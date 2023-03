Ce leak de la carte de GTA 6 révèle la taille massive de Vice City par rapport à Los Santos

Le retour à Vice City dans GTA 6 pourrait être le plus grand monde ouvert de tous les temps comme le montre cette récente fuite.

Depuis plusieurs années maintenant, de nombreuses fuites et rumeurs sur GTA 6 ont émergé un peu partout, et certaines ont même révélé les premières images du jeu.

Et récemment, une nouvelle fuite majeure a donné aux joueurs une idée de la taille du jeu en se basant sur les unités du moteur Rage Engine Units en la comparant à la carte de GTA 5.

La carte Vice City de GTA 6 est complètement gigantesque

Dans un post sur Reddit, l’utilisateur “tusstaster” a publié une photo de la carte présumée de GTA 6 à côté de celle de Los Santos afin de montrer la véritable différence de taille entre les deux.

Et comme vous pouvez le voir, le terrain de jeu de GTA 6 est largement plus vaste que son prédécesseur et par conséquent, les joueurs auront besoin d’une éternité pour passer au peigne fin tous les coins et recoins de cette nouvelle carte.

Il est toutefois surprenant de constater que la carte semble encore plus étendue que ne l’indiquaient de précédentes fuites et qu’elle pourrait s’étendre encore plus au nord que ce que nous connaissons actuellement.

“Il y a d’innombrables villes telles que York Town, Red Hill, etc.. La plupart de ces lieux pointent vers le nord de Port Gellhorn, ce qui fait que la carte s’étend encore plus au nord“, a indiqué tusstaster.

Selon de précédentes fuites, GTA 6 devrait couper certaines parties du jeu pour les réserver dans de futurs DLC afin de pouvoir sortir le jeu plus tôt. Cela devrait alors signifier que certaines parties de cette carte seront ajoutées après le lancement officiel du jeu.

Espérons cependant ne pas avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir découvrir par nous-mêmes cette carte.