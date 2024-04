Les joueurs de Fortnite débordent d’idées pour rendre le Train moins “inutile”

Le Train en mouvement de Fortnite nécessite quelques changements majeurs alors que les joueurs proposent des ajouts épiques pour le redynamiser.

Le Train était l’une des additions les plus surprenantes à Fortnite dans le Chapitre 5 Saison 1 et il a persisté avec la mise à jour Mythes et Mortels de la Saison 2. Le véhicule, doté d’un coffre verrouillé, parcourt l’île du Battle Royale offrant aux joueurs du butin gratuit et un trajet entre les lieux-dits.

Cependant, puisque le Train en mouvement de Fortnite ne remplit que ces deux fonctions pour le joueur, ces derniers le qualifient de véhicule inutile dans la Saison 2 et réclament auprès d’Epic l’ajout de fonctionnalités plus excitantes. Sur le subreddit FortniteBR, les joueurs ont partagé des suggestions telles que : « Un banc de mod + un tapis de lancement, ce serait tellement bien ».

Un autre utilisateur a écrit : « Un reboot mobile unique serait incroyable », tout en suggérant une option de reboot sur le Train qui provoquerait le chaos dans les parties avancées. Un troisième a dit : « Le principal problème est qu’il passe la plupart du match dans la tempête ou fonce dedans. Il a besoin de multiples voies et de changer automatiquement de route, principalement à l’intérieur des cercles ».

Un quatrième a ajouté : « Epic doit absolument faire évoluer le Train et le redynamiser. Le Train est un concept tellement cool et pourtant, tant de potentiel est gaspillé ».

Tandis que le fil de discussion du subreddit regorgeait de suggestions folles comme « une tourelle sur le toit », plusieurs joueurs ont suggéré des Rencontres avec des Rifts aléatoires sur le Train tout au long du match, ce qui maintiendrait l’action pour les joueurs et rendrait le gameplay plus rapide.

Cependant, un utilisateur perspicace a suggéré : « Ajouter plus de wagons qui permettraient d’aller à l’intérieur. Rendre cela plus intéressant visuellement, et changer cela chaque saison pour le thème de la saison ».

Alors que le Train sur l’île de Fortnite contient encore les symboles de la Société, les joueurs réclament des changements cruciaux qu’ils estiment être ignorés par Epic Games.

