Une arme sous-estimée de Fortnite fait des ravages dans la Saison 3 du Chapitre 5

Alors que la Saison 3 du Chapitre 5 de Fortnite a introduit une multitude de nouvelles armes et objets, un équipement “sous-estimé” peut frapper comme un camion et renvoyer votre ennemi au lobby.

Avec l’introduction de nouvelles armes à chaque saison, la méta de Fortnite change constamment. Plus tôt cette saison, les voitures et les Poings Nitro dominaient le Battle Royale, au point que les joueurs suppliaient le retour de certains objets pour les contrer.

Le Canon à Crochet est l’une des dernières additions visant à contrer les véhicules dans le jeu. Bien qu’il ne soit pas aussi populaire que le Briseur de Bouclier IEM ou les Bombes Boogie Woogie récemment mises au coffre pour neutraliser une voiture, il peut certainement être viable en combat, comme l’a montré un joueur.

“Ne sous-estimez pas le Canon à Crochet de Remorquage ; il n’est jamais mauvais pour le travail”, a écrit un joueur dans un fil Reddit, montrant un clip de sa victoire en 1v1 en utilisant le Canon à Crochet.

Même si l’ennemi utilisait les Poings Nitro pour se déplacer rapidement, le joueur a réussi à atteindre ses cibles et à les éliminer en quelques tirs. Et juste comme ça, ils ont été éliminés et renvoyés au lobby.

“Pas un mauvais choix quand vous êtes en face des poings nitro… juste ne ratez pas !!” a commenté un joueur.

Certes, acquérir une cible avec le Canon à Crochet peut être difficile puisqu’il s’agit d’une arme à projectiles, mais la quantité de dégâts qu’il inflige en vaut certainement la peine.

“Dégâts fous, mais c’est un enfer pour viser avec. Cependant, je le porte depuis que j’ai gagné une partie avec lui comme dernière arme… tout le reste avait besoin d’un rechargement, et le dernier gars était juste sur moi ; je l’ai touché avec le crochet et j’ai obtenu la couronne”, a mentionné un autre joueur.

“Le recul est sous-estimé. J’adore l’utiliser lors des combats sur les collines pour créer un avantage instantané en hauteur (ou parfois juste obtenir une élimination par chute),”, a ajouté un joueur.

Il peut être punitif de manquer ses tirs si la situation est un peu plus chaotique. Cependant, si vous avez des amis avec vous et pouvez harceler l’ennemi de loin, cela pourrait changer le cours de la partie. À condition, bien sûr, de ne pas manquer vos tirs.

