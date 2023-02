Où trouver les ballons à éclater dans Hogwats Legacy

L’un des nombreux défis que les joueurs peuvent relever dans Hogwarts Legacy consiste à faire éclater des ballons flottants. Voici tout ce que vous devez savoir pour relever ce défi en un tournemain.

Dès que vous serez parvenus à mettre la main sur un balai, le tentaculaire monde ouvert d’Hogwarts Legacy s’ouvrira enfin à vous, de même que les nombreux défis qu’il renferme.

Qu’il s’agisse de trouver des statues de Demiguise ou de découvrir toutes les constellations présentes sur les tables d’astronomie, Hogwarts Legacy propose de nombreuses tâches à accomplir, de quoi assouvir son besoin d’exploration tout en mettant la main sur de multiples récompenses.

L’un de ces défis consiste à faire éclater les ballons qui flottent au-dessus des Highlands. Voici tout ce que vous devez savoir pour relever rapidement ce défi.

Lors de vos premiers pas sur le RPG d’Avalanche Software vous avez probablement repéré des ballons rouges et jaunes flottant dans le ciel de Poudlard. Ces ballons font partie des défis d’exploration qui se trouvent dans le menu pause du jeu.

Ce défi est assez facile à relever, d’autant plus si l’on sait déjà où chercher. Néanmoins il faut patienter un certain temps avant de pouvoir le commencer, puisqu’il faut au préalable débloquer le vol.

Le vol sur balai devient disponible après avoir débloqué la quête “Choucas” et pris votre première leçon de vol avec le professeur Kagawa dans la quête “Classe de vol”. Une fois cette quête terminée, les élèves peuvent enfin se rendre à Bôbalais à Pré-au-Lard et acheter un balai pour 600 Gallions.

À partir de là, il ne reste plus qu’à trouver ces ballons et à les traverser en volant pour les faire éclater et ainsi valider ce défi.

Emplacement des ballons dans Hogwarts Legacy

Comme mentionné plus haut, il vous suffit de foncer sur tous les ballons flottants pour réussir le défi “Éclater les ballons”. Soyez vigilants, si vous ratez un ballon et que vous le laissez derrière vous, le défi de la Région ne sera pas terminé et tous les ballons finiront par réapparaître.

Voici la répartition des ballons dans chaque région :

Marais de North Ford (2) 1 ballon vers les falaises 1 ballon vers la grande tour, au Nord

Vallée de Pré-au-Lard (1) 1 ballon, situé au Nord de Pré-au-Lard

Région Nord de Poudlard (1) 1 ballon à l’Ouest de la forêt interdite

Région Sud de Poudlard (5) 1 ballon sur le terrain de Quidditch 1 ballon à la gare de Pré-au-Lard 1 ballon vers Campolard-en-bas 1 ballon le long du lac, à l’Est 1 ballon à l’Est, vers le pont où passe le Poudlard Express

Vallée de Poudlard (7) 1 ballon à l’Ouest, du côté de Pont-Désir 1 ballon le long du fleuve, vers le Nord 1 ballon dans les montagnes 1 ballon dans les montagnes 1 ballon au Sud-Est 1 ballon au Sud-Est 1 ballon vers Bourg-Garenne

Région de Feldcroft (6) 1 ballon situé au-dessus de la rivière 1 ballon le long de la falaise, côté mer 1 ballon proche de la falaise, côté terre 1 ballon à l’ouest de la zone, sur la mer 1 ballon sur le lac, à l’Ouest 1 ballon sur les montagnes, au Nord

Caverne côtière (1) 1 ballon à la sortie de la caverne, au Sud

Côte du Collet (3) 1 ballon le long de la rivière 1 ballon le long de la rivière, vers le lac 1 ballon au-dessus de la mer

Lac de Grottaleau (1) 1 ballon le long du lac, assez en hauteur

Cragcroftshire (2) 1 ballon à l’Est, dans les terres 1 ballon le long de la rivière

Pointe du manoir (2) 1 ballon le long des falaises, du côté de la mer 1 ballon le long des falaises, du côté de la mer

Côte de Saglat (1) 1 ballon vers les falaises, au Sud



En relevant ce défi, les joueurs recevront de nouveaux balais. En réussissant 2 séries, vous débloquerez le balai “Night Dance”r, 5 séries le balai “Lickety Swift”, 10 séries le balai “Wild Fire” et 15 séries le balai “Bright Spark”.