lancer le sortilège de Désillusion.

Les Coffres à Œil sont incontournables pour faire le plein de Gallions.

Vendez votre équipement

Un autre moyen évident, mais extrêmement efficace de gagner de l’argent rapidement dans Hogwarts Legacy est de collecter et de vendre du matériel. Il ne s’agit pas de vendre votre meilleur équipement, mais au fur et à mesure vous trouverez beaucoup d’équipements qui ne seront pas aussi bons que ce que vous avez équipé.

Vendre cet équipement inutilisé à n’importe quel vendeur de Hogwarts Legacy pour des Gallions peut s’avérer être très lucratif. D’autant plus que plus la rareté est élevée, plus vous recevrez d’argent.

Assurez-vous de terminer les défis de Merlin pour améliorer la capacité de votre inventaire et ainsi pouvoir stocker davantage d’équipement.

Revendez vos animaux

Il peut être difficile de se séparer de ses animaux, mais les vendre est un excellent moyen d’obtenir des Gallions. Une fois que vous aurez déverrouillé le Sac de Capture, vous pourrez capturer des animaux. Il vous faudra alors choisir entre les chouchouter dans la Salle sur Demande grâce aux vivariums ou les vendre à la boutique Pique & Peck de Pré-au-Lard.

Étant donné que chaque animal vaut la même somme, mieux vaut vous concentrer sur des animaux faciles à capturer comme le Veaudelune.