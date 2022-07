Tier list Hearthstone Battlegrounds | Les meilleurs héros en Champs de Bataille

Découvrez la tier list des meilleurs héros de Hearthstone Battlegrounds, et nos conseils pour chaque héros en Champs de bataille.

Avec 81 héros au compteur, Hearthstone Battlegrounds est un véritable casse-tête lorsqu’on essaye de maximiser nos chances de victoires. Découvrez le classement détaillé de tous les héros du mode Champs de bataille, et quelques conseils pour tirer le meilleur profit de votre personnage.

Tier List Hearhtstone Battlegrounds : les meilleurs héros

Tier S

Guff Totem-Runique

Depuis le up de son pouvoir héroïque, Guff est capable d’apporter chaque tour un énorme boost à plusieurs serviteurs. Recrutez les meilleurs serviteurs de chaque niveau de taverne et utilisez chaque tour votre pouvoir pour être intenable en milieu de partie.

Tchak Coupebeurre

Le pouvoir héroïque de Tchak a de nombreuses utilités. La première est tout simplement de découvrir un serviteur pour 2 pièces, ce qui permet de rapidement construire un board solide pour prendre l’avantage en début de partie. De plus, cette capacité vous donne des informations cruciales sur la composition de votre prochain adversaire : utilisez-les à votre avantage pour perfectionner le placement de vos combattants.

Carniflore

Héros high risk high reward par excellence, Carniflore cherchera à jouer plusieurs Chats de Gouttière en début de partie. Par la suite, montez de niveau très agressivement et utilisez vos Carnipousse pour générer plusieurs chats dorés qui vous feront découvrir de puissants serviteurs.

Macaron le cuisinier

Obtenir un serviteur gratuit tous les 3 tours est un luxe avec lequel peu de héros peuvent rivaliser. Montez de niveau agressivement sur le timing de vos troisièmes pouvoirs héroïques afin de découvrir tôt dans la partie de puissants serviteurs.

S’il est difficile à aborder, Bec-au-Vent est un héros très intéressant. Dans la plupart des scénarios, il est optimal de commencer pa le pouvoir de découverte, puis d’enchaîner avec le pouvoir de niveau de taverne afin de prendre de ‘lavance sur votre lobby.

Tier A

Gardienne de la forêt Omu

Aucun héros n’a intérêt à monter de niveau aussi vite qu’Omu. Grâce aux 2 pièces générées à chaque up, vous pouvez monter de niveau avant tout le monde et mettre en place un plan de jeu late game tôt dans la partie.

Maiev Chantelombre

Maiev est une véritable terreur en milieu de partie, grâce à son pouvoir héroïque qui lui confère une value colossale à partir du tour 3-4, lorsqu’elle commence à recevoir le fruit de ses investissements.

Rokara

Pratique en début de partie pour rapidement faire gonfler les caractéristiques des serviteurs, le pouvoir héroïque de Rokara révèle toute sa puissance une fois que vous avez recruté quelques serviteurs clé. En effet, les serviteurs avec bouclier divin ou l’incontournable Hydre des cavernes et son cleave deviennent redoutables avec une stat d’attaque élevée.

Xyrella

Recruter un serviteur pour 2 : c’est bien suffisant pour conférer un énorme avantage en début de partie. De plus, Xyrella porte les caractéristiques des serviteurs à 2, ce qui permet de faire des départs ultra agressifs avec des serviteurs comme le Diablotin Dégoûtant.

Maître Nguyen

Vous ne savez jamais ce qui vous attend en choisissant Maître Nguyen, et c’est probablement ce qui rend ce héros si amusant à piloter. Vos parties peuvent totalement s’emballer si vous tombez sur le bon pouvoir héroïque à un moment clé (Reno Jackson, on parle bien de toi !).

Dame Vashj

De nombreuses stratégies sont possibles avec Dame Vashj. Si elle est très efficace avec une armée de Nagas, ne sous estimez pas le simple fait de pouvoir boost de manière permanente une Hydra ou un Bouclier Divin chaque tour !

Dinodompteur Brann

Obtenir un Brann tôt dans la partie permet de générer énormément de value, et c’est là que réside toute la force de Brann. N’hésitez pas à garder des serviteurs avec des cris de guerre en main pour les poser une fois Brann récupéré, afin de doubler ces cris de guerre et de prendre l’ascendant sur votre lobby.

Varden Aubétreinte

Varden peut faire des sorties explosives lorsque le tavernier lui gêle de puissants serviteurs que vous pourrez prendre en doublon voir tripler rapidement. Malheureusement, le héros manque parfois de punch lorsque la chance n’est pas de con côté.

Reine Azshara

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la meilleure façon de jouer Azshara n’est pas de miser sur les Nagas en début de partie. idéalement, achetez un ou plusieurs Chromaile évolutives et montez en niveau pour gonfler leur attaque et remplir rapidement la condition de votre pouvoir héroïque. Par la suite, bâtissez votre plan de jeu autour des Nagas.

Prince du mal Rafaam

En récupérant un serviteur adverse à chaque tour, Rafaam génère énormément de value et traverse généralement le début et milieu de partie sans accrocs. Profitez-en pour grimper rapidement en niveaux et trouver un bon plan de jeu.

Yogg-Saron, la fin de l’espoir

Si Yogg-Saron s’essouffle en fin de partie, son pouvoir héroïque le rend redoutable dans les premiers tours. Abusez de la Boîte à secret pour obtenir des serviteurs renforcés qui ne laisseront aucune chance à vos adversaires en début de partie.

Capitaine Double-Crochet

Capitaine Double-Crochet est la reine des triples, grâce à son pouvoir héroïque qui lui permet de chercher encore et toujours des serviteurs du même niveau de taverne. Les Chats de gouttière sont la cible parfaite pour enchaîner les triples et trouver rapidement des serviteurs puissants.

Silas Sombrelune

Sila vous oblige à acheter des serviteurs dont vous ne voulez pas toujours, mais la récompense en vaut le détour !

Le roi des compositions râle d’agonie peut compter sur son fameux poisson pour construire des boards surpuissants. Dans une composition Méca, Démon mais aussi et surtout bête, N’Zoth peut accumuler les râles d’agonie pour un véritable feu d’artifice à la mort de son poisson.

Nécrorateur Noirépine

Les Gemmes de sang sont une mécanique très puissante dans Battlegrounds, et Noirépine est le seul héros à pouvoir en récupérer “gratuitement”. Que vous centriez votre plan de jeu sur les Hurans, ou que vous ayez simplement un bouclier divin sous la main, ces boosts de caractéristiques feront souvent la différence en milieu de partie.

Tickatus

Tickatus est un héros puissant en fin de partie, mais dont toute la difficulté réside dans la survie à l’early game. Ne prenez pas de risque jusqu’à accéder à de puissantes découvertes qui pourront vous donner l’ascendant sur vos adversaires.

Galakrond

Héros all-in par excellence, Galakrond a un plan de jeu simple. Utilisez votre pouvoir héroïque à tous les tours, et ce dès le tour 1. Une fois que vous aurez trouvé un serviteur de niveau de taverne 5 ou 6 vous permettant d’établir un plan de jeu, profitez de votre énorme avance sur le lobby pour écraser tout le monde.

Tier B

Pyraride

Le pouvoir de Pyraride est très puissant, permettant de buff les PV de vos serviteurs tout au long de la partie. Ne l’utilisez pas jusqu’à ce qu’il donne 4 voire 5 PV, puis profitez chaque tour de cet énorme bonus en PV totalement gratuit.

Al’Akir est un héros redoutable en début de partie, puisque son pouvoir héroïque lui garantit des victoires contre presque tous les héros. Plus tard, mettre un Ara monstrueux, une Hydre des cavernes ou encore un Faucheur 4000 à gauche de votre board peut être particulièrement efficace pour profiter de la Furie des vents et du Bouclier divin.

Sir Finley Mrrgglton

Sir Finley, c’est un peu le joker de Hearthstone Battlegrounds. Le jeu ne vous a proposé aucun héros à votre goût ? Sélectionnez Finley et vous aurez droit à un nouveau tirage de pouvoir héroïque !

Tess Grisetête

Tess Grisetête a la capacité unique de capitaliser sur la puissance de vos adversaires pour copier sans vergogne leur composition d’équipe. Tess rayonne lorsque plusieurs joueurs du même lobby optent pour la même composition, ce qui lui permet de piquer les meilleures unités chez plusieurs joueurs pour prendre l’ascendant.

Élise Cherchétoile

Sélectionner Élise vous garantit d’obtenir à chaque montée de niveau de taverne un serviteur de ce niveau. Il s’agit d’une mécanique puissante, surtout aux tavernes 5 et 6 dont les serviteur deviennent extrêmement puissants.

Milhouse Tempête-de-Mana

Milhouse est une véritable terreur dans les premiers tours, puisque son pouvoir héroïque lui permet d’acheter beaucoup plus de serviteurs que ses adversaires. Les choses se corsent pour lui plus tard dans la partie, lorsqu’il se retrouve forcé à roll pour 2 pièces afin de trouver ce dont il a besoin.

Reno Jackson

Dans ses bons jours, Reno pourra vous faire vivre des parties hallucinantes de facilité. Dorer certains serviteurs de taverne 5 et 6 confère un avantage colossal qui vous permettra de snowball facilement.

Mutanus le Dévoreur

Mutanus offre la possibilité unique de “recycler” vos serviteurs plutôt que de les vendre. Via cette mécanique, le board de Mutanus se renforce en permanence, et il est particulièrement efficace pour jouer des serviteurs avec Bouclier divin ou Cleave.

Ambassadeur Faelin

Dès le niveau 2, Faelin peut choisir ce qu’il obtiendra en montant de niveau, lui permettant parfois d’avoir un plan de jeu très tôt dans la partie.

Malygos

Malygos est un excellent héros lorsque vous avez du mal à trouver un serviteur clé de votre composition. Lancez Altération des Arcanes sur un serviteur du même niveau de taverne que celui que vous cherchez, et vous trouverez peut-être le précieux sésame !

Bru’Kan est extrêmement polyvalent, puisqu’il peut à chaque tour choisir un élément dont l’effet est unique. Il rayonne contre les mécas grâce à son élément foudre qui lui permet de détruire plusieurs Boucliers divins dès le début du combat.

Zéphrys le Grand

Zephrys est un héros très instable, mais capable de merveilles. En montant rapidement de niveau et en trouvant des doublons, vous pouvez obtenir très tôt dans la partie des serviteurs de niveau de taverne 5 et 6.

Nozdormu

Simple mais efficace, Nozdormu vous propose de roll gratuitement votre taverne à chaque tour. Un avantage peu impressionnant mais qui s’avère bien utile tout au long de la partie.

George le Déchu

Extrêmement puissant lorsqu’il est dans un bon jour, George est au mieux de sa forme avec des serviteurs disposant d’une grosse attaque et/ou de cleaves. Néanmoins, son pouvoir héroïque coûte cher et il arrive parfois que votre composition de rêve ornée de bouclier n’arrive pas assez vite.

Prince marchand Gallywix

Le roi de l’économie est bien difficile à jouer, mais diablement efficace. Restez taverne 1 jusqu’au tour 7 (Warrior Curve) en achetant tous les serviteurs éco que vous trouverez. Ensuite, profitez de votre pouvoir héroïque pour vendre monter de niveau de taverne en vendant vos petits serviteurs et vous lancer à toute vitesse dans la partie.

Seigneur Barov

Barov demande une excellente connaissance du jeu, mais saura récompenser les meilleurs parieurs. Si vous connaissez bien les timings de force et faiblesse des différents héros, vous pourrez remporter la majorité de vos paris et accumuler une fortune !

Alexstraza

Héros extrêmement instable, Alexstraza repose sur un plan de jeu simple : monter au niveau 5 aussi vite que possible. Trouvez de puissants dragons et vous aurez toutes les clés en main pour écraser votre lobby. Malheureusement, un coup de malchance vous enverra bien souvent vers le Top 8.

Cariel Roame

Cariel dispose d’un buff pouvant toucher de plus en plus de serviteurs à mesure que vous progressez dans les niveaux de taverne. Ce bonus, bien que sympathique, n’oriente malheureusement pas vraiment le héros vers un plan de jeu efficace.

Tier C

Le roi-liche

Le roi-liche est un héros redoutable tout au long de la partie. Réincarnation est un mot clé très puissant qui peut être ravageur dans nombre de compositions, en plus de vous conférer des victoires faciles en début de partie.

Fongimancien Flurgl

Plus vous vendez de serviteurs, et plus vous trouvez de Murlocs ! Déterminer les bons timings pour monter son niveau de taverne ou faire d l’achat revente pour se renforcer est la clé de la réussite avec Flurgl.

Ini Glissorage

Ini est un héros très simple à prendre en main, qui s’oriente naturellement vers les compositions méca. Jouez un maximum de créatures en invoquant d’autres (Menace répliquante, Clan des rats), afin de profiter au maximum de votre pouvoir.

Le grand Akazamzarak

Deux secrets se démarquent réellement du lot pour Akazamzarak. En début de partie, Esprit Combatif vous permettra de rapidement faire gonfler votre board. En fin de partie, Bloc de Glace vous sauvera un tour parfois crucial pour gratter quelques places.

Le pouvoir de Vol’Jin est très efficace en début de partie, puisqu’il permet de recruter des serviteurs aux stats faibles (Micromomie, Robo-Toutou), et de leur assigner des stats plus élevées pour gagner les premiers tours. Par la suite, l’Échange spirituel permet de répartir vos statistiques comme ça vous arrange. Les Boucleirs divins et les Cleaves sont particulièrement efficaces pour Vol’Jin.

Jandice Barov

Jandice fait partie de ces héros qui cherchera à rester taverne 1 et à chercher des triples sur les Chats de Gouttière. Cela lui permet d’obtenir très tôt des serviteurs dorés pour aller chercher des cartes de taverne 5 voire 6.

Roi Mukla

Le distributeur de bananes est un héros très intéressant. La clé de la réussite est de jouer des serviteurs qui profitent grandement des boosts de statistiques. Une Hydre ou un Déflect-o-bot sont d’excellents clients, même s’il ne faut pas oublier les Nagas qui peuvent profiter du nombre de sorts lancés chaque tour.

Daryl le Danseur

Daryl est l’un des héros les plus difficiles à jouer dans hearthstone battlegrounds. Généralement, vous voulez passer rapidement au niveau de taverne 3 et trouver un serviteur avec Bouclier divin (Cyclone crépitant, Déflect-o-bot ou Gardien de bronze). Achetez tous les autres serviteurs de la taverne, revendez-en un maximum et achetez enfin votre Bouclier divin survitaminé.

Edwin VanCleef

Edwin CanCleef profitera énormément des serviteurs d’économie comme les Chats de gouttière, le Collectionneur de coquillages ou l’Élémenplus. Dès que vous trouvez un serviteur à boost (un bouclier divin ou un cleave dans l’idéal), achetez tous ces serviteurs économiques et boostez autant que possible.

Grisebranche

Grisebranche est particulièrement efficace dans les compositions râle d’agonie, à savoir les bêtes, démons et méca. En plus d’avoir des statistiques améliorées, les repop avec provocation pourront protéger vos cartes clé (Jongleur d’âmes, Méca-tank, Maman ourse, Crocilisque…).

Très efficace dans les premiers tours, Y’Shaarj a beaucoup de difficultés à mesure que la partie avance. En effet, son pouvoir perd en efficacité dès lors que votre plateau est plein, même s’il permet depuis une récente MAJ d’obtenir tout de même un serviteur en main.

Cap’taine céleste Kragg

Quand faut-il casser la tirelire ? Voilà la question à se poser quand l’on joue Kragg. Bien évidemment, il n’y a pas de réponse toute faite, et ce sera à vous de déterminer le meilleur moment en fonction de l’avancement de votre partie.

Capitaine Eudora

Eudora est un héros extrêmement instable. Son pouvoir héroïque peut faire des merveilles comme lui rapporter un serviteur inutile. N’oubliez pas que vous aurez aussi droit à une découverte en jouant votre serviteur doré. N’oubliez donc pas d’avancer dans vos niveaux de taverne afin d’accéder à un serviteur puissant.

Neunœil le pirate

Si Neunœil peut mener à des parties compliquées lorsque vous trouvez peu de pirates, il peut aussi écraser un lobby quand tout se déroule bien. Accumulez les pirates, faites de triples et montez rapidement en niveau de taverne pour trouver des pirates toujours plus puissants. Une fois que vous avez récupéré le Cap’taine Larrrdeur ou l’Amiral de l’effroi Eliza, votre plan de jeu pourra bien se mettre en place.

Tier D

Sindragosa

Très puissante en début de partie, Sindragosa a malheureusement un pouvoir presque inutile en late game. Profitez de Givrage pour faire gonfler les statistiques de quelques serviteurs dans les premiers tours. Utilisez ce momentum pour traverser facilement le mid game et trouver un plan de jeu.

Le conservateur

Les compositions ménagerie sont puissantes, mais il est bien difficile de foncer tête baissée sur cette option dès le début de partie. Profitez d’un body 2/2 qui vous fera gagner les premiers rounds et espérez trouver rapidement Agem.

Si vous avez la chance de trouver quelques Élémenplus en début de partie, Chenvaa’La peut rapidement grimper en niveaux et faire des merveilles. Malheureusement, ce plan de jeu est très dépendant de la générosité de Bob, et vous aurez souvent de mauvaises surprises.

Toki l’Infinie

Toki dispose d’un pouvoir très polyvalent, mais qui peinera souvent à faire réellement la différence dans vos parties.

M. Bigglesworth

Le petit chat de Kel’Thuzad peut faire des ravages lorsqu’il commence à récupérer le plus puissant serviteur de chaque joueur vaincu. Tout le challenge est de survivre au début de partie alors que votre pouvoir héroïque ne vous confère aucun avantage.

Ragnarok, seigneur du feu

Ragnaros est une véritable bombe à retardement. Si vous parvenez à limiter la casse en début de partie, vous obtiendrez Sulfuras qui boostera énormément vos serviteurs. Mais encore faut-il survivre jusque là.

Aile de mort

Aile de mort profite beaucoup des serviteurs à repop, et notamment du Clan des rats qui le rend surpuissant en milieu de partie. Par la suite, viser une composition râle d’agonie (Mécan, démon, bête) est votre meilleure option pour espérer décrocher une place convenable.

Tavish Foudrepique

Tavish demande une bonne lecture du jeu. Si vous parvenez à deviner l’emplacement d’un serviteur clé adverse (Baron Vaillefendre, Méca-Tank…), vous pourrez le sniper et maximiser vos chances d’emporter vos rounds.

A. F. Kah

A. F. Kah vous propose d’abandonner vos deux premiers tours contre une jolie récompense. Selon vos découvertes, vous pourriez snowball jusqu’à prendre un bel avantage… ou continuer votre série de défaites jusqu’au Top 8.

Ysera

Jouer une composition Dragons avant d’avoir obtenu Kalygos est ambitieux… mais s’il y a bien un héros qui peut le tenter, c’est Ysera ! Montez rapidement en niveau et restez quelques temps en taverne 4 pour tenter de trouver un maximum de Promo-drakes et de Tarecgozas.

Seigneur Jaraxxus

Les démons sont très puissants en début de partie, et Jaraxxus aussi. Accumulez un maximum de Tisse-colères et d’Entourloupeurs impétueux, et pensez à boost vos démons à chaque tour.

Le roi des rats

Obtenir des serviteurs avec +2/+2 est surpuissant en début de partie. C’est pouruqoi le Roi des rats rayonne dans les premiers tours, même si son pouvoir héroïque débouche difficilement sur un plan de jeu efficace.

Tamsin Roame

Pour maximiser le pouvoir héroïque de Tamsin, vous chercherez généralement à obtenir une Chromaile dorée doré en début de partie, afin qu’elle accumule un maximum d’attaque. Jouez ensuite avec des Boucliers divins et des Cleaves pour leur redistribuer un énorme montant d’attaque.

Baz’hial la liche

Échanger quelques points de vie contre des pièces est une mécanique puissante dans Hearthstone Battlegrounds, mais qui ne laisse aucune place à l’erreur. Utilisez le pouvoir de Baz’Hial pour générer un avantage que vous ne devrez jamais lâcher. Vous avez besoin de vous infliger des dégâts, et vous ne pouvez pas vous permettre d’en subir de la part de vos adversaires en plus.

Tier E

Ozumat

Le tentacule est un puissant serviteur qui vous fera gagner nombre de combats en début et milieu de partie. Néanmoins, ce dernier devient faiblard par la suite puisqu’il ne dispose d’aucun mot clé.

Illidan Hurlorage

Illidan est particulièrement efficace lorsqu’il dispose de serviteurs qui ont intérêt à attaquer les premiers. C’est le cas du Ara monstrueux, de l’Hydre des cavernes ou encore des pirates une fois Aliza sur votre terrain.

Optimiser le pouvoir de Kael’Thas est une véritable prise de tête. néanmoins, donner +2/+2 à un serviteur clé n’est pas un bonus négligeable !

Millificent Tempête-de-Mana

Millificent vous invite naturellement à vous orienter vers les méca. Son pouvoir héroïque est très puissant en début de partie, bien qu’il devienne un peu négligeable par la suite.

Le Recousu

Plus de points de vie pour recevoir plus de baffes. Les Recousu peut tenir un peu plus de temps sur le champ de bataille, et le temps est parfois tout ce qu’il manque pour trouver un plan de jeu efficace.

Comme tous les héros capables de donner un buff d’attaque, Drek’Thar profite des serviteurs avec Bouclier divin ou Cleave qui feront des ravages avec une attaque élevée.

Vanndar Foudrepique

Peu de combos permettent réellement de faire briller Vanndar et son pouvoir héroïque. S’il y a bien un serviteur qu’il faut mettre en avant, c’est l’Entourloupeur qui pourra redistribuer les PV qu’il a gagné grâce à ce pouvoir.

Aranna Cherchétoile

Pour optimiser son pouvoir héroïque, Aranna a besoin de rester dans les premiers niveaux de taverne. Une bonne stratégie est de rester Taverne 2 et d’abuser des Murlocs (Frappeur des marais et Boss écailles-salines) ou des Élémentaires (Roche en fusion et Élémentaire de fête) pour obtenir un board au scaling infini.

Onyxia

Avec un pouvoir exploitant la mécanique de vengeance, Onyxia peut faire des ravages en milieu de partie avec des serviteurs comme le Clan des rats. Néanmoins, les dragonnets invoqués peuvent vite devenir désuets et ne constituent que rarement un véritable plan de jeu late game.

Tier F

Rakanishu

Bien que puissant, le pouvoir héroïque de Rakanishu coûte un peu cher pour rendre le héros puissant. Essayez de survivre au début de partie sans trop gaspiller votre or, et boostez vos serviteurs clés par la suite.

Kurtrus Chutecendre

Il est très difficile d’utiliser le pouvoir de Kurtrus sans perdre trop de tempo dans la partie. Ne sacrifiez pas trop de puissance dans la recherche de l’activation du pouvoir.

Seigneur Saurcroc

Saurcroc n’a pas le pouvoir le plus puissant deHearthstone Battlegrounds, mais un gros bonus d’attaque sur une Hydre ou un Bouclier divin fait toujours son petit effet !

Souveraine Cire-Reine

Avec son pouvoir héroïque, la Cire-Reine cherchera naturellement à s’orienter vers une composition ménagerie. Malheureusement, ce genre de composition ne révèle sa puissance qu’en fin de partie… et il faudra survivre jusqu’ici !

Sneed

Le pouvoir héroïque de Sneed est le summum de l’aléatoire dans Hearthstone Battlegrounds. Ce dernier offre un avantage considérable en milieu de partie, permettant une stratégie de leveling agressif.

Pour rendre le pouvoir de C’Thun intéressant, il est indispensable de l’utiliser à chaque tour (oui, même au premier tour). En fin de partie, C’Thun peut devenir redoutable, mais survivre jusqu’à ce point est particulièrement difficile.