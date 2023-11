Comment marquer et défendre les corners dans Football Manager 2024 : Les meilleures tactiques

Si vous faites vos premiers pas dans FM24 et que les corners posent problème dans votre équipe, voici alors notre guide complet pour les maîtriser.

Football Manager 2024 sort officiellement le 6 novembre, mais les joueurs ayant précommandé le jeu découvrent déjà les nouvelles fonctionnalités grâce à un accès anticipé.

Beaucoup ont déjà commencé leur aventure en tant que managers de leurs équipes préférées ou se sont lancés dans le défi de reconstruire une équipe et de la ramener au sommet. Football Manager 2024 offre un large éventail d’options pour construire votre équipe.

Cependant, peu de choses sont aussi difficiles dans Football Manager que de marquer et de défendre sur corner. Découvrez donc notre guide complet pour faire des corners votre nouvel atout maître dans FM24.

Sports Interactive Maîtriser les corners dans FM24 peut vous rapporter de précieux points.

FM24 : Comment marquer et défendre les corners avec succès

Pour utiliser les corners comme une nouvelle arme dans Football Manager 2024, plusieurs détails sont à considérer. Tout d’abord, vous devez connaître les attributs de vos joueurs, et avoir de bons joueurs de tête est crucial. Vous pouvez sélectionner chaque joueur et vérifier ses attributs, en prêtant attention aux notes suivantes : Détente verticale, Puissance, Placement et Concentration.

Ensuite, vous devriez utiliser les meilleures tactiques pour les coups de pied arrêtés. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Tactiques et trouvez l’onglet Coups de pied arrêtés. Là, vous pouvez créer les meilleures tactiques pour attaquer et défendre les corners.

Une fois ici, votre entraîneur adjoint vous posera quelques questions sur vos préférences. Voici alors une liste de nos suggestions :

Stratégie de marquage défensive : Hybride

Quels postent doivent être marqués : Les deux poteaux

Laisser les joueurs en attaque lors de la défense : Équilibré

Délivrer le ballon sur les coups de pied arrêtés offensifs : Premier poteau

Laisser les joueurs en défense lors de l’attaque : Équilibré

Comment les coups de pied arrêtés doivent arriver dans la surface : Corner rentrant

FM24 : Meilleure tactique sur les corners dans les scénarios de défense

Dans l’onglet Scénario de défense, vous pouvez choisir la position et les instructions pour chaque joueur qui vont défendre les corners. Ici, vous avez deux options : soit sélectionner la position de chaque joueur un par un, soit choisir la suggestion de votre entraîneur adjoint, qui sera priorisée en fonction des statistiques des joueurs.

Nous recommandons d’utiliser la deuxième option, car elle est bien jugée et vous fera gagner beaucoup de temps. Voici cependant une liste des rôles que nous suggérons pour défendre les corners avec une défense hybride qui combine le marquage en zone et le marquage individuel.

Dans la surface

Défenseurs aériens A1 : Marquage au premier poteau A2 : Marquage individuel A3 : Marquage de zone dans les 5m50 (1er poteau) A4 : Marquage de zone dans les 5m50 (2nd poteau) A5 : Marquage de zone dans les 5m50 (central) A6 : Marquage au second poteau



Marqueurs B1 : Limite de la surface B2 : Revenir défendre



Hors de la surface

Joueurs de contre-attaque C1 : Rester devant (centre) C2 : Limite de la surface



Sports Interactive

FM24 : Meilleure tactique sur les corners dans les scénarios d’attaque

Enfin, voici nos recommandations de rôles pour vous aider à tirer pleinement parti des corners offensifs dans Football Manager 2024.

Dans la surface

Dangers dans les airs A1 : Attaquer premier poteau A2 : Attaquer premier poteau A3 : Se faufiler au second poteau



Hors de la surface

Joueurs créatifs C1 : Rôder en dehors de la surface (côté proche) C2 : Rôder en dehors de la surface (côté éloigné)



Défenseurs de récupération D1 : Rester en arrière D2 : Rester en arrière D3 : Rester en arrière si nécessaire (Si pas nécessaire : Avancer) D4 : Rester en arrière si nécessaire (Si pas nécessaire : Avancer)



Sports Interactive

Et voilà ! Vous connaissez maintenant les deux meilleures stratégies pour non seulement défendre plus efficacement les corners adverses, mais aussi pour les maîtriser et les transformer en votre arme à but.

