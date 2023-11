Fortnite Chapitre 4 – Saison OG : map OG, machine à remonter le temps…

Fortnite est prêt à effectuer un voyage dans le temps puisque les joueurs sont impatients de retourner sur l’île du Chapitre 1 OG lors de la prochaine saison. Alors qu’un certain nombre de fuites et de teasers ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, voici un aperçu de tout cela et de ce qu’ils laissent présager.

Fortnite est l’un des meilleurs jeux Battle Royale qui a fait son entrée sur la scène grand public en 2017 et a rapidement gagné en popularité auprès des joueurs. Contrairement aux shooters traditionnels, l’action rapide du jeu et ses mécanismes uniques de construction et de combat contre les ennemis l’ont rendu exceptionnel.

Des créateurs de contenu majeurs tels que Ninja, Dr. Lupo, Tfue et d’autres, qui ont diffusé le jeu depuis le Chapitre 1, ont offert aux joueurs des moments de jeux incroyables. Bien que le jeu en soit actuellement à son quatrième chapitre, les joueurs des débuts rêvent de rejouer au Chapitre 1, lorsque Fortnite était simple, amusant, et proposait une lore innovante et des armes très sympas.

Epic Games

Les joueurs de Fortnite vont bientôt pouvoir atterrir sur l’île du Chapitre 1 à nouveau.

Maintenant que les joueurs vont pouvoir revenir sur l’île du Chapitre 1 lors de la prochaine saison de Fortnite, les teasers suivants suggèrent le retour de la map OG, le voyage dans le temps et plus encore.

Tous les teasers sur le retour de Fortnite OG Chapitre 1

Epic Games confirme la date de retour de la carte OG du Chapitre 1 de Fortnite

Après des semaines de rumeurs, Epic Games a confirmé que les joueurs retourneront sur l’île du Chapitre 1 dès le 3 novembre 2023, lorsque la prochaine saison de Fortnite commencera. Le compte officiel X de Fortnite a publié un post avec le hashtag #FortniteOG et révélé que les mécaniques de mouvement telles que la course et l’escalade seront conservées dans la saison à venir.

De plus, Mark Rein, co-fondateur d’Epic, a révélé le mot “Rewind” (Retour en arrière) qui laisse présager le thème de la prochaine saison de Fortnite. Ceci confirme que les joueurs retourneront sur la map OG du Chapitre 1 et revivront les premières heures du jeu.

Retour des points d’intérêt (PI) de la map OG

Selon les leakers, le compte officiel Fortnite Competitive laisse présager le retour de Tilted Towers lorsque les joueurs retourneront au Chapitre 1 lors de la prochaine saison. Dans le post, le compte officiel Competitive a posé la question suivante aux fans : « À quel joueur pensez-vous lorsque l’on dit Tilted Towers ? »

De plus, le retour de Tilted a été confirmé par l’équipe de Fortnite lorsqu’ils ont posté le teaser officiel de la prochaine saison intitulé ‘Fortnite OG’. De plus, la rumeur dit que les joueurs retourneront aux PIs originaux tels que Retail Row, Paradise Palms et Dusty Divot, explorés précédemment dans la Saison 5 du Chapitre 1.

Retour des Caddies et des véhicules ATK

Le même jour, Fortnite Competitive a posté des mots mystérieux teasant deux véhicules du Chapitre 1, à savoir le Caddie et l’ATK. Ces véhicules sont apparus dans les saisons 4 et 5 du Fortnite OG.

Ils ont également fait une apparition dans le teaser officiel et le artwork posté par Epic Games sur les réseaux sociaux. Le bruit court qu’ils feront également leur retour avec le nouveau Chapitre 1 et remplaceront les voitures et les motos actuelles sur l’île.

Les joueurs utiliseront une machine à remonter le temps pour retourner au Chapitre 1

Lors du teaser de Fortnitemares 2023, lorsque Kado Thorne est parti d’une machine à remonter le temps montrant la date de sortie du 12 juillet 2018 pour la Saison 5 du Chapitre 1, le fait de retourner au Chapitre 1 a été révélé pour la première fois. La même image a été postée par Fortnite avec la légende « le plus grand vol de tous les temps ».

De plus, les joueurs pensent que lors des missions Snapshot, lorsque l’équipe de braquage a discuté de l’utilisation d’un portail pour quitter l’île, cela les transporterait également dans un monde qu’ils avaient déjà visité.

Teasers des artworks officiels

Le nouvel artwork pour Fortnite OG montre une autre vision de l’artwork classique du Chapitre 1. La nouvelle image montre les joueurs se battant sur la carte OG et plusieurs objets comme les Caddies, les Ballers, les Hoverboards, les armes originales comme le fusil à pompe, la Mitrailleuse, les pièges de tourelle, etc. qui sont prêts à faire leur retour.

Les nouveaux skins du Battle Pass ont également été révélés et ils seront un remix des tenues originales avec le thème futuriste du Chapitre 4.

Les créateurs de contenu OG de Fortnite ont reçu des accessoires du Chapitre 1

En guise de teaser pour la prochaine saison à venir, l’équipe OG Fortnite composée de Ninja, TimTheTatman, CourageJD et DrLupo a reçu des panneaux accessoires bien réels de la Saison 1 – Chapitre 5 devant leurs maisons. Ces objets avaient été vus pour la dernière fois à Frenzy Fields près de la machine à remonter le temps.

Les restaurants Durr Burger, Truck ‘N’ Oasis, Tomatohead et Dusty Diner étaient tous situés sur l’île OG de la Saison 1 – Chapitre 5 et étaient représentés par ces enseignes. De plus, Courage a indiqué que l’équipe OG reviendra durant la nouvelle saison lorsque les joueurs seront déposés sur la carte du Chapitre 1.

Plusieurs créateurs ont également reçu un colis du Chapitre 1 contenant une affiche « Où attérir ? » et des badges de différentes saisons. De plus, ils ont reçu un disque vinyle contenant la musique originale du Chapitre 1.

Epic n’a pas encore divulgué tous les détails de la prochaine saison, mais le retour du Chapitre 1 est attendu avec impatience par les joueurs.



En conclusion, avec toutes ces rumeurs et confirmations, la saison à venir de Fortnite s’annonce très prometteuse et plaira certainement aux anciens et nouveaux joueurs. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur le retour de Fortnite OG Chapitre 1.

