Fortnite Recharge est tellement addictif que les joueurs délaissent les autres modes

Fortnite Recharge, mode inspiré des débuts du jeu, dépasse tous les autres modes de jeu de Fortnite en termes de nombre de joueurs, mais ces derniers abandonnent progressivement le Battle Royale.

Pour la première fois depuis que les chiffres de fréquentation des joueurs ont été rendus publics en mars 2023, le Battle Royale a atteint un niveau historiquement bas avec seulement 188 000 joueurs.

Bien que plus de 150 000 joueurs puissent sembler impressionnants, ces chiffres sont préoccupants comparés au nombre typique de joueurs quotidiens pour le Battle Royale. Lors d’une bonne journée, le Battle Royale peut atteindre jusqu’à un demi-million de joueurs mais se situe généralement à un minimum de 200 000.

Cependant, avec l’introduction de Fortnite Recharge et l’ajout de la file d’attente en duo, il est évident que la base de joueurs de Fortnite a une préférence. Fortnite Recharge vise à retrouver la gloire des Chapitres 1 et 2 avec des armes et des lieux anciens, et cela fonctionne.

Après avoir appris le nombre de joueurs étonnamment bas dans le Battle Royale, la communauté de joueurs sur X a rapidement exprimé ses opinions. Les joueurs de Fortnite ne croient pas que le mode BR normal soit abandonné simplement parce que Recharge est un mode incontournable.

« Honnêtement, Recharge est juste une grande bouffée d’air frais qui apporte un gameplay rapide avec le charme OG de Fortnite. Le BR régulier était amusant au début de la saison, mais tout a été nerfé à tel point que maintenant c’est juste inintéressant », a expliqué un joueur.

De nombreux autres commentaires ont pointé du doigt les nerfs que Fortnite a infligés pour rendre la Saison 3 plus équilibrée. La méta des modifications de véhicules a apporté plus de contres, tels que les Poings Nitro et les Bombes Boogie-Woogie. Mais, maintenant que la saison approche de son mi-parcours, l’intérêt des joueurs diminue.