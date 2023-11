Retour en force : Fortnite explose son record avec la Saison OG du Chapitre 4

Fortnite a battu son record de joueurs simultanés après avoir ramené la carte OG de 2018, attirant encore plus de joueurs qu’à l’époque où la carte OG était originellement dans le jeu.

Fortnite a rendu hommage à sa base de fans originale en remontant le temps jusqu’en 2018 le 3 novembre. Avec ce retour en arrière, des emplacements populaires de la carte, des armes et bien d’autres sont revenus.

Les joueurs pouvaient non seulement s’immerger dans la carte et le style de jeu de l’époque, mais aussi s’équiper de tenues OG. Le Ragnarok, la Banane et le Chevalier peuvent tous être obtenus à partir du Passe de Combat OG. Fortnite a également commencé à ajouter des lignes de skins du premier chapitre dans la boutique.

Des millions de joueurs se sont rués sur le jeu lorsque la mise à jour a été lancée, ce qui a entraîné des temps d’attente. L’afflux de joueurs était l’un des plus élevés que Fortnite ait vu depuis des années mais, dès le deuxième jour, un record avait déjà été battu.

Fortnite dépasse les 44 millions de joueurs sur la carte OG

Le 4 novembre, Fortnite a annoncé sur Twitter que le jeu avait atteint 44,7 millions de joueurs, le plus grand nombre jamais vu pour le jeu. De plus, le jeu a dépassé 102 millions d’heures de jeu en une seule journée.

“Une façon de commencer les choses en beauté”, a déclaré Fortnite. “Nous sommes époustouflés par la réponse à Fortnite OG. Hier était le jour le plus important de l’histoire de Fortnite avec plus de 44,7 MILLIONS de joueurs et 102 MILLIONS d’heures de jeu. À tous les joueurs de Fortnite, OG et nouveaux, MERCI !”

Il y a encore beaucoup à venir avec Fortnite OG. Les développeurs ont d’autres projets pour les semaines à venir en ajoutant davantage de fonctionnalités des saisons précédentes. Il convient toutefois de noter que les joueurs ont certainement pris du temps pour s’adapter à ce qu’était Fortnite à l’époque.

