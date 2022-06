Fortnite : comment activer un code sur l’Epic Games Store ?

De prime abord, activer un code pour Fortnite sur l’Epic Games Store peut sembler être l’une chose des choses les plus faciles à faire, mais si vous ne savez pas du tout par où commencer, cela peut vite être déroutant.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez chercher à utiliser un code pour Fortnite. Que vous ayez gagné un skin ou qu’on vous ait simplement offert des V-bucks, c’est une étape obligatoire pour ensuite récupérer le contenu sur votre compte Fortnite, et c’est plus courant qu’on ne le pense !

Epic organise souvent des événements où il est possible de gagner différents éléments via ces fameux codes et ce sans parler de leurs multiples collaborations avec d’autres franchises.

Au cas où, vous trouverez ci-dessous toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin sur la façon d’utiliser les codes de récompense pour Fortnite.

Comment activer un code de récompense pour Fortnite ?

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, vous ne pourrez pas activer de code de récompense pendant que vous jouez au jeu. Au lieu de cela, c’est sur l’Epic Games Store que tout va se jouer, mais pas de panique, il n’y a rien de bien compliqué.

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site officiel de l’Epic Games Store. Connectez-vous à votre compte Epic Games (celui sur lequel vous souhaitez activer le code). Cliquez sur votre nom d’utilisateur (qui se trouve dans le coin supérieur droit) puis cliquez sur “activer code”. Saisissez le code en question, puis cliquez sur “activer”. Vous n’aurez plus qu’à vous rendre sur Fortnite, où vos objets vous attendront.

Notez que lorsque vous taperez votre code dans la zone, vous n’aurez pas besoin d’inclure les tirets entre chaque ensemble de chiffres, ils seront ajoutés automatiquement.

Si un message d’erreur apparaît, revenez en arrière et vérifiez que vous avez correctement saisi chaque numéro. N’oubliez pas que lorsqu’un code a été utilisé, vous ne pouvez pas ensuite transférer la récompense, prenez donc bien garder à vous connecter avec le bon compte.

En revanche, si vous souhaitez utiliser une carte de V-Bucks, achetée chez un “revendeur réel”, c’est ici qu’il fera vous rendre, quelle que soit la plateforme concernée. Il vous suffira alors de cliquer sur “commencer” puis de taper le code qui se trouve au dos de la carte.

Si jamais vous rencontrez des problèmes lors de l’activation de vos codes, n’hésitez pas à vous rendre sur l’espace d’assistance proposé par Epic Games, qui condense un grand nombre de solutions et de réponses.