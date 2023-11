Un joueur pense que cette arme OG est trop « sous-estimée » dans Fortnite

Les joueurs de Fortnite estiment qu’une certaine arme classique du butin de la saison OG est très sous-estimée et ignorée par beaucoup. Alors qu’il y a une pléthore d’armes à choisir dans la saison actuelle, voici celle à laquelle ils font actuellement référence.

La saison OG de Fortnite a provoqué un véritable buzz en ligne, grâce à la mise à jour qui a redonné vie au jeu et l’a remis sous les projecteurs. L’île du Chapitre 1 est à nouveau disponible avec la mise à jour saisonnière, qui a également déverrouillé un certain nombre d’armes dans le butin, y compris le légendaire lance-roquettes et le fusil à pompe OG.

Malgré l’ajout récent de plusieurs armes, les joueurs se sont sentis déçus par la suppression de leurs designs bien-aimés du Chapitre 1 et par la méta qui avait apporté tant de plaisir au jeu par le passé. Néanmoins, cela n’a pas empêché les utilisateurs de Fortnite de s’amuser, car le jeu a atteint son nombre de joueurs le plus élevé à ce jour.

Avec l’arrivée du patch hebdomadaire récent, les joueurs ont enfin pu mettre la main sur les armes et les objets qu’ils attendaient avec impatience. Une arme qui se démarque est le fusil d’infanterie, que les joueurs estiment être négligé au profit d’armes plus connues comme le fusil à pompe.

Les joueurs de Fortnite disent que le fusil d’infanterie est une arme sous-estimée dans la saison OG

Un utilisateur de Reddit nommé u/HeyGoogleOff a publié une image du fusil d’infanterie qui a été déverrouillé avec le dernier correctif de la saison 9 et X dans la saison OG. L’utilisateur a souligné comment le fusil utilise des balles moyennes et a un réticule plus serré, ce qui en fait l’arme la plus sous-estimée du jeu.

Peu après, plusieurs utilisateurs ont ajouté leurs commentaires. Un joueur a dit : « C’est vraiment la seule arme avec laquelle je suis un peu content quand le chargeur est vide, car son animation de rechargement est tellement satisfaisante ». Un autre a ajouté : « Oui, je préfère l’utiliser plutôt qu’un fusil d’assaut ou un fusil de sniper ».

Une troisième personne a écrit : « J’ai réussi un tir de tête avec et c’était dégoûtant. C’est en fait ce que j’ai toujours voulu que le DMR soit ». Un quatrième joueur a commenté : « Fortnite est devenu un peu trop OG avec cet objet ».

Pour en savoir plus sur l’actualité de Fortnite, découvrez notre article sur l’évènement de fin de saison The Big Bang et la raison de l’appel à un cessez-le-feu le 2 décembre 2023.