Fortnite lance Zéro Construction en Arène, des joueurs sont déçus

Epic Games vient de lancer un nouveau mode de jeu en Arène sur Fortnite : Zéro Construction pour le plus grand bonheur de certains même si d’autres sont déçus.

Cela fait déjà plusieurs mois que le mode Zéro Construction de Fortnite a pris une grande place dans le battle royale d’Epic Games et les développeurs ont maintenant senti qu’il fallait pousser encore le potentiel de ce mode de jeu. En plus de plusieurs tournois réguliers, vous pouvez donc désormais obtenir des points de succès en Arène sans construction, pour une durée limitée.

“Zéro construction en Arène est disponible pour une durée limitée ! Assemblez votre trio, n’oubliez pas vos grenades à onde de choc et chargez votre bouclier, il est temps de gravir le classement ! Ce mode en trio est proposé du 12 juillet au 30 août 2022, avec le comblement automatique activé. Retrouvez ci-dessous toutes les infos concernant les divisions de Succès dans Zéro construction, les récompenses d’Arène et plus encore !

POINTS DE SUCCÈS DANS ZÉRO CONSTRUCTION EN ARÈNE

Dans Zéro construction en Arène, le Succès est similaire à celui de l’Arène traditionnelle. Il est en revanche affiché dans un classement spécifique, permettant aux joueurs de repartir de zéro pour tenter d’obtenir les récompenses cosmétiques (qui seront accordées ultérieurement).

TYPES DE BUTIN

Les armes ainsi que les divers objets de Zéro construction en Arène seront les mêmes que ceux de Zéro construction de base. Attendez-vous à voir des objets que l’on ne trouve pas dans le mode Arène traditionnel (avec construction), comme les fusils de sniper lourd, les grenades à onde de choc et les forts de poche. Nous surveillerons le jeu et procéderons à des ajustements si nécessaire.

RÉCOMPENSES DE ZÉRO CONSTRUCTION EN ARÈNE

Les joueurs ayant atteint les divisions supérieures obtiendront des récompenses supplémentaires lorsqu’ils atteindront 400 points de Succès, puis la ligue Rivalité et, enfin, la ligue Champion. Voici la liste des récompenses :

400 points de Succès : l’aérosol Glace Nomade

Ligue Rivalité : l’émoticône Dorure GG

Ligue Champion : l’émoticône G.O.A.T.

Nous sommes impatients de vous voir gravir le classement de Zéro construction. Bonne chance à tous les participants !”

Cependant, de nombreux joueurs semblent déçus que le mode Late Game ne soit lui pas de retour en Arène sur Fortnite. Il a été très populaire pendant sa période de test et beaucoup de fans attendent son retour avec impatience. Peut-être lors d’une prochaine saison ?