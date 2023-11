Un joueur de Fornite crée une incroyable carte inspirée de Skyrim

Un joueur a créé une carte du monde ouvert de Fortnite, inspirée par le célèbre jeu RPG Skyrim. Voici comment la communauté de joueurs a réagi à une île Fortnite de style RPG.

La saison OG de Fortnite a soulevé une vague de nostalgie chez les fans qui avaient exploré le jeu au Chapitre 1. Avec un record du nombre maximal de joueurs, cette saison a marqué le retour du pool de butin classique et de l’île OG, ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu.

Chaque semaine, la carte a changé avec une saison typique du Chapitre 1, ajoutant, ou retirant, des fonctionnalités telles que Tilted Towers, Frosty Flights, le Point Zéro et Kevin Le Cube. Alors que les joueurs attendent avec impatience l’évènement en direct du Chapitre 4, un joueur passionné a créé une carte du monde ouvert de style RPG de Fortnite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les fans de The Elder Scrolls V: Skyrim de Bethesda et d’autres jeux de rôle en monde ouvert classiques ont commenté à quel point la carte ressemble à Skyrim. Voici à quoi elle ressemble et comment les fans des deux jeux ont réagi.

Un fan de Fortnite crée une carte du monde ouvert inspirée par Skyrim

Le membre de Reddit u/Kitchen-Bird382 a conçu un concept de monde ouvert étendu pour l’île de Fortnite. Il couvre plusieurs biomes et lieux-dits de toutes les saisons de Fortnite jusqu’à présent. Et cette création ressemble énormément à Skyrimn et autres jeux de rôle.

Le paysage de Skyrim est une mosaïque de diverses régions, chacune ayant son style et sa difficulté, tout comme l’île de Fortnite l’a été tout au long des quatre chapitres et 26 saisons du jeu. Dès qu’ils ont posé les yeux sur ce chef-d’œuvre époustouflant, les fans des deux jeux étaient impatients de commencer une discussion dans le subreddit.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un fan a déclaré : « Ce serait tellement génial dans un jeu de type Skyrim mais avec les graphiques et le loot de Fortnite. Probablement mon jeu préféré de tous les temps ». Un autre a ajouté : « Le fait que cela ressemble à une véritable carte de monde fantastique me donne envie de l’acheter comme poster ».

Un troisième a commenté : « J’adore comment ils ont regroupé les lieux-dits pour créer de véritables biomes. L’arbre de réalité s’intègre si bien dans ce MEGA biome et c’est cool de voir comment les zones de neige et de désert mélangent plusieurs chapitres ensemble ».

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Bien que de nombreux fans de Skyrim étaient dans la section des commentaires, un fan de Zelda est intervenu en disant : « Elle est basée sur la carte de BOTW (Breath of the Wild). La seule chose qui ne correspond pas, c’est le volcan ».

Une chose est sûre, cette carte a fait l’unanimité auprès des joueurs de Fortnite.