Comment obtenir des récompenses gratuites sur Fall Guys – Juillet 2022

Si vous souhaitez étoffer votre collection sur Fall Guys, sachez qu’il est possible de récupérer gratuitement différents éléments cosmétiques en jeu grâce à Prime Gaming. Voici comment en profiter !

Si au fil des semaines la popularité de ce battle royale des plus atypiques s’est peu à peu essoufflée, son récent passage en free-to-play lui a donné un second souffle.

Demain, on lance Fall Guys gratuit sur toutes les plateformes !

On a tellement hâte que tu découvres :

✅ Nos meilleurs niveaux

✅ Les plus grandes collaborations jamais vues

✅ Des costumes toujours plus cool

RT si tu es HYYYYYPE !!!!! AaaAAAAaaaAA 🤪 pic.twitter.com/G3ynNlXqn7

— Fall Guys 🇫🇷 Officiel (@FallGuys_FR) June 20, 2022