Quand sort la MAJ Criminal Enterprises de GTA Online ?

Gaston Cuny . Dernière mise à jour: 26 juil. 2022

Découvrez l’heure d’arrivée de la prochaine mise à jour massive sur Grand Theft Auto Online : Criminal Enterprises qui débarque le 26 juillet.

The Criminal Enterprises est le nom de la prochaine grosse mise à jour de GTA Online. Elle va inclure de nombreux correctifs, des nouvelles armes ainsi que des nouveaux véhicules.

Il y aura également des événements de chute libre et d’autres événements tout autant intéressants. En plus, vous pourrez vous amuser avec un tout nouvel objet : le détecteur de métaux. Pour ceux qui ont hâte de découvrir la mise à jour, nous allons vous dévoiler tous les détails de sa sortie.

Heure d’arrivée de Criminal Enterprises sur GTA Online

Ben, un passionné du contenu publié par Rockstar Games, a dévoilé l’heure d’arrivée de la mise à jour en fonction de votre pays.

“Vous vous demandez à quelle heure arrive The Criminal Enterprises dans votre pays ? Voici une carte en fonction des fuseaux horaires par rapport aux précédents lancements. Les horaires peuvent changer et la mise à jour peut débarquer plus tôt. Soyez prêts une heure en avance […]”

Certains se sont demandés si les joueurs en Russie allaient pouvoir télécharger la mise à jour étant donné que le pays a été banni de GTA et PlayStation. Mais c’est seulement par rapport aux achats du jeu et non pas au niveau des mises à jour, dont les joueurs russes pourront télécharger la MAJ The Criminal Enterprises sur Grand Theft Auto Online.

En France, la mise à jour devrait arriver le mardi 26 juillet à 12h. Pour le reste des pays et des autres fuseaux horaires, voici une liste qui peut vous être utile :

3h PST

6h EST

11h BST

7h (Brésil)

11h (Espagne)

12h (Allemagne)

13h (Russie & Arabie Saoudite)

18h (Chine)

19h (Corée du Sud et Japon)

15h30 (Inde)

20h (Sydney, Australie)

18h (Perth, Australie)

22h (Nouvelle-Zélande)

Préparez vos connexion pour télécharger cette mise à jour le plus rapidement possible et découvrir The Criminal Entreprises !