Le mode Foire d’Empoigne dans Fortnite a longtemps été un choix populaire, mais dans le Chapitre 5, Saison 3, il n’a pas reçu toute l’attention qu’il méritait.

Depuis un certain temps, la Foire d’empoigne dans Fortnite est une excellente alternative au mode Battle Royale habituel pour ceux qui préfèrent une expérience plus rapide. De plus, comme vous pouvez réapparaître après la mort au lieu d’être renvoyé au lobby, de nombreux joueurs ont utilisé ce mode pour compléter rapidement des quêtes et passer à autre chose.

Cependant, avec l’arrivée de Fortnite Recharge et les changements de méta, il n’est pas surprenant que ce mode n’ait pas eu l’attention qu’il recevait autrefois.

Maintenant, certains joueurs ont exprimé leur tristesse de voir comment le mode a évolué. Dans un fil de discussion Reddit intitulé “Est-ce que quelqu’un d’autre est un peu triste que la Foire d’empoigne soit morte ?”, un utilisateur a mentionné qu’il joue à la Foire d’empoigne pour s’amuser et “ne pas avoir à affronter des tryhards.”

“Il n’y a presque plus personne qui joue, au point que je me retrouve avec 3 coéquipiers. Si quelqu’un joue encore en Foire d’empoigne de temps en temps, ne trouvez-vous pas que les voitures gâchent le mode ?”, ont-ils ajouté.

Epic Games

Beaucoup d’autres joueurs ont été d’accord avec l’internaute dans les commentaires, affirmant que le mode était amusant “à l’époque.” Cependant, avec tous les changements récents, ce n’est certainement plus le cas.

En rapport: Un mode FPS débarque dans Fortnite en 2024 mais attention au piège

“Je pense que la Foire d’empoigne est un mode vraiment amusant, mais cette saison est vraiment défavorable avec la carte et le pool de loot. Cela ne se sent tout simplement pas aussi bien (comparé aux saisons précédentes)”, a commenté un joueur.

Un autre joueur a souligné que ce chapitre actuel est terrible pour la Foire d’empoigne principalement parce que “vous ne pouvez pas modifier vos armes, et la tempête est discutable.”

À la suite de cette remarque, un autre utilisateur a répondu, “Votre seule option pour modifier est les bunkers, mais c’est définitivement possible. La tempête, en revanche, est complètement nulle. Le manque de bon loot n’aide pas non plus, donc à moins que vous ne gardiez un bunker pour vous, vous êtes coincé avec des armes vertes et bleues.”

“Je joue assez souvent au mode, mais il doit vraiment être amélioré; la tempête est trop rapide, le pool de butin conduit généralement à des combats à sens unique, et la suppression des boss et des PNJ me rend triste,” a ajouté un autre joueur.

Bien que des joueurs dans les commentaires affirment que le mode de jeu n’est pas mort, surtout si vous essayez de changer de serveur, beaucoup pensent qu’il a besoin de nombreuses améliorations pour retrouver son état d’autrefois.