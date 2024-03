Un mode FPS débarque dans Fortnite en 2024 mais attention au piège

Un mode FPS arrive enfin dans Fortnite plus tard cette année, et les fans sont aux anges avec la nouvelle de ce mode tant attendu.

En tant que jeu principalement axé à la troisième personne, les fans de Fortnite ont toujours rêvé de voir le jeu étendre ses points de vue. Ces appels ont été partiellement adressés lorsque de nouvelles armes ont permis des options de visée ADS, imitant la sensation de FPS similaires comme Call of Duty et d’autres.

Et aujourd’hui, il semble que les supplications de la communauté vont enfin être exaucées. La keynote d’Epic Games lors de l’État d’Unreal 2024 a révélé une tonne d’informations excitantes relatives à Fortnite, y compris l’arrivée de Fall Guys, un passage à UEFN pour le Battle Royale en 2025, et plus encore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Fortnite prévoit un mode FPS en 2024, mais tout n’est pas si simple

Parmi le flot de nouvelles, l’arrivée d’un mode FPS a attiré l’attention de nombreux joueurs.

Bien sûr, les fans ayant vu la nouvelle étaient ravis de l’idée, surtout puisque cette idée a été une théorie populaire dans le moulin à rumeurs de Fortnite pendant un certain temps.

« LETS F**KING GO », a répondu un joueur au tweet de ShiinaBR, tandis qu’un autre a partagé que le Mode Créatif de Fortnite verrait les joueurs jouer à Call of Duty après que les créateurs refassent toutes les cartes. Certains fans n’étaient pas ravis de l’idée, craignant que Fortnite continue son effort pour imiter Warzone, une plainte majeure lors de l’arrivée du Chapitre 5.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce que beaucoup de joueurs n’ont pas saisi, c’est que cela concerne uniquement les outils de créateur d’UEFN, et non un choix de conception permanent dans les modes principaux de Fortnite.

Reste à voir si cela changera ou non, mais il reste encore du temps avant que cela ne soit mis en ligne, puisqu’aucune date n’est pour le moment connue.