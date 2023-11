Évènement de clôture du Chapitre 4 de Fortnite : tous les détails

Alors que le Chapitre 4 de Fortnite touche à sa fin avec la Saison OG et que le Chapitre 5 approche, Epic Games a annoncé que l’événement en direct The Big Bang aura bien lieu à la fin du Chapitre 4. Voici donc la date de sortie et l’heure à laquelle vous pourrez le regarder.

Fortnite est revenu à ses origines avec une mise à jour nostalgique pour la Saison OG du Chapitre 4, lancée le 3 novembre.

La Saison OG a renvoyé les fans, nouveaux et anciens, au tout premier Chapitre 1. Elle comprend la carte classique du Chapitre 1, avec des lieux-dits emblématiques, des armes, des skins et plus encore.

Alors que la Saison OG de Fortnite s’apprête à clore le Chapitre 4, un événement final en direct est attendu avant que le jeu ne passe au Chapitre 5. Fortnite est bien connu pour ses événements en direct immersifs, impliquant des collaborations avec des stars de la musique telles que Marshmello et Travis Scott, ainsi que des franchises populaires comme Star Wars et Marvel.

Epic Games a désormais officiellement annoncé un évènement final en direct intitulé The Big Bang, qui aura lieu à la fin de la Saison OG du Chapitre 4.

D’importants leaks ont récemment révélé que la légende du rap, Eminem, sera sur le devant de la scène pour l’événement final en direct du Chapitre 4, avec sa propre gamme de skins et cosmétiques ajoutés au jeu. Tous les joueurs qui assisteront à l’événement pourront également obtenir gratuitement un style de skin pour son personnage.

Voici tout ce que nous savons sur l’événement final en direct du Chapitre 4 et les horaires auxquels vous pourrez regarder l’événement Fortnite depuis chez vous.

Quand aura lieu l’évènement final en direct du Chapitre 4 de Fortnite ?

L’évènement final en direct The Big Bang du Chapitre 4 est prévu pour le 2 décembre 2023 à 20h en France.

En préparation de l’évènement final, un compte à rebours apparaîtra en jeu le 21 novembre, à 16h.

L’expérience sera disponible dans la partie Battle Royale dans Découvrir 30 minutes en avance, afin que vous puissiez rejoindre le début de l’événement équipé de vos skins.

Epic Games a annoncé son évènement en direct de fin de Chapitre 4 sur ses réseaux sociaux le 21 novembre 2023. Les développeurs ont confirmé que le nom est The Big Bang et qu’il s’agira d’un « évènement inoubliable », qui va « transformer tout ce que vous connaissez », et comportera une « révélation mémorable vers la fin ».

Si vous souhaitez connaître tous les détails sur la collaboration entre Eminem et Fortnite, nous avons couvert toutes les révélations de skins et d’autres détails sur l’évènement en direct.

Voilà tout ce que nous savons sur l’évènement final The Big Bang en direct du Chapitre 4 de Fortnite et quand vous pourrez le regarder.

