Tier list des personnages de Marvel Rivals : les meilleurs Avant-gardes, Duellistes et Stratèges

Marvel Rivals propose actuellement une sélection variée de 21 personnages, chacun doté de capacités uniques. Nous les avons tous classés en fonction de leur efficacité. Découvrez notre tier list.

La très attendue bêta fermée de Marvel Rivals est actuellement en cours, suscitant une quête incessante de codes et d’accès parmi les joueurs. Ceux qui ont déjà accès au jeu s’affairent à créer des combinaisons et à déterminer la meilleure équipe pour vaincre leurs adversaires.

Dans Marvel Rivals, les héros sont divisés en trois classes : Avant-Garde, Duelliste et Stratèges. Celles-ci sont comparables aux rôles de Tank, Dégâts et Soutien qu’on trouve dans d’autres jeux du même genre, comme Overwatch.

Si vous vous demandez quels sont les personnages les plus puissants de la bêta, consultez notre tier list est partez au front avec les meilleures héros de Marvel Rivals.

NETEASE / MARVEL Marvel Rivals propose une grande liste de personnages répartis en trois classes.

Tier list des personnages de Marvel Rivals

Voici le tableau des personnages classés par tiers dans Marvel Rivals :

TIER PERSONNAGES S Hela, Scarlet Witch, Doctor Strange, Luna Snow A Loki, Star-Lord, Groot, Rocket Raccoon B Mantis, Magik, Spider-Man, Le Punisher, Namor, Magneto, Peni Parker C Storm, Hulk, Iron Man, Black Panther

Notre tier list expliquée

Voici un descriptif de chaque tier de notre classement :

S : Les meilleurs personnages du jeu

: Les meilleurs personnages du jeu A : Des personnages très bons, performants dans de nombreuses situations

: Des personnages très bons, performants dans de nombreuses situations B : Personnages situationnels, pas assez polyvalents ou puissants pour se démarquer

: Personnages situationnels, pas assez polyvalents ou puissants pour se démarquer C : Personnages nettement moins puissants que la concurrence

Nous allons maintenant découvrir chaque personnage de notre tier list Marvel Rivals en détails, les classant du meilleur au moins bon.

Tier S : les meilleurs personnages de Marvel Rivals

Hela

NETEASE GAMES La Déesse de la Mort d’Asgard, Hela est l’un des personnages les plus puissants de Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Épine d’Épée de la Nuit – Lance des épines avec l’Épée de la Nuit.

– Lance des épines avec l’Épée de la Nuit. Déesse de la Mort (A) – S’élève dans le ciel et libère des corbeaux de Nastrond de chaque main à volonté.

– S’élève dans le ciel et libère des corbeaux de Nastrond de chaque main à volonté. Nuée Astrale (Maj Gauche) – Se transforme en un vol de corbeaux de Hel pour planer, appuyez de nouveau pour annuler la transformation.

– Se transforme en un vol de corbeaux de Hel pour planer, appuyez de nouveau pour annuler la transformation. Drain d’ me (E) – Projette une sphère explosive de Hel pour étourdir les ennemis à proximité.

– Projette une sphère explosive de Hel pour étourdir les ennemis à proximité. Nuit Pénétrante (Clic droit) – Tire plusieurs épines de l’Épée de la Nuit qui explosent après un délai.

– Tire plusieurs épines de l’Épée de la Nuit qui explosent après un délai. Tempête de Corbeau de Nastrond (Passive) – Vaincre un ennemi génère un corbeau de Nastrond, explosant après un certain temps.

– Vaincre un ennemi génère un corbeau de Nastrond, explosant après un certain temps. Descente vers Hel (Passive) – Maintenir la touche Espace permet de ralentir la chute.

– Maintenir la touche Espace permet de ralentir la chute. Capacités associées (Passive) : Reine de Hel – Lorsque Hela porte le coup final à un ennemi, elle peut ressusciter instantanément Loki en phase de réapparition. Si Loki est en vie, un corbeau de Nastrond volera vers lui, lui accordant une armure bleue.

Hela est la duelliste la plus puissante de Marvel Rivals. Elle inflige des dégâts très élevés à longue portée, ce qui la rend mortelle sur n’importe quelle carte. Son attaque principale où elle tire des épines de l’Épée de la Nuit inflige des dégâts critiques importants et élimine les joueurs en quelques tirs seulement.

Bien que jouer Hela demande un certain apprentissage, elle devient une héroïne extrêmement difficile à vaincre une fois maîtrisée. Vous pouvez vous transformer en corbeau et vous téléporter instantanément près de l’équipe ennemie pour infliger des dégâts ou vous élever dans le ciel où vous pouvez prendre une position avantageuse et tirer des impulsions d’énergie sur les ennemis en dessous.

Ses capacités sont surpuissantes dans Marvel Rivals, pouvant renverser la situation pour une équipe, et même avec une santé maximale inférieure à celle de la plupart des héros, elle remplit son rôle de Déesse de la Mort.

Scarlet Witch

NETEASE GAMES Les capacités de Scarlet Witch peuvent anéantir des équipes entières dans Marvel Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Contrôle Chaotique – Utilise la magie du chaos pour attaquer les ennemis et restaurer l’énergie du chaos.

: – Utilise la magie du chaos pour attaquer les ennemis et restaurer l’énergie du chaos. Effacement de la Réalité (A) – Vole librement tout en chargeant de l’énergie, puis la libère pour infliger des dégâts massifs.

– Vole librement tout en chargeant de l’énergie, puis la libère pour infliger des dégâts massifs. Projection Mystique (Maj Gauche) – Entre dans l’état de projection pour un vol libre. Appuyer à nouveau pour interrompre la compétence.

– Entre dans l’état de projection pour un vol libre. Appuyer à nouveau pour interrompre la compétence. Sceau Noir (E) – Atteignez une cible ou la scène, ou appuyez à nouveau pour générer un champ de force qui étourdit périodiquement les ennemis à portée.

– Atteignez une cible ou la scène, ou appuyez à nouveau pour générer un champ de force qui étourdit périodiquement les ennemis à portée. Télékinesie (Espace) – Maintenir la touche Espace pour tomber lentement.

– Maintenir la touche Espace pour tomber lentement. Explosion Chthonienne (Clic droit) – Consomme de l’énergie du chaos pour tirer des missiles magiques explosifs, endommageant les ennemis.

– Consomme de l’énergie du chaos pour tirer des missiles magiques explosifs, endommageant les ennemis. Capacités associées (Passive) : Lien Chaotique – Scarlet Witch peut infuser l’énergie du chaos dans Magneto pour enchanter son épée. En recevant l’énergie du chaos, Magneto peut libérer toute sa force, abattant les ennemis avec son épée enchantée.

Scarlet Witch est un véritable DPS glass-canon dans Marvel Rivals. Malgré ses faibles capacités défensives, elle est le personnage le offensif du roster. Elle peut infliger des quantités incroyables de dégâts à courte portée en utilisant la magie chaotique et voler librement tout en étant invisible sur la carte pour tromper les ennemis.

Cependant, elle devient une véritable menace pour l’ennemi lorsqu’elle déclenche sa capacité ultime, Effacement de Réalité, et anéantit une équipe entière en quelques secondes, tout comme son alter surpuissant dans l’univers Marvel. Elle invoque la magie noire comme aucun autre sorcier de la liste et est un véritable atout dans Rivals.

Doctor Strange

Netease Games Doctor Strange est l’un des meilleurs héros Avant-Garde de Marvel Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Dagues de Denak – Lance des dagues de Denak vers l’avant.

– Lance des dagues de Denak vers l’avant. Oeil d’Agamotto (A) – Sépare les âmes des ennemis proches de leurs corps. Les dégâts infligés à ces âmes sont transférés à leurs corps physiques.

– Sépare les âmes des ennemis proches de leurs corps. Les dégâts infligés à ces âmes sont transférés à leurs corps physiques. Cape de Lévitation (Maj Gauche) – Monte en flèche puis entrz dans un état bref de vol soutenu.

– Monte en flèche puis entrz dans un état bref de vol soutenu. Maelström de Folie (E) – Libère la magie noire pour infliger des dégâts aux ennemis proches.

– Libère la magie noire pour infliger des dégâts aux ennemis proches. Pentagramme de Farallah (F) – Ouvre des portails entre deux endroits, permettant à toutes les unités de les traverser.

– Ouvre des portails entre deux endroits, permettant à toutes les unités de les traverser. Bouclier de Séraphin (Clic droit) – Crée une barrière protectrice contre les dégâts.

– Crée une barrière protectrice contre les dégâts. Prix de la Magie (Passive) – La magie noire s’accumule à chaque coup porté à un ennemi. Si la magie noire n’est pas libérée, Doctor Strange entre dans un état d’anti-soin.

– La magie noire s’accumule à chaque coup porté à un ennemi. Si la magie noire n’est pas libérée, Doctor Strange entre dans un état d’anti-soin. Capacités associées : Maelström Gamma – Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Quand Doctor Strange utilise Maelström de folie, il libère l’énergie gamma en excès. Quand Iron Man utilise Surcharge d’armure, il initie un renforcement gamma.

En tant que meilleur héros Avant-Garde du jeu, Doctor Strange profite de capacité utilitaires et défensives très précieuses. C’est un puissant sorcier qui agit comme la ligne de front de toute équipe et inflige des dégâts conséquents aux ennemis en utilisant ses pouvoirs mystiques et la magie noire.

Cependant, sa capacité Pentagramme de Farallah offre une mobilité incomparable parmi tous les héros de Marvel Rivals. Vous pouvez ouvrir des portails de n’importe où sur la carte, permettant à vos coéquipiers de les traverser à tout moment, et sachez qu’il vous est possible de piéger les ennemis dans une embuscade si les portails sont placés correctement.

Vous pouvez également voler et même invoquer un bouclier qui bloque les dégâts des projectiles entrants, ce qui peut s’avérer très utile en début de match.

Luna Snow

Netease Games Luna Snow est le soutien parfait pour ceux qui aiment soigner et infliger des dégâts en même temps.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Glace Lumino-ténébreuse – Tire des tirs de glace qui endommagent les ennemis ou soignent les alliés.

– Tire des tirs de glace qui endommagent les ennemis ou soignent les alliés. Destin de deux mondes (A) – Monte sur scène et commence à danser ! Alterne entre deux performances : Soigner les alliés ou leur accorder un boost de dégâts.

– Monte sur scène et commence à danser ! Alterne entre deux performances : Soigner les alliés ou leur accorder un boost de dégâts. Arts glaciaux (Maj Gauche) – Tire des éclats de glace pendant une courte durée, endommageant les ennemis ou soignant les alliés tout en restaurant sa propre santé.

– Tire des éclats de glace pendant une courte durée, endommageant les ennemis ou soignant les alliés tout en restaurant sa propre santé. Partage scénique (E) – Attache une aura d’idole à un allié. Les alliés avec l’aura d’idole restaurent également leur santé lorsque Luna Snow soigne les autres.

– Attache une aura d’idole à un allié. Les alliés avec l’aura d’idole restaurent également leur santé lorsque Luna Snow soigne les autres. Zéro Absolu (Clic droit) – Lance une masse de glace pour geler l’ennemi touché et restaurer la santé.

– Lance une masse de glace pour geler l’ennemi touché et restaurer la santé. Coeur Cryogénique (Passive) – Restaure automatiquement la santé en lançant Arts glaciaux ou Zéro Absolu.

– Restaure automatiquement la santé en lançant Arts glaciaux ou Zéro Absolu. Patinage Artistique (Passive ) – Bouger sans s’arrêter pour commencer à patiner.

) – Bouger sans s’arrêter pour commencer à patiner. Capacités associées (Passive) : Danse de Glace – Luna Snow infuse l’énergie de glace dans Namor, qui peut alors puiser dans l’énergie de glace pour renforcer ses capacités.

Luna Snow est la guérisseuse la plus puissante de Marvel Rivals. Elle peut patiner continuellement sur la carte et continuer à soigner les coéquipiers en zone.

Elle tire également des éclats de glace qui endommagent les ennemis et peuvent soigner un allié que vous sélectionnez en même temps. De plus, sa capacité ultime peut soit augmenter les dégâts de l’équipe, soit les soigner pendant qu’ils attaquent l’équipe ennemie.

Avec Luna Snow, vous ferez toujours quelque chose sur la carte, que ce soit soigner ou infliger des dégâts, et son kit de compétences est l’un des plus completes que vous puissiez expérimenter pendant votre partie dans Marvel Rivals.

Tier A des personnages de Marvel Rivals

Loki

NETEASE GAMES Loki est le héros parfait pour tromper les ennemis dans Marvel Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Missile Mystique – Tire des missiles mystiques pour soigner les alliés ou infliger des dégâts aux ennemis.

– Tire des missiles mystiques pour soigner les alliés ou infliger des dégâts aux ennemis. Dieu Espiègle (A) – Se métamorphose en un héros allié ou ennemi ciblé et utilise toutes ses capacités.

– Se métamorphose en un héros allié ou ennemi ciblé et utilise toutes ses capacités. Domaine de Régénération (Maj Gauche) – Utilise des pierres runiques pour créer un champ magique qui convertit les dégâts subis par les alliés dans son rayon en énergie de guérison.

– Utilise des pierres runiques pour créer un champ magique qui convertit les dégâts subis par les alliés dans son rayon en énergie de guérison. Sosie (E) – Projette une illusion qui peut utiliser certaines des capacités de Loki.

– Projette une illusion qui peut utiliser certaines des capacités de Loki. Échange Sournois (F) – Échange de place avec l’illusion sélectionnée.

– Échange de place avec l’illusion sélectionnée. Coup dans le dos (V) – Sort un poignard pour poignarder les ennemis, infligeant des dégâts supplémentaires lorsque l’ennemi est touché par derrière.

– Sort un poignard pour poignarder les ennemis, infligeant des dégâts supplémentaires lorsque l’ennemi est touché par derrière. Duperie (Clic droit) – Devient invisible et invoque une illusion pour tromper les ennemis.

– Devient invisible et invoque une illusion pour tromper les ennemis. Capacités associées : Renaissance de Laufeyson (Passive) – Lorsque Hela porte le coup final à un ennemi, elle peut ressusciter instantanément Loki en phase de réapparition. Si Loki est en vie, un corbeau de Nastrond volera vers lui, lui accordant une armure bleue.

Loki est l’un des personnages les plus intéressants à jouer dans Marvel Rivals, car il dispose de nombreux outils pour dérouter les joueurs de l’équipe adverse. Ses capacités de Stratège peuvent s’avérer mortelles pour l’équipe ennemie, mais seulement si le joueur les utilisant a maîtrisé le style de jeu de Loki.

Il y a un temps d’adaptation avant qu’un joueur ne puisse parfaitement utiliser les capacités de Loki – comme lancer plusieurs projections de lui-même à travers la carte ou même copier les pouvoirs d’un ennemi pour les utiliser contre lui. Quoi qu’il en soit, Loki est une addition remarquable à toute équipe qui a besoin de héros pour contrecarrer les plans de l’équipe ennemie et les faire tourner en bourrique.

Star-Lord

NETEASE GAMES Les pistolets élémentaires de Star-Lord sont des armes redoutables.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Armes élémentaires – Tir sur les ennemis avec ses armes élémentaires.

– Tir sur les ennemis avec ses armes élémentaires. Légende Galactique (A) – Enclenche un vol libre et verrouille les ennemis en vue.

– Enclenche un vol libre et verrouille les ennemis en vue. Propulsion à Réaction (Maj Gauche) – Fonce vers l’avant

– Fonce vers l’avant Barrage explosif (E) – Tire une rafale de tirs, causant des dégâts aux ennemis à portée.

– Tire une rafale de tirs, causant des dégâts aux ennemis à portée. Changement Stellaire (Clic droit) – Esquive dans la direction du mouvement et recharge rapidement.

– Esquive dans la direction du mouvement et recharge rapidement. Capacités associées (Passive) : Âme du Leader – Adam Warlock améliore le pouvoir de renaissance de Star-Lord et Mantis, leur conférant le pouvoir d’une résurrection qui peut alors puiser dans l’énergie de glace pour renforcer ses capacités à volonté.

Star-Lord est un autre duelliste du roster qui inflige des dégâts colossaux dans le jeu. Cela est dû à ses pistolets élémentaires et à ses bottes à réaction qui lui permettent d’être constamment en mouvement. Sa capacité ultime fait des carnages, permettant de verrouiller les ennemis afin de profiter d’un véritable aimbot.

Grâce à sa mobilité, Star-Lord peut facilement identifier un guérisseur faible de l’équipe adverse et le détruire tout en volant au-dessus de lui. C’est l’un de ces personnages qui peut facilement échapper à une situation difficile pour survivre et planifier sa prochaine attaque.

Groot

NETEASE GAMES Groot est un héros autour duquel vous voulez construire le reste de votre équipe dans Marvel Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Frappe de Liane – Lance des lianes pour attaquer les ennemis.

– Lance des lianes pour attaquer les ennemis. Prison Étouffante (A) – Tire un amas massif de lianes qui attire les ennemis proches en son centre et les emprisonne.

– Tire un amas massif de lianes qui attire les ennemis proches en son centre et les emprisonne. Mur Épineux (Maj Gauche) – Vise un emplacement et fait pousser un mur de d’Épines. Lorsqu’il est éveillé, il frappe les ennemis proches attaqués par Groot et ses alliés.

– Vise un emplacement et fait pousser un mur de d’Épines. Lorsqu’il est éveillé, il frappe les ennemis proches attaqués par Groot et ses alliés. Mur de Bois Renforcé (E) – Vise un emplacement et fait pousser un mur de bois de fer. Lorsqu’il est éveillé, il accorde de la santé supplémentaire à Groot lorsque les ennemis proches subissent des dégâts.

– Vise un emplacement et fait pousser un mur de bois de fer. Lorsqu’il est éveillé, il accorde de la santé supplémentaire à Groot lorsque les ennemis proches subissent des dégâts. Bombes à Spores (Clic droit) – Jette une bombe de spores explosive qui se divise en plusieurs petites spores explosives.

– Jette une bombe de spores explosive qui se divise en plusieurs petites spores explosives. Colosse Floral (Passive) – Les murs de bois proches de Groot s’éveillent, activant un effet supplémentaire.

– Les murs de bois proches de Groot s’éveillent, activant un effet supplémentaire. Capacités associées (Passive) : Épaule amicale – Rocket Raccoon peut monter sur les épaules de Groot, recevant une réduction des dégâts.

Un autre héros Avant-Garde de la liste de Héros de Marvel Rivals, Groot est capable de contrôler le champ de bataille grâce à ses murs qui agissent comme des obstacles très gênants pour les ennemis. Ses capacités de guérison sont assez décevantes, mais Groot peut encaisser des quantités incroyables de coups et infliger des dégâts sérieux aux ennemis.

Il est important de toujours penser teamplay aux commande de Groot. S’il dispose d’un puissant outil d’engage avec son ultime et d’un excellent contrôle de la map avec ses murs, le colosse de bois ne rayonne clairement pas en tant que dueliste.

Rocket Raccoon

NETEASE GAMES La capacité de Rocket Raccoon à soutenir ses coéquipiers est extrêmement utile dans le jeu.

Capacités :

Attaque normale 1 (Clic gauche) : Mode Bombardement – Tire des projectiles d’énergie qui infligent des dégâts.

– Tire des projectiles d’énergie qui infligent des dégâts. Attaque normale 2 (Clic droit) : Mode Réparation – Tire des sphères rebondissantes pour soigner les alliés.

– Tire des sphères rebondissantes pour soigner les alliés. A.F.C. (A) – Déploie un Amplificateur de Fil Cosmique qui accorde un boost de dégâts aux alliés.

– Déploie un Amplificateur de Fil Cosmique qui accorde un boost de dégâts aux alliés. Ruée en Jetpack (Maj Gauche) – Se rue vers l’avant.

– Se rue vers l’avant. B.R.C. (E) – Déploie une Balise de Renaissance qui ressuscite un allié tombé et produit périodiquement des packs d’armure et des jet packs.

– Déploie une Balise de Renaissance qui ressuscite un allié tombé et produit périodiquement des packs d’armure et des jet packs. Reptation Sauvage (Passive) – Maintenir Espace pour courir sur un mur.

– Maintenir Espace pour courir sur un mur. As du Pilotage (Passive) – Maintenir Espace pour tomber lentement.

– Maintenir Espace pour tomber lentement. Capacité associée 1 (C) : Anciens Amis – Rocket Raccoon peut monter sur les épaules de Groot, recevant une réduction des dégâts.

– Rocket Raccoon peut monter sur les épaules de Groot, recevant une réduction des dégâts. Capacité associée 2 (Z) : Invention de Munitions – Rocket Raccoon jette un dispositif de surcharge de munitions dans la direction cible. Lorsqu’il entre dans la zone du dispositif, Le Punisher reçoit les buffs de munitions infinies et de tir plus rapide.

La taille compacte de Rocket Raccoon le rend particulièrement amusant à jouer dans Marvel Rivals. Il porte un énorme fusil qui inflige des dégâts incroyables. Cependant, il fonctionne mieux lorsque vous êtes sur les épaules de Groot et que vous profitez de sa protection.

Si vous souhaitez un personnage dans votre équipe qui offre un bon mix de dégâts et de buffs, comptez sur Rocket et sa brillante technologie.

Tier B des personnages de Marvel Rivals

Mantis

Netease Games Les capacités de guérison de Mantis sont un soutien crucial pour toute équipe.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Rafale d’énergie vitale – Tire une épine d’énergie et regagne un orbe de vie après un coup critique.

Rafale d’énergie vitale – Tire une épine d’énergie et regagne un orbe de vie après un coup critique. Resurgence Spirituelle (A) – Libère de l’énergie autour d’elle tout en se déplaçant, offrant une guérison continue et un boost de mouvement pour les alliés environnants.

– Libère de l’énergie autour d’elle tout en se déplaçant, offrant une guérison continue et un boost de mouvement pour les alliés environnants. Spore de Sommeil (Maj Gauche) – Lance une spore pour sédater l’ennemi le plus proche.

– Lance une spore pour sédater l’ennemi le plus proche. Inspiration Alliée (E) – Consomme des orbes de vie pour accorder un boost de dégâts aux alliés.

– Consomme des orbes de vie pour accorder un boost de dégâts aux alliés. Colère Naturelle (F) – Consomme des orbes de vie pour s’accorder un boost de dégâts.

– Consomme des orbes de vie pour s’accorder un boost de dégâts. Fleur Curatrice (Clic droit) – Consomme des orbes de vie pour accorder une guérison continue aux alliés.

– Consomme des orbes de vie pour accorder une guérison continue aux alliés. Faveur de la Nature (Passive) – Reçoit un boost de mouvement lorsqu’elle n’est pas blessée et une guérison continue en consommant des orbes de vie.

Bien que Mantis soit principalement une guérisseuse dans Marvel Rivals, sa capacité à absorber des orbes de vie et à les utiliser pour soigner les alliés ou renforcer leurs dégâts en fait une Stratège que vous voudrez avoir à vos côtés. Ce qui rend ses pouvoirs plus mortels, c’est que vous pouvez continuer à spammer ses tirs sans arrêt, car ils ont très peu de temps de recharge.

Malgré tout, les dégâts de Mantis ne sont pas vraiment à la hauteur des purs DPS. Néanmoins, elle compense largement cela via ses nombreuses sources de soin et de buff.

Magik

Netease Games L’épée puissante de Magik et ses pouvoirs sont parfaits pour contrer les sorciers comme Doctor Strange.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Épée d’ me – Frappe en avant avec l’Épée d’ Âme.

– Frappe en avant avec l’Épée d’ Âme. Darkchild (A) – Se transforme en Darkchild, améliorant toutes ses capacités.

– Se transforme en Darkchild, améliorant toutes ses capacités. Disques de téléportation (Maj Gauche) – Saute à travers un disque de téléportation, se téléportant sur une courte distance dans la direction du mouvement.

– Saute à travers un disque de téléportation, se téléportant sur une courte distance dans la direction du mouvement. Incursion Néfaste (E) – Avance rapidement et projete un ennemi en l’air.

– Avance rapidement et projete un ennemi en l’air. Tourbillon Occulte (Clic gauche) – Tourne en balançant la Soulsword après avoir quitté un disque de téléportation.

– Tourne en balançant la Soulsword après avoir quitté un disque de téléportation. Taillade de Magik (Clic droit) – Frappe en avant avec une tranche d’air.

– Frappe en avant avec une tranche d’air. Rage Démoniaque (Clic droit) – Invoque un démon du Limbo qui attaque les ennemis après avoir quitté un disque de téléportation.

– Invoque un démon du Limbo qui attaque les ennemis après avoir quitté un disque de téléportation. Puissance des Limbes (Passive) – Convertit les dégâts infligés aux ennemis en santé supplémentaire pour elle-même.

– Convertit les dégâts infligés aux ennemis en santé supplémentaire pour elle-même. Capacités associées (C) : Maîtresse du Disque – Magik ouvre un portail. Black Panther peut utiliser le portail.

Magik est une autre sorcière qui est un duelliste idéal, infligeant des dégâts mortels avec sa gigantesque épée à la Final Fantasy 7. Elle est une héroïne agressive qui, en infligeant des dégâts à un ennemi, gagne également de la santé, ce qui complémente son style de jeu belliqueux.

Elle repose principalement sur son épée pour les attaques au corps à corps, donc un bon positionnement est essentiel et c’est là que sa capacité à invoquer des disques de téléportation devient extrêmement utile pour accéder facilement à la mêlée. Magik peut échapper à des situations délicates, mais elle est toujours vulnérable aux duellistes à longue portée comme Luna Snow ou Hela.

Spider-Man

Netease Games Les capacités de déplacement rapide de Spider-Man lui permettent d’infliger des dégâts aux ennemis en se déplaçant.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Puissance Arachnéenne – Balance les poings vers l’avant pour frapper, infligeant des dégâts supplémentaires à l’ennemi avec un traceur de Spider.

– Balance les poings vers l’avant pour frapper, infligeant des dégâts supplémentaires à l’ennemi avec un traceur de Spider. Rotation Spectaculaire (A) – Lance des grappes de toiles tout autour pour endommager et étourdir les ennemis.

– Lance des grappes de toiles tout autour pour endommager et étourdir les ennemis. Balancement de Toile (Maj Gauche) – Tire une toile pour se balancer.

– Tire une toile pour se balancer. Viens par ici ! (E) – Tire une toile pour attirer l’ennemi touché. Si l’ennemi est marqué par un traceur de Spider, Spider-Man sera attiré vers lui à la place.

– Tire une toile pour attirer l’ennemi touché. Si l’ennemi est marqué par un traceur de Spider, Spider-Man sera attiré vers lui à la place. Combo Extraordinaire (F) – Lance un ennemi en l’air, infligeant des dégâts supplémentaires à l’ennemi avec un traceur de Spider.

– Lance un ennemi en l’air, infligeant des dégâts supplémentaires à l’ennemi avec un traceur de Spider. Bond et Rebond (Espace) – Effectue un double saut.

– Effectue un double saut. Amas de Toile (Clic droit) – Tire une grappe de toiles qui inflige des dégâts et attache un traceur de Spider à l’ennemi touché.

– Tire une grappe de toiles qui inflige des dégâts et attache un traceur de Spider à l’ennemi touché. Sens de l’Araignée (Passive) – Avertit des ennemis à proximité.

– Avertit des ennemis à proximité. Expulsion de Tenue (Passive) – Appuyez sur Espace pour ramper sur les surfaces verticales, et appuyez sur Clic gauche pour courir dessus.

Alors que plusieurs héros de Marvel Rivals sont critiqués pour leur manque de mobilité, Spider-Man excelle dans cet aspect. Il est incroyablement rapide et amusant à jouer, car vous pouvez vous balancer sans fin à travers la carte et enchaîner les coups avec une grande fluidité.

Pour rayonner, Spider-Man doit parfaitement gérer son traceur et ses déplacements afin de harceler ses ennemis sans jamais en subit les conséquences.

Le Punisher

Netease Games L’arsenal du Punisher inflige des dégâts sérieux.

Capacités :

Attaque normale 1 (Clic gauche) : Jugement – Tire sur les ennemis avec Jugement, son fusil automatique

– Tire sur les ennemis avec Jugement, son fusil automatique Attaque normale 2 (Clic gauche) : Libération – Tire sur les ennemis avec Libération, son fusil à pompe

– Tire sur les ennemis avec Libération, son fusil à pompe Jugement Dernier (A) – Déclenche deux mitrailleuses et des missiles pour attaquer les ennemis.

– Déclenche deux mitrailleuses et des missiles pour attaquer les ennemis. Post d’Observation (Maj Gauche) – Lance un crochet pour générer un câble permettant au Punisher de se déplacer rapidement en appuyant sur F.

– Lance un crochet pour générer un câble permettant au Punisher de se déplacer rapidement en appuyant sur F. Tourelle d’Abattage (E) – Déploie une tourelle qui immobilise le Punisher tout en infligeant des dégâts massifs.

– Déploie une tourelle qui immobilise le Punisher tout en infligeant des dégâts massifs. Grenade Disciplinaire (Clic droit) – Lance une grenade fumigène vers l’avant pour obscurcir la vision des ennemis.

– Lance une grenade fumigène vers l’avant pour obscurcir la vision des ennemis. Regard du Guerrier (Passive) – Conserve la vision des ennemis qui disparaissent de vue pendant une courte durée.

– Conserve la vision des ennemis qui disparaissent de vue pendant une courte durée. Capacités associées (Passive) : Punition Infinie – Rocket Raccoon jette un dispositif de surcharge de munitions dans la direction ciblée. Lorsqu’il entre dans la zone du dispositif, le Punisher reçoit les buffs de munitions infinies et de tir plus rapide.

Le Punisher est l’un des personnages les plus tactiques à jouer dans Marvel Rivals. Son arsenal d’armes comprend un fusil à pompe, une mitrailleuse et une grenade fumigène (qui, honnêtement, devrait durer plus longtemps). Il offre un fort soutien à la ligne d’attaque d’une équipe en tant que duelliste, au prix d’une mobilité ridiculement faible.

Sa capacité ultime, est surpuissante et permet d’infliger des dégâts colossaux à n’importe quel ennemi asse fou pour entre dans la ligne de mire du Punisher.

Namor

Netease Games Les puissantes capacités aquatiques de Namor confèrent des boucliers à ses alliés

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Trident de Neptune – Lance le trident vers l’avant, réduisant le temps de recharge d’Empire Aquatique en cas d’impact sur un ennemi.

– Lance le trident vers l’avant, réduisant le temps de recharge d’Empire Aquatique en cas d’impact sur un ennemi. Corne de Protéus (A) – Invoque Giganto pour sauter sur les ennemis à portée.

– Invoque Giganto pour sauter sur les ennemis à portée. Bénédiction des Profondeurs (Maj Gauche) – Invoque une barrière protectrice tout en s’envolant vers le haut, protégeant Namor tout en désactivant le mouvement et l’utilisation des compétences pendant sa durée.

– Invoque une barrière protectrice tout en s’envolant vers le haut, protégeant Namor tout en désactivant le mouvement et l’utilisation des compétences pendant sa durée. Empire Aquatique (E) – Invoque un Monstro qui peut attaquer les ennemis de manière autonome.

– Invoque un Monstro qui peut attaquer les ennemis de manière autonome. Colère des Sept Mers (Clic droit) – Lance le trident vers l’avant pour endommager les ennemis proches, puis dirige tous les Monstro pour effectuer une attaque améliorée sur l’ennemi touché le plus proche.

– Lance le trident vers l’avant pour endommager les ennemis proches, puis dirige tous les Monstro pour effectuer une attaque améliorée sur l’ennemi touché le plus proche. Capacités associées (C) : Vengeance Gelée – Luna Snow infuse l’énergie de glace dans Namor, qui peut alors puiser dans l’énergie de glace pour renforcer ses capacités à volonté.

En tant que dieu des océans, Namor utilise principalement son trident et ses invocations pour pourfendre ses cibles. Il peut rapidement devenir difficile pour l’équipe adverse de garder son sang froid lorsque Namor envoie ses hordes d’invocations à l’assaut.

Même si Namor n’est pas incroyablement puissant en tant que héros indépendant, lorsqu’il active sa capacité d’équipe avec Luna Snow, il est assez létal en utilisant l’énergie de glace dans ses tirs de trident.

Magneto

Netease Games Magneto peut spammer ses capacités pour renverser ses ennemis.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Vollée de Fer – Tire une volée d’orbes magnétiques vers l’avant.

– Tire une volée d’orbes magnétiques vers l’avant. Météore M (A) – Altère le champ magnétique pour attirer la matière et les projectiles et forge un météore de fer massif, infligeant des dégâts énormes à la zone ciblée lors de l’impact.

– Altère le champ magnétique pour attirer la matière et les projectiles et forge un météore de fer massif, infligeant des dégâts énormes à la zone ciblée lors de l’impact. Rideau Métallique (Maj Gauche) – Solidifie le champ magnétique autour de lui pour former un rideau métallique, bloquant tous les projectiles.

– Solidifie le champ magnétique autour de lui pour former un rideau métallique, bloquant tous les projectiles. Rempart de Métal (E) – Conjure un bouclier métallique autour d’un allié choisi. Les dégâts subis se transforment en anneaux sur le dos de Magneto.

– Conjure un bouclier métallique autour d’un allié choisi. Les dégâts subis se transforment en anneaux sur le dos de Magneto. Canon Magnétique (Clic droit) – Convertit les anneaux de fer sur le dos de Magneto en un Canon magnétique et lance une masse métallique vers l’avant. Le nombre d’anneaux consommés augment les dégâts, et la compétence repousse si Magneto a tous ses anneaux.

– Convertit les anneaux de fer sur le dos de Magneto en un Canon magnétique et lance une masse métallique vers l’avant. Le nombre d’anneaux consommés augment les dégâts, et la compétence repousse si Magneto a tous ses anneaux. Descente Magnétique (Passive) – Maintenir la touche Espace pour tomber lentement.

– Maintenir la touche Espace pour tomber lentement. Capacités associées (C) : Fusion métallique – Scarlet Witch peut infuser l’énergie du chaos dans Magneto pour enchanter son épée. En recevant l’énergie du chaos, Magneto peut libérer toute sa force, abattant les ennemis avec son épée enchantée.

Magneto est un Avant-Garde extrêmement puissant qui peut facilement encaisser des coups mortels et spammer les ennemis avec son attaque principale pour les éliminer en quelques secondes. Il peut lancer ses capacités pour renverser les duellistes de l’équipe adverse.

Il peut facilement se rapprocher pour altérer le champ magnétique d’une zone et lancer un météore qui inflige des dégâts énormes aux ennemis présents. De plus, le bouclier de Magneto peut efficacement bloquer les tirs entrants, mais réduit sa mobilité, ce qui est un inconvénient dans certaines situations.

Peni Parker

Netease Games Les toiles cybernétiques lui permettent de contrôler efficacement le champ de bataille

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Amas de cyber-toile – Lance vers l’avant un amas de toiles cybernétiques.

– Lance vers l’avant un amas de toiles cybernétiques. Balayge arachnéen (A) – Améliore le costume SP//dr, repoussant les ennemis sur son chemin et déployant des mines arachnides, des drones-araignées et des toiles cybernétiques à répétition.

– Améliore le costume SP//dr, repoussant les ennemis sur son chemin et déployant des mines arachnides, des drones-araignées et des toiles cybernétiques à répétition. Nid d’araignée bionique (Maj Gauche) – Génère un nid d’araignées à l’emplacement ciblé, faisant apparaître périodiquement des drones-araignées et créant des toiles cybernétiques.

– Génère un nid d’araignées à l’emplacement ciblé, faisant apparaître périodiquement des drones-araignées et créant des toiles cybernétiques. Arachno-Mines (E) – Déploie des mines arachnides qui peuvent être dissimulées dans les toiles cybernétiques.

– Déploie des mines arachnides qui peuvent être dissimulées dans les toiles cybernétiques. Cyber-lien (F) – Tire un fil de toile qui se lie à la zone ciblée ou à une toile cybernétique. Si le fil est trop tendu, il déclenche un retour en arrière.

– Tire un fil de toile qui se lie à la zone ciblée ou à une toile cybernétique. Si le fil est trop tendu, il déclenche un retour en arrière. Repttion Murale (Espace) – Maintenir Espace permet de ramper sur des surfaces verticales.

– Maintenir Espace permet de ramper sur des surfaces verticales. Piège de Cyber-toile (Clic droit) – Lance une toile qui immobilise les ennemis à l’impact et crée une toile cybernétique .

Peni Parker est mieux utilisée comme fragueuse dans une équipe de Marvel Rivals. Bien qu’elle appartienne à la classe Avant-Garde et dispose de 600 points de vie grâce à son armure SP//dr, son rôle principal est de poser des pièges dans les zones où la plupart des ennemis apparaîtront ou se déplaceront.

Vous pouvez invoquer des robots-araignées, poser des mines ou même revenir à votre dernière position en posant des fils de toile juste pour vous rendre dans une zone sûre en cas de menace. Peni n’est pas mauvaise, mais elle nécessite beaucoup d’expérience pour être correctement utilisée.

Tier C des personnages de Marvel Rivals

Storm

Netease Games Les capacités de Stratège de Storm lui permettent d’améliorer les dégâts et la vitesse des alliés.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Lame de Vent – Lance des lames de vent perçantes vers l’avant.

– Lance des lames de vent perçantes vers l’avant. Ouragan Oméga (A) – Se transforme en ouragan pour attirer les ennemis proches et infliger des dégâts.

– Se transforme en ouragan pour attirer les ennemis proches et infliger des dégâts. Contrôle Météo (Maj Gauche) – Change la météo pour renforcer les alliés : Tornado accorde un boost de mouvement ; Thunder accorde un boost de dégâts.

– Change la météo pour renforcer les alliés : Tornado accorde un boost de mouvement ; Thunder accorde un boost de dégâts. Renfort de la Déesse (E) – Canalise la puissance de la météo pour renforcer Storm ; Tornado accorde un boost de mouvement ; Thunder accorde un boost de dégâts et invoque la foudre pour infliger des dégâts.

– Canalise la puissance de la météo pour renforcer Storm ; Tornado accorde un boost de mouvement ; Thunder accorde un boost de dégâts et invoque la foudre pour infliger des dégâts. Éclair Foudroyant (Clic droit) – Libère une boule de foudre vers l’avant.

Bien que Storm soit l’une des mutantes les plus puissantes de l’équipe X-Men, ses pouvoirs et capacités sont assez décevants dans Marvel Rivals. Elle est une Duelliste dans le jeu, mais le gameplay de Storm ressemble davantage à celui d’un Stratège qui est principalement dédié au soutien des alliés, en augmentant la vitesse de déplacement et les dégâts.

Si elle n’est donc pas la DPS à choisir si l’on veut infliger un maximum de dégâts, Storm peut faire des merveilles dans une équipe soudée qui profitera de ses puissants bonus.

Bruce Banner/Hulk

Netease Games Hulk offre une expérience unique en tant qu’Avant-Garde dans Marvel Rivals.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Coup Puissant – Balance les poings vers l’avant pour frapper les ennemis

– Balance les poings vers l’avant pour frapper les ennemis Hulk Smash (A) – Déclenche l’énergie gamma stockée, transformant Hulk en Monster Hulk pour une période limitée.

– Déclenche l’énergie gamma stockée, transformant Hulk en Monster Hulk pour une période limitée. Garde Indestructible (Maj Gauche) – Génère des boucliers gamma pour Hulk et les alliés proches, absorbant et convertissant les dégâts en énergie pour HULK SMASH.

– Génère des boucliers gamma pour Hulk et les alliés proches, absorbant et convertissant les dégâts en énergie pour HULK SMASH. Confinement Radioactif (E) – Émet de l’énergie gamma pour placer les ennemis dans un vide quantique qui les immobilise et les immunise à tous les effets de capacité.

– Émet de l’énergie gamma pour placer les ennemis dans un vide quantique qui les immobilise et les immunise à tous les effets de capacité. Bond Prodigieux (Espace) – Maintenir la touche Espace pour effectuer un saut chargé permettant à Hulk de faire tomber un ennemi volant au sol.

– Maintenir la touche Espace pour effectuer un saut chargé permettant à Hulk de faire tomber un ennemi volant au sol. Rafale Gamma (Clic droit) – Émet des rafales de rayons gamma pour infliger des dégâts.

– Émet des rafales de rayons gamma pour infliger des dégâts. Capacités associées (Passive) : Renfort Gamma – Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Lorsque Doctor Strange utilise Maelström de Folie, il libère l’énergie gamma excédentaire. Lorsque Iron Man utilise Surcharge d’Armure, il initie une mise à niveau gamma.

Hulk est un héros Avant-Garde puissant dans Marvel Rivals avec beaucoup de santé et des capacités de combat rapproché impressionnantes. Vous pouvez sauter et écraser les ennemis sur votre chemin pour ouvrir la voie à vos duellistes.

Bien que l’idée de tout écraser sur la carte soit amusante, Hulk est une cible facile et foncer tête baissée résulte souvent en une mort rapide et frustrante. Au final, joueur le monstre incontrôlable demande une grosse dose de self-control.

Iron Man

Netease Games Bien que le Répulsif et l’Unirayon d’Iron Man promettent des dégâts significatifs, son TTK est décevant.

Capacités :

Attaque normale 1 (Clic gauche) : Rayon Répulsif – Tire des canons à impulsions nano vers l’avant.

– Tire des canons à impulsions nano vers l’avant. Attaque normale 2 (Clic droit) : Unirayon – Tire un unibeam vers l’avant.

– Tire un unibeam vers l’avant. Canon à Impulsion invincible (A) – Tire un canon à impulsions dévastateur dans la direction ciblée, infligeant des dégâts catastrophiques à la zone ciblée lors de l’impact.

– Tire un canon à impulsions dévastateur dans la direction ciblée, infligeant des dégâts catastrophiques à la zone ciblée lors de l’impact. Hyper-Vélocité (Maj Gauche) – Active l’état de vélocité hyper pour un vol rapide vers l’avant.

– Active l’état de vélocité hyper pour un vol rapide vers l’avant. Surcharge d’armure (E) – Active l’état de surmultiplication de l’armure, augmentant les dégâts de Repulsor Blast et d’Unibeam.

– Active l’état de surmultiplication de l’armure, augmentant les dégâts de Repulsor Blast et d’Unibeam. Micro-Missile Barrage (F) – Lorsque Hyper-Vélocité ou Surcharge d’Armure est utilisé, Iron Man peut lancer une salve de missiles.

– Lorsque Hyper-Vélocité ou Surcharge d’Armure est utilisé, Iron Man peut lancer une salve de missiles. Capacités associées (E) : Gamma Overdrive – Hulk charge Doctor Strange et Iron Man avec des radiations gamma. Lorsque Doctor Strange utilise Maelström de Folie, il libère l’énergie gamma excédentaire. Lorsque Iron Man utilise Armor Overdrive, il initie une mise à niveau gamma.

Iron Man est l’un des personnages de Marvel Rivals que vous vous attendriez à être à la hauteur de ses promesses. Cependant, la version armée de Tony Stark est décevante lorsqu’il s’agit d’éliminer des héros puissants de l’équipe ennemie. Bien que vous puissiez voler constamment sur la carte et infliger des dégâts aux adversaires avec vos rayons, vous pourriez être vulnérable aux duellistes plus rapides comme Hela ou même Scarlet Witch.

Cependant, la capacité ultime d’Iron Man libère une impulsion qui inflige des dégâts significatifs aux ennemis dans toute une zone. Avec un poil plus de dégâts, notre héros en armure pourrait faire un excellent DPS.

Black Panther

Netease Games Les capacités de mêlée et les réflexes rapides de Black Panther échouent face à des héros plus puissants.

Capacités :

Attaque normale (Clic gauche) : Griffes de Vibranium – Tranche vers l’avant avec des griffes en vibranium.

– Tranche vers l’avant avec des griffes en vibranium. Descente de Bast (A) – Invoque Bast, bondissant vers l’avant, infligeant des dégâts et attachant une marque de vibranium aux ennemis touchés.

– Invoque Bast, bondissant vers l’avant, infligeant des dégâts et attachant une marque de vibranium aux ennemis touchés. Sprint tranchant (Maj Gauche) – Se précipite vers l’avant et inflige des dégâts aux ennemis. Toucher un ennemi affligé par une marque de vibranium soigne et reset le cooldown de la capacité

– Se précipite vers l’avant et inflige des dégâts aux ennemis. Toucher un ennemi affligé par une marque de vibranium soigne et reset le cooldown de la capacité Coup de pied tournoyant (E) – frappe vers l’avant et attache une marque de vibranium aux ennemis touchés.

– frappe vers l’avant et attache une marque de vibranium aux ennemis touchés. Pas subtil (Espace) – Maintenir la touche Espace pour courir sur un mur ; effectue un saut après avoir quitté le mur.

– Maintenir la touche Espace pour courir sur un mur ; effectue un saut après avoir quitté le mur. Lancer de javelot (Clic droit) – Lance une lance énergétique en vibranium vers l’avant, créant un champ de force en vibranium et attachant une marque de vibranium aux ennemis dans son rayon.

– Lance une lance énergétique en vibranium vers l’avant, créant un champ de force en vibranium et attachant une marque de vibranium aux ennemis dans son rayon. Fourberie de la Panthère (Passive) – Inflige des dégâts plus élevés lorsqu’il a peu de santé.

– Inflige des dégâts plus élevés lorsqu’il a peu de santé. Capacités associées (C) : Maître Wakandien – Magik ouvre un portail. Black Panther peut utiliser le portail.

Black Panther est une vraie déception, dont les capacités de dégâts en mêlée reposent entièrement sur ses marques de vibranium. Même si son agilité et sa vitesse sont presque identiques à celles de Spider-Man, sa capacité offensive est bien inférieure à celle des héros infligeant des dégâts à longue portée.

En tant que duelliste, Black Panther ne parvient pas à être à la hauteur et à contribuer efficacement en tant que coéquipier, mais vous pouvez toujours utiliser ses pouvoirs pour frapper un ennemi la première fois avant qu’un autre héros ne vienne et termine l’adversaire pour vous.

Voilà donc notre tier list de Marvel Rivals avec les meilleurs personnages que vous pouvez utiliser. Pour tout savoir sur le jeu, guides comme actualité, n’hésitez pas à consulter la rubrique Marvel Rivals de notre site.