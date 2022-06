TOP 50 des meilleurs codes de map Fortnite : edit, cache-cache, deathrun et plus

more

Load More

Et voilà ! Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix ! Cet article sera mis à jour dès que de nouveaux créateurs tireront leur épingle du jeu.

Sur le site d’Epic Games on peut également retrouver différentes îles qui sont mises à l’honneur :

Sans plus attendre, voici une petite sélection des meilleures maps du moment.

C’est là que les choses sérieuses commencent ! Sur Fortnite il existe un nombre incalculable de maps regroupées en différentes catégories, qu’il est possible de consulter en intégralité sur des sites comme Goodnite ou Dropnite .

Ensuite, vous devrez choisir l’onglet “ Code d’île ” puis cliquer sur “ Entrer “. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu’à taper le code de l’île que vous souhaitez rejoindre.

En plus de pouvoir concevoir leurs propres îles, les joueurs peuvent utiliser des codes pour accéder à un nombre apparemment infini de créations communautaires, chacune présentant une nouvelle façon de jouer.

Ainsi au fil des saisons, il y a eu un peu de tout allant des maps basées sur l’univers de jeux populaires, à celles dédiées à tester différents jeux en passant par des zones conçues pour de l’entraînement pur et dur. Il y en a pour tous les goûts !

Lancé en 2018 par Epic Games , le mode Créatif de Fortnite a permis à de nombreux joueurs de laisser libre cours à leur créativité ! Grâce à cette nouvelle expérience de bac à sable, les joueurs n’ont plus que leur imagination comme limite, pour le meilleur, comme pour le pire.

by Dexerto